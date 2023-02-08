義大利／《007：生死交戰》外景地西恩納 也是提拉米蘇的故鄉

在聖吉米安諾用完午餐，在午後來到建在托斯卡尼美麗山丘上的西恩納，穿過古城牆走入這座中世紀小鎮，踩在磨的光亮石板路上，兩旁盡是歲月刻痕下的磚牆建築，西恩納是托斯卡納區最大的古老山城，因為地處往來羅馬必經之地而逐漸繁華，在14世紀時他的藝術成就甚至可媲美佛羅倫斯，可見豐富的人文及建築。

這也是除佛羅倫斯、聖吉米安諾外，另一個令我驚歎的小鎮，用小鎮來形容它的確名副其實，所以很適合慢慢行走，細細體會它的味道。

西恩納有新城和老城，我們自然是為老城而來，老城的建築頗有中世紀的味道，那特有的牆壁顏色在陽光的映襯下顯得更加復古，小鎮周邊散落著一些咖啡館，坐在室外喝上一杯，拍拍照聊聊天，真真是舒服極了！

提到義大利中部的托斯卡納，許多人就立刻想到首府佛羅倫斯，永遠是人頭攢動，我理想的旅遊方式是逃避城市的喧囂，能歸隱田園生活陶冶情操放空身心；當我走進托斯卡納，發現一切遠遠不止於此，中世紀的村落，保存完好的城鎮，羅馬式的建築，所有的歷史過往都融入了連綿的山脈，葡萄園、塔樓，這些現實的美麗風情的小鎮，小山城西恩納（Siena），就是其中之一。

好玩的義大利，多面的托斯卡尼2019.10.13.從台北來到義大利，這個行程浪漫的旅程還是驚喜多一點，感受到托尼斯卡的浪漫和文藝，藍天下的建築錯落有致，遠方的高塔它是西恩納最高的建築，初到西恩納，放眼望去，遠處紅色房屋依地勢層疊而上，聳立著幾座高塔，作為地標建物還是挺明顯的下午的行程將在它四週展開~

手機畢竟不是單眼相機，西恩納遠景我用手機拍照拉近就會覺得不清晰，所以手機還是不能代替相機，不過感受到自己攝影的進步是一件樂事，欣賞美拍，我的手機可以放大十倍拍照，鏡頭也有很清晰的相數，我想應該可以比美專業相機了吧。

古羅馬建築真也很令人驚訝它的神奇之處，但建築風格、設計、材料的運用卻為後人留下了很多寶貴的借鑒，框下的風景，總給我帶來驚喜，在我眼中西恩納出現的風景多了一份自然更具視覺衝擊力。

靜靜屹立高處的老屋，頑固堅守當初特性，蜿蜒曲折的狹街窄巷，有城市厚重的歷史，是私藏在義大利最美的城市之一，獨特的歷史文化令人著迷，西恩納位於南托斯卡納地區，佛羅倫斯南部大約50公里，建在阿爾西亞和阿爾瑟河河谷之間基安蒂山三座小山的交匯處，建立於西元前29年，歷史上是貿易、金融和藝術中心，現為西恩納省的首府。

佛羅倫斯是文藝復興的搖籃，那麼西恩納本身就是一件藝術精品，這座中世紀古城在美麗的托斯卡納鄉村的環抱之中，歷經千年的洗禮仍保持著蓬勃的生機。

建在托斯卡尼美麗山丘上的西恩納，穿過古城牆走入這座中世紀小鎮，踩在磨的光亮石板路上，兩旁盡是歲月刻痕下的磚牆建築，西恩納是托斯卡納區最大的古老山城，在西恩納隨處可見這一母狼標誌。

家族修建塔樓用於防禦，塔樓的高矮大小就成了家族財富和地位的標誌，古城牆的圖騰，雕琢得相當緊緻，平面效果的浮雕呈三維立體空間的立體感，加強了浮雕在景觀上的表現力。

這裡有讓你遠離大城市的熙熙攘攘，點一杯咖啡悠然度過一個下午的安逸小鎮。

拾階而下俯瞰整個西恩納，石色的屋頂，在陽光下，安安靜靜地呈現出古樸和美麗，托斯卡尼建築和光影交融的魅力，總能一瞬間擊中人心。

西恩納這裡完好地保留了18世紀以來的各種風格的古老建築，細細高高的建築之間擠出窄窄的街巷，街巷如蜘蛛網一樣，將這小小的小城聯通的起來，隨便選一條巷子鑽進去，都有驚喜建築的一大特色是其色調，大多數的建築牆面都是明亮的岩黃色，在地中海純淨的陽光下，顯得鮮豔奔放，巷子隨著地勢高高低低，穿過巷子，就經過了當地人的生活，能抓住了每一個過客的心。

