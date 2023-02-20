中國／長隆動物園 園中白老虎稀、萌、奇少了兇猛虎威

動物園對於我來說，除了早年的圓山動物園童年遠足時去過以外，而木柵動物園也因為老舊也一直未曾想去，所以逛動物園對於我來說，更有一種找回童年記憶的心態，近年二度逛了動物園，一處是日本的奧多摩動物園，一處是廣州的長隆動物園。

不管是在日本或深圳，這二座的動物園都面積大，也有環境幽美的野生環境，而廣州的長隆動物分散比較廣闊，很適合慢慢的逛，動物的種類也多，也都比較有特色，根據自己的體力徒步慢慢的逛，走走停停去探尋自己有興趣的動物和鳥類，逛動物園雖不能一網看盡所有的動物，但能輕輕鬆鬆拍些動物的照片，看到園中的柵欄外往往是散不盡的人潮，睹動物的英姿。

其實逛動物園也適合全家老小共遊的樂園，遇到可愛動物時的驚喜，對各種動物的生活知識也能認識，我認為更能讓遊客在逛動物園的時候，與自然環境相連接，更愛護珍惜大自然。

來到廣州長隆，有動物的地方，才是孩子的天堂，也是童年的回憶，長隆野生動物世界、中國國家級5A旅遊景區，擁有華南地區亞熱帶雨林大面積原始生態；擁有澳洲國寶無尾熊、中國國寶大熊貓、馬來西亞黃猩猩、泰國亞洲象、洪都拉斯食蟻獸等世界各國國寶在內的500餘種20,000餘隻珍奇動物。

園內擁有大象劇場，西遊記劇場，白虎表演，非洲動物表演為主的四大動物表演及各類動物表演，被譽為「中國最具國際水準的國家級野生動物園」，是全世界動物種群最多、最大的野生動物主題公園，走進動物園立刻被無處不在的動物吸引。

鞭笞巨嘴鳥，原生長在南美的巨嘴鳥， 橙黃色的長嘴，幾乎是身長的一半， 卡通影片「里約大冒險」中的主角， 當然也引起我的注意，也框下牠不少身影。

棲息在樹頂上色彩亮麗的金鋼鸚鵡恩恩愛愛。

節尾孤猴，來自非洲的馬達加斯加的森林中， 也是常出現在卡通影片中的可愛動物， 已被列入世界瀕危野生動植物種國際貿易公約中， 禁止在國際間的交易，環尾狐猴性格溫和， 與人容易相處，當伸手向你乞食時的模樣，會讓人忍俊不住。

侏羅紀電影中出現的恐龍，有如闖入遠古的恐龍世界， 穿梭在茂密的原始熱帶雨林，恐龍發出的吼叫聲，嚇得小朋友哇哇大哭。

鳥兒有一個與自然環境相近的棲息之所， 吱吱喳喳的悅耳鳥聲飛揚， 可愛的小鳥不時的呼嘯而過， 有時還會飛過遊客頭上，搶零食吃，引起一陣驚呼。

在動物園觀猴是件興奮的事，拍猴的身影卻是件難事， 雖沒有鐵絲網阻隔，更難的是拍活潑跳躍中的猴， 一邊要按快門，一邊還在防止牠調度的飛撲上身。

鸚鵡是體型最大、最漂亮，色彩也最豔麗的鸚鵡， 自然引起我的注意，由於它比較容易馴養， 也能學人說話，所以一直深受人們喜歡。

進入大門，通過寬敞的道路按照指示牌走進去，偌大的園區一下子給人感覺心情舒暢，看到了景區內湖中養殖的鴨子在水裡嬉戲，十分愜意，這讓我們這些匆忙趕路的遊人感覺有些自歎不如，看見難得一見的黑天鵝，覺得不虛此行。

神采飛場的天鵝，悠閑的在湖水遊來遊去。

這裡的白虎區是世界上最大的白虎種群散牧放區，也有南非高原和東非草原居住著長頸鹿、斑馬、羚羊，動物相互依存，看著覺得十分和諧，這在動物園其實也不奇怪，而動物亦如人，若非同類相伴，又豈能單獨依存？

原本是敵對關係的動物，而因為人爲的飼養，如此近距離的互動，這也不由得讓人感歎，人的智慧是多麼神奇，看到白虎，很震驚，作為動物園的鎮園之寶，據說已經擁有超過150多隻白虎，而這種被中國遠古時代神話傳說中最令妖邪膽戰且法力無邊的四大神獸之一，象徵權勢、尊貴的動物，全世界僅存的都不多，能夠被如此保護，可見經營者的良苦用心。

