日本／網美拍照聖地！勝林寺花手水舍、小巧楓紅庭院超美的

嗯，應該直接往東福寺衝的嗎？

我想，大多數的朋友在賞楓的季節，絕對不會提出這樣的疑問，而是立即往熱門的狩楓名所「東福寺」前進；而途中可能會路過的勝林寺（ 毘沙門堂勝林寺） 就錯過，且永遠的錯過……，嗯，我……就是如此，應該錯過了有七、八年的時間吧？！

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

勝林寺（毘沙門堂勝林寺）

網站：https://shourin-ji.org/

英文地址：15 Chome-795 Honmachi, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0981日本

日文地址：〒605-0981 京都府京都市東山区本町１５丁目795

電話： +81755614311

營業時間：10:00–16:00

開放參拜時間，請上官網查詢；這裡可以預約坐禪與抄經。

這趟京都散步賞楓之旅，我提醒著自己想一探究竟，想知道，當年錯過的是什麼？會有遺憾嗎？不過，京都有兩千多個神社寺院，也不太可能全都拜訪過吧？！（笑）

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

那天，好天氣，我在前往東福寺前，前拐的進來，來到了勝林寺（毘沙門堂勝林寺）；入口處，其實挺不起眼的，且窄窄小小的巷弄，也無法確認這裡究竟有多大？！

入口就是收參拜費用的地方，也無法喵一下，看看究竟是啥模樣，我就這樣買了票，進入了勝林寺（毘沙門堂勝林寺）。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

哈哈哈，這裡真的很小，很小呦（笑）。寺院建築內最裡頭的佛像區域是不能拍照的，這……整體來說真的很小，不過，寺院裡頭應該已經很努力地營造許多讓網美拍照的地方囉。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

入口的手水舍用繽紛多樣的鮮花裝飾，其實還挺美的；據說，這是一年365天都有的呦。

近年來，日本的寺院中似乎挺流行用色彩繽紛的花卉來裝飾入口處前，原本大多只有冷冰冰的石頭與水流的地方。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

透過精心的妝點後，也吸引了無數人造訪，今天，我在勝林寺（毘沙門堂勝林寺）終於看到了，嗯，很美，也很吸睛。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

不過，在賞楓季節造訪京都，造訪個寺院，主角絕對是楓紅的樹木；但來到「勝林寺」很特別的是，會被庭院中精心佈置的傘、面具……。

與水盆中的花卉（京花小缽）給吸引，這……算是一個挺用心的佈局；雖然許多大寺院的庭院很不同，但相信對網美來說，這裡絕對會是個很好拍的地方呦。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

不過，若你期望這裡的楓紅有多麼美麗，那……可能會失望嚕！！（這裡有一棵「吉祥紅葉」。）

因為勝林寺（毘沙門堂勝林寺）真的挺小的，加上參拜費用，可能會覺得有點小貴氣。

不知道，是否因為如此，相較這次賞楓去過的許多地方，這裡的人潮真的挺少，挺幽靜的；如果，不趕時間，把這裡的庭院，當作是自家的庭院發呆，應該會覺得很舒服，很放鬆哦！！

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

不過，勝林寺（毘沙門堂勝林寺）的位置真的離東福寺太……近了；因此，對我來說，這裡也是過客，短暫停留的地方嚕。畢竟，東福寺才是京都著名的賞楓勝地。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

我在「毘沙門堂勝林寺」庭院中想起了有一年的演講，聽眾問我說，他第一次去京都旅行，問我有沒有私房景點，他不想去大家都去的景點……。

我記得，我一聽說他第一次去京都，我仍建議那些知名的京都景點：清水寺、八阪神社、嵐山……等，都要先去。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

我還問他說：如果你只去所謂的私房景點，而沒有別人聽過，那……你的朋友問你「京都」去哪裡，那你要怎麼回答？你回答出來都是大家沒聽過的，這……是不是有點尷尬呢？

嗯，這……問題，我想，還是要自己想想，自己想去哪裡嚕。我想勝林寺似乎就是這樣的地方（笑）。

不過，據說，如果你是有在搜集「御朱印」的朋友，勝林寺（毘沙門堂勝林寺）的「御朱印」據說是挺有名的呦。

勝林寺御朱印（照片取自勝林寺Twitter）

上網查了一下勝林寺（毘沙門堂勝林寺）的資料，原來這裡本是東福寺塔頭寺院，於1550年由當時住持高岳令松禪師創建，成為東福寺北方位置（鬼門）的守護者。

寺內供著平安時代造作的大日如來坐像、聖観音菩薩立像，也因守護者毘沙門天曼荼羅（木立像）而聞名。

（這部分，也就是我入內之後，看到日本人都坐在裡頭的榻榻米上，望著那佛像、雕像……；但是無法拍照的呦。）

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

這裡還有一棵因後桜町天皇（日本最後一位女天皇）到此參拜，並種植了一棵皇櫻；讓寺院中紅葉更因著吉祥尊（女），獲得吉祥紅葉美名。

吉祥天是佛教的護法神，被認為是毘沙門天的妹妹，守護著凡人們幸福與財富，她有著美麗外貌也被認為具有守護美麗。

這裡的「美守」很特別，據說也挺有名的；還好，我已經慢慢戒掉了買御守的習慣，雖然還是會買啦（笑）。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