小城古景色屋腳山坡，山間平地，見縫插針處處住家，石階坡道是城市生活來往的紐帶，層層疊疊的古老建築，映襯著遠山含黛，靜默著歷數滄桑，斑駁的牆面有些頹廢的色調，不為遊客而刻意美化的真實，時過境遷總算返璞歸真了，只要隨著街道走下去，永遠都有驚喜。

依著地勢，西恩納城內的狹街曲巷和棕紅色的磚石老屋，斜坡上遍佈住家，沿石階蜿蜒而上，小巷深深老街漫漫，我拍的高高興興，古老的房子更為老城增添了活力，藍天、白雲、棕牆相映相輝，塔樓、宮殿、教堂相輔相成。

不愧是中世紀古鎮，商業化少很多，非常古樸有感覺，老城區坐落於山丘之上，建築物依山取勢，街道狹窄，道路起伏不平，高大的房屋遮擋了明媚的陽光，一條條縱橫交錯，古老幽深的街巷高大拱門上的門把手、墨綠色的百葉窗、古老的街燈在歲月的侵蝕下已經有些斑駁，卻展現出中世紀的城市風貌。

儘管沒有聞名中外的景點，但西恩納是義大利最值得去的小鎮之一，樸實無華，並無半點可供炫耀的華麗包裝，如果你下次來義大利，可不要錯過，它還是提拉米蘇的故鄉。

西恩納依山而建地勢起伏，是一座不折不扣的山城，也正因如此，這座城市給人的感覺層次非常豐富和獨特，與其他幾座義大利名城非常不同，不僅是因為它是一座完美保留了哥德風格的中世紀城池，還因為在這裡，依然有非常生活的氣息，整座古城依山而建，房屋鱗次櫛比使這座城市有了生活的氣息。

在米蘭、佛羅倫斯，再到西恩納，我遇見的每一座教堂，我都會進去，找個位置坐下來，慢慢的欣賞牆上的浮雕塑像、穹頂上的壁畫，身前身後，時有虔誠的教徒低頭禱告，身爲教徒的我臨走前會在胸前劃十字， 教堂莊嚴的形象，安靜、肅穆的宗教氛圍，讓我的身心也為此平靜下來。

行走在西恩納的街道上，斜坡和喈梯遍佈整個古城內，上上下下的遊走，天氣晴朗空氣清爽，讓整個山城漂亮的色彩感覺就好像在當地生活一樣。

托斯卡尼是義大利中部一個大區，也是義大利風光的精髓所在，中世紀古老小鎮中，風格是復古的，簡樸的，但更是優雅的。

貝殼廣場其獨特的貝殼造型堪稱建築史上的傑作，在手機的廣角鏡頭下，廣場呈巨大的扇形，遊人如織的貝殼廣場座落在中世紀建築包圍中的廣場，巨大貝殼廣場，奇特造形廣場既是城市中心點，也是全城最低點，超過120米建於1297年塔樓直插雲霄，全名Torre di Mangia，高102米，是西恩納最高的建築，也是義大利第二高的塔樓，它還曾作為電影《007：生死交戰》的拍攝地，在藍天白雲襯托中尤顯突兀高聳，更是西恩納的地標。

貝殼廣場的腹地不僅是西恩納的中心，也是全城的最低點，就位於丘陵的匯合處，擁有和古羅馬劇場一樣外高內低的天然地勢，當地人最喜歡在冬天坐在廣場上曬太陽，或坐或躺，喝一杯卡布奇諾或是吃一塊甜點，消磨時光。

這個廣場生活氣息很濃厚，遊客居多是很自然地就有一種悠閒的氣氛，這裡讓人頓覺美感至極，心情輕鬆愉悅，就憑這感覺，不虛此行！

寬闊的廣場裡，高聳的鐘樓下，取景拍照，在黃昏的金色光芒裡，熠熠生輝幸福感滿溢。

廣場上，一對情侶座在石版上，相擁無視廣場上熙熙攘攘，人來人往，仿佛全世界只剩下他們倆人，我在情侶不遠，默默的看著框下，沉浸在眼前的這份甜蜜裡。

氣勢恢弘美倫美煥的廣場，圍繞走了一圈，又近距離的欣賞座在廣場上的遊客，遠距離的拍下姿態悠閑的照片，更增添了動感的美，廣場給我留下記憶都是有趣的回憶，也拍到不少自己很喜歡的照片，看到各種姿態坐在廣場上滿足的表情，它符合了自己喜愛的設定，這個場景總能讓我不會忘記西恩納的樣子。

