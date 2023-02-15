梵蒂岡／氣勢恢宏聖彼得大教堂 感受宗教神聖、建築、雕刻的震憾

在羅馬城中，有一個國土面積最小的國家，不到半天就可以逛完，在羅馬逛著，一不小心一隻腳就踏進了另一個國家-梵蒂岡，遠遠就能望見氣勢恢宏的聖彼得大教堂，越走近它越能感受到宗教的神聖，教堂兩側是巨大的弧形廊柱，像雙臂一樣將廣場包圍，排隊進教堂的遊人非常多，將廣場繞了一圈人牆，排隊近半小時後進入聖彼得教堂，抬頭見聖彼得廣場的正中央是方尖碑，是古埃及 太陽神的象徵，古羅馬軍隊佔領埃及時，作為戰利品把方尖碑從埃及掠奪過來，教堂的圓頂，看上去和萬神殿有點像。

梵蒂岡和羅馬只有一條街之隔，是一個在地球上，都不會被人們忽略的最小的國家，它就像是一座藝術博物館一般，來到這裡，會給人一種震撼心靈的神奇魅力與力量，讓我有新的體驗與感受！

四周環繞著高大的城牆，教庭，世界上最小的國家，沿著城牆走了十來分鐘，也就是聖彼得教堂的正面，從梵蒂岡順高高的圍牆走到聖彼得大教堂，不需要門票，但是需要現場排隊，中午在羅馬台伯河畔吃了一頓中餐料理，午餐後參觀的重點就是梵蒂岡，不過在急匆匆的腳步下，我還是框下了我喜歡的照片。

大教堂大門有皇家衛隊守衛，皇家衛隊就是梵蒂岡國家的軍隊，衛士們身上所穿的紅黃藍三色條紋的古代騎士服裝由米開朗基羅親自設計也很時尚啊！

今天因為是禮拜日上午教庭有五位聖者完成祝聖儀式，梵蒂岡是我國在歐洲唯一的邦交國，我們也由副總統代表出席盛典，參觀排隊的人潮不少，為了免於排隊的辛苦，我們決定午餐後就去，果不其然，中午二點左右到達，人群還不算多，只是稍微排了一會兒隊，就很順利的進入了， 聖彼得大教堂的門口換用教庭提供一只語音導覽器，隨即入內參觀。

站在廣場上，放眼不遠處高大宏偉的歐式建築，聖彼得大教堂是文藝復興時期規模最宏大的建築，達芬奇、米開朗琪羅、拉斐爾等名人參與設計建造裝飾等工作，因而成就了其名氣。

梵蒂岡以小出名，僅有0.44平方公里，是世界最小一個國家，又因其四週被羅馬包圍，國家雖小，但這裡卻是全世界天主教的中心，是世界1/6人口的信仰中心。

世界上最美的教堂之一，有生之年一定要去看看教堂因其宏偉的外型以及精美的裝飾，肅穆莊嚴的氛圍，不但是教徒的朝聖之地，也是非常值得遊覽的地方，世界各地的教堂都有著自己獨特的風格，包括拜占庭式、哥德式、巴洛克式以及現代風格等等，教堂既記錄了宗教的歷史，也記錄了建築的歷史，值得來一睹它們的風采吧！

梵蒂岡除了大教堂和廣場，還有一些相關設施值得觀賞，來到了義大利羅馬，絕對要去看看被稱為世界第一的聖彼得大教堂，聖彼得大教堂，絕不僅僅在於它是世界最大，更重要在於它蘊含的宗教意義和藝術寶庫，以米開朗基羅為首的頂級藝術大師在這裡留下了眾多驚世駭俗的作品，創造件件都讓我驚嘆。

聖彼得大教堂一直備受人們的敬仰，也是世界上最大的教堂，不僅是一座富麗堂皇值得參觀的建築聖殿，更是最傑出的文藝復興建築和世界上最大的教堂，教堂內部裝飾華麗，高大的石柱和牆壁、拱形的殿頂、到處是色彩豔麗的圖案、栩栩如生的塑像、精美細緻的浮雕，彩色大理石鋪成的地面光亮照人。

這座天才雕塑家貝爾尼尼的最偉大的傑作青銅華蓋和不朽傑作伯多祿寶座和大名鼎鼎的米開朗基羅的聖殤，被稱之為聖彼得大教堂鎮館三寶，鏡頭之中精彩藝術作品比比皆是，這一切，都讓我留下不可磨滅的印象，旅遊各地見及世界其眾多教堂中最為精彩和珍貴的，參觀過聖彼得大教堂後，有曾經滄海難為水、黃山歸來不看山之感。

