經過了疫情這幾年，很久沒有出國，這回準備去一趟約略一個月的印度旅行，距離出發時間越來越近，開始研究各式各樣的旅遊不便險，才發現台灣的現在的旅遊不便險真的變好多啊！有種完全新手的感覺，只好慢慢一個一個蒐集資料，整理自己可能會遇到的狀況來分析和決定這次要買哪間旅遊不便險。

畢竟雖然旅遊是一件令人興奮的事情，但隨著不確定因素的增加，旅遊也有可能帶來一些不必要的困擾。因此，保險就顯得越來越重要，保障自己在旅遊途中遇到意外情況時，能得到一些經濟上的補償，有時候甚至cover了你整趟旅行的旅費。總之，不可控因素太多，保一保就是心安啊！

這次筆記一下自己已核保確定的三間保險公司，讓大家可以參考參考，當然還是要以自身需求為出發，我寫這篇純屬紀錄，僅供參考喔~

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全文詳見：卡拉女巫漫遊世界│【2023 準備出國玩│事前準備】旅遊不便險 選擇比較心得分享

首先第一步，是確定自己刷機票的信用卡是哪一張，跟哪一間保險公司合作！

我這次是刷的是「花旗現金回饋PLUS鈦金卡」，他跟國泰合作，所以我自動把國泰旅遊不便險排除在選手名單之中。再來就是整理自己比較在意，或者比較可能需要注意的地方，像是以下幾項(我按我自己在意的順序排序)：

1. 理賠是否可以使用影本

2. 誤點理賠多少錢？時間級距是多久？(現在大部分都是統一4小時起跳)

3. 轉降有沒有理賠？賠多少？

4. 旅程更改有沒有賠？賠多少？

5. 旅程取消、行李損失、旅行文件損失有沒有賠？賠多少？

6. 最後是有沒有含covid之類的問題

7. 國內保險公司優先>國外次之，畢竟在台灣就是覺得比較方便好處理

※另外補充線上投保只能投保一間保險公司！這點很重要喔！(發現有些朋友不知道這點，提醒一下！)

基於以上幾個重點條件後，使用excel表比照後，我列了幾個國內選手：

1號選手：臺灣產物保險：豪華遊 $2,334 元

主要吸引我的點：目前查到班機延誤快速理賠，只需回傳登機證、護照與本人存摺封面，僅網路投保。其他理賠須要正本。

班機延誤1萬元上限(共2次)、班機改降8,000元/次 (限1次/不含台灣)、旅行文件損失8,000元、行李損失(竊盜、強盜與搶奪)8,000元(上限2次)

2號選手：安達 計畫 5+不便險 ($1,947元) >網路查到的價格

主要吸引我的點：有含covid 加分、班機轉降3,000元/次 (台灣1,500元)、現金竊盜實支最高3,000元

好像可以附本理賠，如果被受理的話

3號選手：新光 海外輕旅行 ($2,720元) >網路查到的價格(正本理賠)

主要吸引我的點：班機延誤5,000元/4h、班機轉降3,000元/次(不含台灣)、行李損失5,000元(不含行李箱，2次)、旅行文件損失1,000元

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其實我還看了富邦、南山、兆豐、明台等等保險公司的不便險，但都因為各種比對後刪除，最後就剩這三間選手比較。

網路上有網友說，建議可以線上保安達，因為有covid加分，再線下找業務員保台產不便險，但我看了線上的不便險比較後，對我來說，有沒有含covid並不是最主要的重點項目，但有還是比沒有好。而台產因為理賠方便，而且網路投保他如果只是班機延誤，可以快速理賠，直接大加分，所以就把他列為線上投保的首選！

那剩下兩間安達跟新光，我只能選一間找業務員投保，那既然我已經有台產的保險了，新光的保險對於我來說重複性就有點高，所以安達就勝出了！我不認識這些保險業務員，所以我在網路上搜尋要怎麼認識可以保安達的業務員，我發現「富士達保險經紀人」有粉絲頁，所以就直接敲了問，他們很快就找了業務員跟我接洽，我直接了當的問了線下投保安達的方案有什麼可以選？

業務員給了我以下的資料，給各位參考，我發現他比線上投保還要好，而且選擇多，所以就豪不猶豫的決定就是他了！剩下就是保額，也就是預算的考量了~

——▼安達提供的線下投保內容▼——

列表列出來後比較，真的會很清楚自己要買哪些和需要什麼，看完之後，我立刻決定安達就是採線下投保的形式進行，但我先保了台產的線上1,000萬保額的豪華遊 2,334 元方案，並同步告知業務員我已經有投保台產線上投保的不便險了(告知是非常重要的一點喔！)，至於會不會核保過關，我是看很開的，有就有，沒有就算了~ 總之誠實為上！

安達我後來選擇的是線下投保旅平險最低額度的500萬，搭配加購的尊爵不便險方案，總價是2,817元。

好，分享完我怎麼選擇國內的保險公司後，來跟各位分享這次做功課的收穫！

我這次國外有保了一家旅遊平安險，是藉由 Visitor Coverage 來購買的，大家可以上去參考看看，當然這不是必要的，但我想多一層保險，還是比較心安的！

Visitor Coverage 的網址：https://www.visitorscoverage.com/

他操作頁面很簡單，就是點一點自己想要的，填寫自己旅行的國家、幾歲和國籍(有台灣喔！)，和旅行日期，他就會很清楚地跳出各種保險比較，和推薦建議的有哪些保險，你還可以按照自己的需求去做比較，讚讚，清楚明瞭！

比較需要注意的重點是：Coverage Type 要選 Comprehensive 才能確保涵蓋範圍完整、Deductive 要選 0 才是「無自負額」。另外，covid Included 對我來說也是必需的。

最終比較後，我選了VisitorSecure 無自負額 $38.36 USD的方案，總共27天，實際花費 NT 1,149元。

總結，我旅行天數27天，在國內線上保了台產 2,334元，線下安達2,817元，加上國外的平安險 1,149元，總共6,300元，看起來金額非常貴(對我的總旅費占比約略15%來說)，一天保費約233元左右，但不怕意外只怕萬一，保起來安全！再外加一個信用卡送的國泰旅遊不便險，我想應該算是非常足夠了！

以上只是我個人的選擇心得分享給大家，供大家參考參考~

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