在動物園拍攝老虎成功的關鍵是等，老虎的習性，老虎行走路線，老虎打哈欠的前兆……在有表情的前半秒按快門，用連拍拍攝……。

到處一片綠意青蔥，嬌小的鳥兒們就在這個充滿原野的氣息的環境中自由翱翔。

高低起伏穿梭於長隆野生動物世界的無柵景區，既不影響野生動物的原生態生活，又能讓遊客體驗到與鳥齊飛、與獸同行的奇妙感受。

人工打造的叢林和草原，能夠親近體驗到與獸同行的刺激，鳥類大搖大擺的走來飛去，完全不理會我們這一群拍攝者，也許是習慣了人們的好奇，完全不理會遊人的干擾，完全把人沒有放在眼裡，去過很多動物園，但是一直沒碰到孔雀開屏，這一次同樣的沒看到多少有點遺憾。

巨大籠子裡有一條涓涓流動的林間小溪， 各種鳥類棲息的山岩和高大的植被中飛翔休憩， 當然這裡還有多種不同的鳥類 。

到別具特色的雙角犀鳥，傲立樹上環視四方， 氣勢非凡的英姿。

長臂猿猴，很喜歡和人類親近的，靈活的身姿， 和我們常在泰山電影中看到的活潑身影一樣， 很萌也很受遊客歡迎。

似狐似猴，有著一條黑白相間的長尾巴， 不害怕人群，性情溫和，喜歡在樹上玩耍、覓食， 有時也在地上遊蕩，還經常表現出種種驚險的動作。

貓頭鷹，大大的眼晴，總覺得牠有種神秘的特性， 奇特尖叫聲更是電影中常出現的場景， 羽美很美，也框下牠等身姿。

獅面狨猴，很霸氣的面孔，有點像百品之王的獅子， 如此近距離的接觸這些珍稀動物，對於很多人來說，也是第一次。

宏都拉斯食蟻獸，世界上最大的食蟻獸， 有晝伏夜出的特性，很幸運的看到牠的出現。

這部分飛禽和遊客之間隔有一條人工小河，另外還有一個空中護欄， 所以不是那麼近距離貼近的，遊客也可以餵食，隔著小河拋過去。

在此處意外到大象能和人親密接觸實屬少見！ 動物在沒有人為屏障的舒適環境下過著自由自在的生活，與遊客和平共處。

大象的友善一直是小朋友喜歡的動物， 不僅可以欣賞牠們的精彩表演， 同時還可以近距離的和它們親近。

蒼鷹，很威猛的站在樹上，尖尖的勾嘴， 鮮艷的羽毛，展翅的雄姿，是鳥類中的梟雄。

小黑熊胖胖的身形，嬉戲中又萌又可愛。

這幾隻長頸鹿坐擁一片原始景觀的田野， 然而這些長頸鹿顯然對這種自然環境沒什麼感覺， 它們更沉迷于遊客花錢才能遞進來的草木。

長頸鹿長頸鹿廣場，眨巴眨巴的用她們長長的睫毛，水靈靈的大眼睛，看著讓人心生疼愛，不由得想近距離的接觸，四目喂長頸鹿吃它們最喜歡的桑樹和榕樹葉。

親手逗餵長頸鹿，好吃的長頸鹿伸頭要食物， 那渴望的眼神簡直讓人立刻將手中的草木立刻遭到牠的口中。

熊貓以卡通或動漫形式進行景觀包裝，結合互動遊樂項目，融合真實動物、自然環境、主題文化、燈光、科技元素為一體，帶給遊客一個前所未有的體驗；從1997年開業至今，廣州長隆野生動物世界一直是中國綜合規模最大、最具有國際水準的國家級野生動物世界。

動物園中的的天之嬌子，住在冷氣房中， 撲在冰塊上還是一付懶洋洋的模樣。

這樣近距離接觸的動物園中的老虎，這種特別的方式相對于傳統的動物園， 沒有籠子，更近距離，有種追逐原野的震撼，親近動物最自然的方式。

如此近距離的看到花豹向自己走來， 看著那尖銳的獸爪， 拍照時既刺激，又興奮。

金錢花豹沒有了鐵籠的禁錮，猛獸的威風猶在。

雖然還有太多的動物無法用文字和照片完全分享出來，但這一路下來，還是很興奮，陽光明媚的廣州長隆動物園給了我歡樂的一天，或許動物園許多人都曾去過，動物園有許多稀有的動物，而且都能提供給每種動物一個我們能感覺到的舒適環境，感覺這些動物在動物園生活的很愉快。

但從人類的思考角度來說能坐擁開闊空間，雖然比起抬頭望天低頭是草原的自然環境還是有所不同，但比起一些都是鐵絲網和水泥牆圍欄中飼養的動物要幸福舒適得多，這裡環境幽美，林木茂盛，很難想像在這繁華的都市中竟然還能有這麼一處動物園。