韓國／「益善洞」來趟文青小旅行！在首爾都會迷宮中享受百年風情

這幾年韓國首爾非常流行「復古風」，除了原本就相當知名的北村、三清洞之外，位於鍾路三街站的益善洞（익선동）也是近期崛起的文青聚集地，韓國年輕人都往這跑！首爾益善洞韓屋村(익선동)約形成在1920年左右，狹窄且蜿蜒的獨特小巷，具有結合傳統與現代的獨特建築風格，走在路上就莫名地感覺自己瞬間充滿文藝氣質！趁著邊境解放之際，整理了6個必訪之地，一起來瞧瞧！

Seoul Coffee（서울커피）益善洞本店

韓國人超愛喝咖啡，當然台灣人現在也不遑多讓，如果你也非常喜歡品嘗咖啡香的話，來到益善洞一定要造訪這間「首爾咖啡」！益善洞本店裝潢風格以80年代的首爾為主，連外面招牌燈都像以前美容院掛著的旋轉霓虹燈，整間環境融合了復古的韓屋與現代簡約的元素，IG打卡聖地。

而這裡不只是咖啡順口又好喝，他們更將西式創意結合韓國傳統做成甜點，像是黃豆粉年糕提拉米蘇，是不是很有創意？不過，這裡最有名的招牌就是厚片奶油紅豆吐司，黑色是墨魚吐司、白色是牛奶吐司，和冰火菠蘿油的口感不一樣，另外還有方形冰磚等等，澱粉族的朋友一定要來試試！

地址：首爾特別市鐘路區水標路28街33-3

昌華堂 창화당

如果有追過《德魯納酒店》的朋友，想必對張滿月愛吃的餃子店印象應該蠻深刻的吧！這間名叫「昌華堂」的小吃店，主打韓式煎餃，有非常多種口味，吃過的人都知道這煎餃要好吃，一定要把皮煎的酥酥脆脆的，咬下去還要噴肉汁！是的~昌華堂的餃子就是如此啊！(難怪滿月社長會這麼喜歡吃！)

不單只是餃子類好吃之外，其實泡菜炒飯、烏龍麵也是一絕！昌華堂從開幕後人氣就一直高居不下，也有非常多媒體爭相來報導過，因為很有名氣，所以用餐時間都需要排隊，到了之後，要在他們提供的板子上面，按填寫順序進場用餐，記得要先填寫才不會排了很久發現都進不去喔！

地址：首爾特別市鐘路區水標路 28 街 23 1F

輕洋食 1920 경양식1920

剛提到益善洞的形成約西元1920年，而當時地韓國正處於日本殖民期，「輕洋食1920」就是以這個概念為出發點，因為源自於日本「和洋食」，但被當時韓國改為輕洋食。

店內裝潢設計走的是復古洋式風格，而外型卻是傳統韓屋，是不是有種衝突之美呢？店裡的招牌菜色就是為漢堡排和炸豬排，根本是桌桌必點佳餚，而這裡也是許多人拍照打卡的熱點。

地址：首爾特別市鐘路區水標路 28 街 17-30

庭院花房咖啡 마당플라워카페

而在益善洞的主街道上，一定會注意到位於非常醒目的轉角處，被一間充滿優雅氣質的花草包圍成的咖啡廳「庭院花房咖啡」！除了因為如此高貴的裝飾吸引人潮的目光之外，這邊是韓劇《黑騎士 》、《鬼怪》、《女神降臨》的拍攝場景，韓劇迷朝聖來吧！

庭院花房原本是位於三清洞的人氣花店，搬到益善洞之後成為了咖啡廳，除了咖啡香之外，這裡也是充滿花香，當然店內的下午茶很美味，例如手工蛋糕或是鬆餅等，而每到假日這裡就聚集許多韓國情侶，男朋友都會帶上一束鮮花送給女朋友，真是閃瞎旁邊的路人！

地址：首爾特別市鐘路區水標路 28 街 33-12

砰砰娛樂室 콤콤오락실

近年也有不少韓劇裡都會出現像是小時候街邊的電動店，記得《請輸入檢索詞WWW》中，張基龍和林秀晶初次相遇的復古電玩間嗎？益善洞的「砰砰娛樂室」就是這麼充滿復古情懷的娛樂場所，《女神降臨》裡朱靜就跟好友們一起到這裡釋放壓力！

這裡僅外觀完全還原以前韓國娛樂室的樣貌，裡面也真的能玩到充滿回憶的快打旋風、俄羅斯方塊和泡泡龍等復古機台遊戲，這裡跟台灣的「湯姆熊」很不一樣，有機會又有時間不如來打場電動吧！

地址：首爾特別市鐘路區水標路28街23-6

益善衣裳室 익선의상실

既然來到有百年歷史的益善洞，不如換上裝扮，讓自己徹底融入如此復古的巷弄間吧！這間「益善衣裳室」擁有許多開化期服飾，從深色素雅的連身裙到端莊高貴的格子條紋連身裙都有，除了連身裙之外，這裡還有充滿荷葉邊的華麗雪紡衫跟端莊的蕾絲雪紡衫，當然也有男生的西裝唷~。

在這租借一身復古服裝，想像自己是《陽光先生》裡的高愛信或工藤陽花還是《德魯納酒店》的滿月社長；不只是服裝，這裡有不少開化時期會出現的飾品，如手套、洋傘、網紗或羽毛帽等，連長槍都有，還有攝影間可以拍照！

地址：首爾特別市龍山區梨泰院路54街58

近來因為有不少年輕藝術家和青年創業家都選在這麼充滿文藝氣息的地方落腳，除了吃美食喝咖啡以外，走在益善洞像迷宮的小巷內，也可以發現許多手工藝品小店或攤位，別忘了停下腳步探個究竟，可能發現寶物唷！

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

聽我說劇話🎬

不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結https://dramawife.soci.vip