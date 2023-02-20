中國／長隆動物園 園中白老虎稀、萌、奇少了兇猛虎威

動物園對於我來說，除了早年的圓山動物園童年遠足時去過以外，而木柵動物園也因為老舊也一直未曾想去，所以逛動物園對於我來說，更有一種找回童年記憶的心態，近年二度逛了動物園，一處是日本的奧多摩動物園，一處是廣州的長隆動物園。
不管是在日本或深圳，這二座的動物園都面積大，也有環境幽美的野生環境，而廣州的長隆動物分散比較廣闊，很適合慢慢的逛，動物的種類也多，也都比較有特色，根據自己的體力徒步慢慢的逛，走走停停去探尋自己有興趣的動物和鳥類，逛動物園雖不能一網看盡所有的動物，但能輕輕鬆鬆拍些動物的照片，看到園中的柵欄外往往是散不盡的人潮，睹動物的英姿。
其實逛動物園也適合全家老小共遊的樂園，遇到可愛動物時的驚喜，對各種動物的生活知識也能認識，我認為更能讓遊客在逛動物園的時候，與自然環境相連接，更愛護珍惜大自然。
來到廣州長隆，有動物的地方，才是孩子的天堂，也是童年的回憶，長隆野生動物世界、中國國家級5A旅遊景區，擁有華南地區亞熱帶雨林大面積原始生態；擁有澳洲國寶無尾熊、中國國寶大熊貓、馬來西亞黃猩猩、泰國亞洲象、洪都拉斯食蟻獸等世界各國國寶在內的500餘種20,000餘隻珍奇動物。
園內擁有大象劇場，西遊記劇場，白虎表演，非洲動物表演為主的四大動物表演及各類動物表演，被譽為「中國最具國際水準的國家級野生動物園」，是全世界動物種群最多、最大的野生動物主題公園，走進動物園立刻被無處不在的動物吸引。
進入大門，通過寬敞的道路按照指示牌走進去，偌大的園區一下子給人感覺心情舒暢，看到了景區內湖中養殖的鴨子在水裡嬉戲，十分愜意，這讓我們這些匆忙趕路的遊人感覺有些自歎不如，看見難得一見的黑天鵝，覺得不虛此行。
這裡的白虎區是世界上最大的白虎種群散牧放區，也有南非高原和東非草原居住著長頸鹿、斑馬、羚羊，動物相互依存，看著覺得十分和諧，這在動物園其實也不奇怪，而動物亦如人，若非同類相伴，又豈能單獨依存？
原本是敵對關係的動物，而因為人爲的飼養，如此近距離的互動，這也不由得讓人感歎，人的智慧是多麼神奇，看到白虎，很震驚，作為動物園的鎮園之寶，據說已經擁有超過150多隻白虎，而這種被中國遠古時代神話傳說中最令妖邪膽戰且法力無邊的四大神獸之一，象徵權勢、尊貴的動物，全世界僅存的都不多，能夠被如此保護，可見經營者的良苦用心。
在動物園拍攝老虎成功的關鍵是等，老虎的習性，老虎行走路線，老虎打哈欠的前兆……在有表情的前半秒按快門，用連拍拍攝……。
人工打造的叢林和草原，能夠親近體驗到與獸同行的刺激，鳥類大搖大擺的走來飛去，完全不理會我們這一群拍攝者，也許是習慣了人們的好奇，完全不理會遊人的干擾，完全把人沒有放在眼裡，去過很多動物園，但是一直沒碰到孔雀開屏，這一次同樣的沒看到多少有點遺憾。
熊貓以卡通或動漫形式進行景觀包裝，結合互動遊樂項目，融合真實動物、自然環境、主題文化、燈光、科技元素為一體，帶給遊客一個前所未有的體驗；從1997年開業至今，廣州長隆野生動物世界一直是中國綜合規模最大、最具有國際水準的國家級野生動物世界。
雖然還有太多的動物無法用文字和照片完全分享出來，但這一路下來，還是很興奮，陽光明媚的廣州長隆動物園給了我歡樂的一天，或許動物園許多人都曾去過，動物園有許多稀有的動物，而且都能提供給每種動物一個我們能感覺到的舒適環境，感覺這些動物在動物園生活的很愉快。
但從人類的思考角度來說能坐擁開闊空間，雖然比起抬頭望天低頭是草原的自然環境還是有所不同，但比起一些都是鐵絲網和水泥牆圍欄中飼養的動物要幸福舒適得多，這裡環境幽美，林木茂盛，很難想像在這繁華的都市中竟然還能有這麼一處動物園。