對了，勝林寺（毘沙門堂勝林寺）的青蛙御神籤，跟黃、白虎御神籤還挺可愛的吧？！

疑？好像還沒看到兔子的御神籤，應該會有吧？！（我猜）後來我在勝林寺Twitter有看到耶！！可愛的兔兔御神籤，想要吧？！

勝林寺兔子御神籤（照片取自勝林寺Twitter）

嗯，突然間，我似乎可以理解為何小巧的寺院中會如此妝點了；嗯，確實也能與供奉的神明相呼應，並非只是為了網美打卡，而設計嚕。

勝林寺（毘沙門堂勝林寺）內的神像雖然不能拍照，但在兩邊的空間，則是有寺方精心佈置的拍照區域，那繽紛色彩的紙傘在陽光的照射下，好美，好美哦！

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

吸引了造訪的人拍照，不過反差有點大，加上逆光的光線，要把人跟景給拍好還真不容易呀！！我就有瞧見兩位小女生，在那拍了十多分鐘。

另一邊的空間，就是讓人放鬆與寧靜的地方，也許是因為有特別佈置的景緻，所以大家也都很有默契的留下空景，大家輪流拍照。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

坐在另一邊的榻榻米上，望著外頭的庭院，旁邊就是那棵著名的「吉祥紅葉」，這名字好……中式，但有著傳說，坐在這裡能感受到微風撫過臉頰，也能不時瞧見被風吹落的幾葉紅葉，感覺很療癒，很放鬆。

我想，這裡感覺還不錯，想著剛才一起下車的人們，馬路上的大家往著同樣的方向「東福寺」前進，沒想到，我拐了個彎，闖入了 「毘沙門堂勝林寺」，有了鬆一口氣，透氣的感覺在這裡感受一下小巧庭園的繽紛美，雖說是人造的，但還是挺用心的；真的跟旁邊的老大哥「東福寺」，大不同呀！！

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

我記得上次造訪東福寺已經是很多年前，當時也是為了賞楓而來，我永遠記得在那木橋上，往來的人步伐 震動，摩肩擦踵的感覺，嗯，有……被嚇到耶！！

嗯，在花園再次逛一圈，準備好心情，準備來去賞楓名所「東福寺」。如果，想圖個清淨的朋友們，旁邊的勝林寺（毘沙門堂勝林寺）還挺可愛的呦！！

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

…………………………………………吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM，

按個讚， 大家一起在全世界打卡

快樂雲2022京都旅遊：

【亞洲，日本，京都】久違了日本，解封後的第一站「京都」，來呼吸京都的空氣與散步，恰巧遇到今年楓紅來早了。（2022日本旅遊/疫情後的旅行）

【亞洲，日本，京都】2022年解封日本賞楓的家～ホテルユニゾ 京都烏丸御池（京都烏丸御池優尼佐飯店/HOTEL UNIZO Kyoto Karasuma Oike ）。（京都住宿推薦）

【亞洲，日本，京都】ANDY WARHOL KYOTO《安迪·沃荷·京都》很棒的展覽在京都市京セラ美術館（京都「京瓷美術館」）。（2022日本旅遊/疫情後的旅行）

【亞洲，日本，京都】京都美好的一天，從INODA COFFEE（イノダコーヒ本店）開始！（2022日本旅遊/疫情後的旅行）

【亞洲，日本，京都】 久違了鰻魚飯；炭焼鰻土井活鰻祇園八坂店(Doi Katsuman - Gion Yasaka)。（2022日本旅遊/疫情後的旅行/京都美食）

【亞洲，日本，京都】French cafe CHASEN 高台寺；意外發現的甜點店，窗外還能看到京都夜景(法觀寺八坂塔)。（2022日本旅遊/疫情後的旅行/京都美食）

【亞洲，日本，京都】御髮神社，全日本唯一的頭髮神社。（2022日本旅遊/疫情後的旅行/嵐山 旅遊）

【亞洲，日本，京都】伊藤軒 X SOU SOU 清水店，散步在清水寺的產寧坂（三年坂）巧遇的可愛小店。（清水寺旁的SOU SOU打卡甜點/2022日本旅遊/疫情後的旅行/京都伴手禮 ）

【亞洲，日本，京都】京都安縵Aman Kyoto下午茶，期待過高而失落感十足……（2022日本旅遊/疫情後的旅行/京都下午茶）

【亞洲，日本，京都】麵屋 高倉二条，一間只聞香味，差一點找不到門入的小店。（京都美食，京都沾麵）

【亞洲，日本，京都】六角 藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）讓百年歷史的「辻森自行車商會」變身成為老屋咖啡廳。（2022日本旅遊/疫情後的旅行/京都下午茶）