教堂的歷史和神話與聖經的故事，走進教堂內部，一派莊嚴肅穆的氛圍會將自己包圍，讓人恍若置身於停駐的時光之中，肅然起敬，心生敬畏。

聖彼得大教堂作為五大教堂之首，以耶穌的第一門徒彼得命名的座堂， 確實有其獨特之處，整個教堂先後由拉斐爾、伯拉孟特、米開朗基羅等名家設計，從貝尼尼設計的巨大的聖彼得廣場到教堂內米開朗基羅的雕塑，從宏偉的穹頂到精美的 馬賽克畫，當然還有安葬在這裡的聖彼得的遺體。

教堂到處是色彩豔麗的圖案、栩栩如生的塑像、精美細緻的浮雕同樣非常令人震撼，教堂頂部的圓穹，其外部最高為138米，是羅馬全城的最高點，圓穹的周圍及整個殿堂的頂部佈滿美麗的圖案和浮雕，站在米開朗基羅設計的穹窿頂下抬頭上望，你會感到大堂內的一切都顯得如此渺小。

進入聖伯多祿大教堂驚嘆宏偉的規模，用視覺去體測它的規模教堂各個部分巧妙對稱的佈局，教堂的長度，包括門廊，為230米，拱頂的高度是38米。而大教堂的外觀宏偉壯麗，正面寬115米，高45米，以中線為軸兩邊對稱。

聖彼得教堂入口的耶穌受難像，著名米開朗基羅的雕塑-聖殤，是西元1498年米開朗基羅為聖彼得大教堂所作的大理石雕塑作品，在教堂特有的光線和氛圍下，這座雕塑真是充滿神聖肅穆哀傷之感~

走進世界上最大的教堂，教堂的嚴肅氣氛，裡面圓形的穹頂讓人心情舒暢，教堂內還有當地的教友剛望完彌撒，還坐在椅子上靜靜的在祈禱，我也靜靜的座下，感受這座聖堂的神聖氣氛，也默禱為家人祈求平安。

富麗堂皇的建築藝術寶庫聖彼得大教堂，聖殿中央是教宗的祭台，祭臺上有著名的青銅華蓋，高29米，是貝爾尼尼年輕時的傑作，在1624-1632年間完成，這個壯麗的華蓋系烏爾巴諾八世巴爾貝裡尼教宗（1623-1644）（VRBANVS VIII）委託貝爾尼尼設計建造的，為的是填補大殿圓頂下的真空狀態，它使人產生向上升騰的感覺，

華麗神聖了淺色花紋的白色大理石柱，柱子上雕有精美的花紋，教堂內到處都是各種相關的雕塑油畫藝術品～

高大美麗的穹頂，天窗透出的陽光下整個教堂的氛圍神聖莊嚴，大教堂有13個穹頂，一個中間的大穹頂，兩個中穹頂，整個殿堂的內部呈十字架的形狀，在十字架交叉點處是教堂的中心，中心點的地下是聖彼得的陵墓，地上是教皇的祭壇。

祭壇上方是金碧輝煌的華蓋，華蓋的上方是教堂頂部的圓穹，其直徑42米，離地面120米，圓穹的周圍及整個殿堂的頂部佈滿美麗的圖案和浮雕。當陽光從圓穹照進殿堂時，肅穆、幽暗的教堂頓時增添了一種神秘的色彩，穹頂也仿佛變成了通向天堂的大門。

教堂內部大殿的左右兩邊是一個接一個的小的殿堂，每個小殿內都裝飾著壁畫、浮雕和雕像，其中包括大量中世紀與文藝復興時期的雕塑珍品，細細欣賞一下這座華麗莊嚴的教堂，那種神聖莊嚴的氛圍，靜靜品味這裡的整體與細節，穹壁上的壁畫創造件件精美絕倫。

教堂內的主大殿，富麗堂皇，看看這些雕像的衣物部分，石材竟然可以雕刻出織物的感覺，拍照多幅作品，分享時很難取捨。

聖母的形象典雅而沉靜，默默地俯視著躺在她雙膝上的死去的基督，她刻畫出悲傷和痛苦的感覺，雕塑中體現得更多的是慈母的精神和宗教的氛圍。

米開朗的巔峰作品「聖殤」，在教堂靜謐有的光線和氛圍下，觀賞這件作品是依據聖經中耶穌受難的故事，表現基督從十字架上被卸下來後，聖母瑪麗亞抱起兒子屍體時悲痛與哀悼的情景，穩重優美的雕刻藝術。