廣場地面是排列整齊的紅磚，透著沉穩大氣，周圍建築井然有序，排列著貴族府邸、咖啡館、帶有古典陽臺的房屋等。

廣場上有對白髮老夫婦坐在地上休息，親密的座著，沉思、休息、滑著平板手機畫面溫暖難忘。

站在廣場上，環顧四周建築之精美令人讚歎，其實，除了貝殼廣場本身是一個藝術傑作之外，所在的大廣場也是當地人和外來遊客絕佳的休閒場所，在陽光明媚的日子裡，閑坐在廣場地上，曬太陽、閒聊，別有趣味，義大利最美的小鎮之一，整座小噴就是一件藝術品，生活在這裡的居民都比較悠閒自在，來到西恩納午後隨著太陽的逐漸升高，慢慢地整座小鎮變得熱鬧起來。

西恩納小鎮，古老、古樸而浪漫，在這樣的一個小鎮裡，我也不能免俗在坐在廣場上翹著二郎腿看人來人往在這裡休憩，會成為我溫暖回憶。

濃厚的悠閑生活氣息，四周圍繞著高塔和建築，給這個廣場增添了不一樣的色彩，在這裡會讓你不自覺的放慢腳步，喝杯咖啡，小憩一番，別有一番偷得浮生半日閑的意境。

小城、小鎮、小店、小商品，比比皆是，遊人進進出出，遇到了假日的遊行小鼓手和住民興高采烈參與樂此不疲，舉著不同圖案、五顏六色的旗幟，穿著中古時期的傳統衣服，儼然中古情景再現，吸引我的目光， 西恩納擁有許多小而美的街景，已默默地在此佇立了幾個世紀。

作為宗教活動傳播的主要場所，教堂因其宏偉的外型以及精美的內飾，肅穆莊嚴的氛圍，不但是教徒的朝聖之地，也是非常值得遊覽的地方，義大利各地的教堂有著自己獨特的風格，教堂既記錄了宗教的歷史，也記錄了建築的歷史，沒有進入教堂參觀但拍下夕陽照在牆面上的光影，還是很滿意的。

最愛在黃昏時分，看光影中的來來往往...，觸摸斑駁的老牆，逆光裡的老建築閃著夕陽的光芒會發現，一些不起眼小細節，都藏有久遠的歷史；沒有佛羅倫斯文藝復興的璀璨，卻有著當年建築藝術的人文的獨特魅力和風貌。

穿行在大街小巷慢慢領略這個小鎮的美也是不錯的體驗，如果能在這住上一晚，享受小鎮安逸舒適的日常生活，感受西恩納洗淨鉛華的純美和寧靜那就完美嘍。

西恩納風光秀美、具有中世紀建築風格的千年小鎮，歷史可以追溯到久遠的古羅馬時代，充滿懷舊的味道中世紀及文藝復興時期的經典建築，充滿古樸與溫馨著實給我的義大利之行帶來不一樣的驚喜。

在街頭與繪畫相關的藝術者也是不計其數，每天黃昏時分都有人在廣場附近作畫，任憑道路旁車來人往，人群湧動，畫者卻淡定作畫。

一邊畫畫一邊賣畫，遊人穿插其中廣場周邊還有很多小店，以畫廊和裝飾品店居多，每一家都很精緻，這是一個適合遊玩一天後坐下來放鬆消磨時光的好地方，小鎮的田野，明信片上的景色！錯落斑駁的紅瓦磚房，近處連綿起伏的田野， 托斯卡納金色溫暖的陽光，古樸厚重散發著紅酒般的迷人氣息，給予你洗淨鉛華的存粹和寧靜。

畫面上五顏六色的塗料為西恩納增添了可愛的氣氛！與藍天融成一片有如明信片上的景色！盛開的鮮花和美妙的景色，這些現場畫作我覺得比大量印製生產的有意義， 也保有當地的色彩也更能感受藝術創作者傳達手中畫筆的溫度，漫步在中世紀的街道上，穿梭在中世紀的建築中，街頭畫家都有一種淡定的氣質，悠閒專情自在的作畫，這裡歲月靜好，小鎮其實也就這麼點大，半天就能走馬觀花，街頭畫家也是一道風景線，小鎮魅力指數還是相當高的。

再見，托斯卡尼美麗山丘上的西恩納，停留半天只夠管中窺豹，翻看手機照片除了歷史與美，也能想起景緻和建築的古樸，小巷深處靜謐如電影的一般交錯成萬花筒般的影像，停留時雖只見零星的碎片，足以讓人滋生還想再來的嚮往。

這一刻旅途是自己的夢想，此刻來到義大利，有種腳步追上夢想的感覺，旅途中雖是走馬看花，但我仍用體會、拍照，旅途中而看到的種種，旅途中不只是打卡，我來過而已，更有我的感受和網友分享……。