韓國／《必娶女人》場景龍頭山公園 滿樹雪白花開彷彿下雪

龍頭山舊名松峴山，位於釜山市區內高丘，其山勢因貌似出海蛟龍的龍頭而得名。龍頭山山頂上有著名的地標ㄧ釜山塔，觀景台可瞭望釜山港區及影島等美麗景致。若於四月初旬的到訪，可欣賞櫻花盛放的景致，亦是國外遊客到釜山必訪的景點。

攝於：韓國/釜山-龍頭山公園

從光復路文化時尚街，逛至龍頭山公園的電扶梯入口。可搭電扶梯或走階梯登上釜山龍頭山公園，讓遊客輕鬆登頂。

公園內有釜山最著名的地標-釜山塔，塔高120公尺。可搭乘電梯至觀景台瞭望釜山港區及夜景等風貌，觀景台內附有咖啡廳及畫廊等設施。

公園內還有美麗的花鐘及韓國擊敗倭寇的民族英雄李舜臣將軍的銅像。龍頭山公園，亦經常舉辦各種慶祝或表演活動，遊客絡繹不絕，熱鬧滾滾。

每年四月初旬到訪釜山，可欣賞櫻花盛放的景致。尤其在龍頭山公園內，可見一株盛放的白色重瓣垂枝碧桃花，讓人有股見到雪櫻的錯覺。

碧桃屬薔薇科落葉小喬木，是桃的變種，屬於觀賞桃花。開花後常不結桃，花多重瓣，花色艷麗無比，是觀賞桃花中的極品。原產於中國江浙一帶，後又傳到日韓，樹皮灰色，主幹粗而壯，樹高可達3～4公尺。

滿樹雪白的花開，彷彿下了一場雪似，白淨誘人。白色的垂枝碧桃花给人感覺，素雅迷人，純潔無瑕。

當年熱播偶像劇必娶女人中，郝萌與蔡環真於此寫下愛情鎖的浪漫場景。