聖彼得教堂任何一處細節看上去都是精緻的，閃著華麗的光芒，可以想像能工巧匠們悉心地保養和修護著每一塊磚石，每一寸色彩，用我們所能想像到的一切來裝點這裡，看到教堂這麼宏偉絢麗的建築時，覺得根本不認為這是人們建起來的，而一定是上帝創造的。

教堂大殿的內部可以同時容納六萬教徒禱告，裡面的繪畫和雕像驚人的巨大，所以大殿並沒有人群淹沒的感覺，這些雄偉、壯觀的繪畫雕像，讓人有一種接近天主的感覺！

教堂內部裝潢豪華典雅，數百根大理石柱支撐之間，牆壁佈滿馬賽克鑲嵌畫，還輔以大量的鎏金工藝，壁畫、雕塑作品真的很驚豔，表現力和通透感特別強～

教堂神聖莊嚴，這些雕像都塑得很龐大，不管你從任何角度望去都能一覽無餘，我不懂什麼藝術但都很精美，即使不懂也能勾起內心的共鳴，讓你被它的美感征服，這正是偉大藝術作品的真正魅力所在吧。

今天是匆忙的一天，梵蒂岡是繽紛義大利遊的最後一個景點，如果不包括梵蒂岡城，我在羅馬停留的時間，只有短短的一天，上午就從暴走開始，包括古羅馬鬥獸場、許願池、西班牙廣場…雖然幾個地方都比較小，不過今天的天氣都不錯，用手機拍的張張照片也還滿意，匆匆的腳步卻也留下不少深刻記憶。

這就是著名的瑞士護衛，瑞士人一度以做雇傭軍而聞名，1527年5月6日，在羅馬之劫中，時任西班牙國王和神聖羅馬帝國皇帝卡洛 斯一世率領3萬大軍包圍羅馬 ，意圖抓捕教宗，瑞近衛隊為履行職責掩護教宗撤離而進行了慘烈的戰鬥，189名士兵中有147人陣亡，餘下的42名士兵成功掩護教宗安全撤離羅馬，他們的忠誠由此聞名於世，教廷近衛隊成了瑞士人的專屬。

導遊結束了導覽，宣布有二個小時的自由活動時間， 來一趟梵蒂岡不易我將自由活動的時間都逗留在聖彼得教堂，對於已經習慣了快節奏的我們來說，這段時間實在是很輕鬆悠閒的。

聖彼得廣場兩側由兩組半圓形大理石柱廊環抱，這兩組柱廊由四排柱子組成，一共284根圓柱，88根方柱，柱高19米，長廊由284根高大的圓石柱支撐著長廊的頂，頂上有142個教會史上有名的聖男聖女的雕像，雕像人物神采各異、栩栩如生。

羅馬教廷的大型宗教活動都在這裡舉行，每年新年來臨之際，這裡都會聚集來自世界各地虔誠的教徒，聆聽教皇的新年祝福。

氣勢恢宏的聖彼得大教堂，越走近它越能感受到宗教的神聖，教堂兩側是巨大的弧形廊柱，像雙臂一樣將廣場包圍，即使是廣場上的一座雕塑也能彰顯梵蒂岡的藝術靈魂。

古典而凝重的環形柱廊和諧、巧妙地組合在一起，好似兩隻伸開的巨大手臂，拱衛著聖彼得廣場，把整個教堂襯托得格外壯麗輝煌。

教堂正前方的聖彼得廣場，非常非常宏偉的景觀，半圓形走廊圍起大廣場，數百根高大的石柱，上方對應佇立著140個聖人像，在這裡看聖彼得廣場，對稱建築相當壯觀！

教堂前面是由貝爾尼尼設計的聖伯多祿廣場，被兩個半圓形的長廊環繞，從上帝視角俯瞰，好似兩個張開的雙臂擁抱整個世界，恰巧符合與天主教與基督教博愛的精神。

聖彼得大教堂是世界上最大的天主教堂，落座在世界上最小的國家梵蒂岡，彰顯了這座教堂至高無上的地位，無論排再久的隊都值得一去，因為當你仰望過穹頂的壁畫、俯瞰過能容納數萬人的聖伯多祿廣場後，就會發現，此生見過再恢宏的教堂都變得渺小起來。

義大利我做夢都想來的地方，這一刻旅途是自己的夢想，此刻來到義大利，有種追上夢想的感覺，旅途中雖是走馬看花，但我仍用體會、拍照，旅途中而看到的種種，旅途中不只是打卡，我來過而已，更有我的感受……。