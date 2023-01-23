日本／北海道綿綿白雪皓然一色 冬遊賞雪處處是景

冬日來到北海道，尋一處旅店，以賞雪之名小住幾日，看雪、泡湯、喝咖啡……。

下雪的季節來到北海道，不用刻意去尋找什麼景色，只要有一顆發現的心，那便處處是景，處處是驚喜，白雪覆蓋大地，白牆白頂白樹頭，在白雪的暈染下恰如一幅淡彩的宣紙畫，在駛往函館的火車上， 看雪花飄落，在巷弄裡尋找漂亮的雪景，或者座在咖啡廳看室外飄雪，任思緒飛揚，都能讓人靜下心來感知自我，享受生活。

冬天的北海道一片雪茫茫對來自溫暖的台灣真一個完美的冬天，飄雪惟有銀妝素裹的雪景，才是吸引我來到北海道感覺感受冬日獨有的冬季氛圍的原因。

搭乘火車沿途賞雪是一個不錯的方式，這是一條沿著太平洋海岸線行駛的鐵路，沿途可以看到群山在白雪的覆蓋下變成巍峨的雪山海與雪，山與雪，村莊與雪中北海道的曠野。

狹長的日本最北的北海道在台北還溫暖如春的時候北海道已經皚皚白雪，清冷神秘的北海道令人嚮往白雪和溫泉好像依然成為這座城市的標誌然，而北海道的魅力，又豈止這些。

在火車上，靜謐的遠方白皚皚的世界中，一路框下雪景風光，片片潔白的雪花，妝扮沿線的鐵軌上，我沉浸於這片純白的世界。

雪花揚揚灑灑，漫天飛舞，大地之間平添了一片白，地面有如鋪上了一層柔薄的白毯……。北海道，在落雪、落葉、落花冬天時節，北海道就是北海道的樣子。

在冷冽清新的空氣中，欣賞路旁的建築，似乎透出溫暖的的氣溫吸引我進入，雪中的建築感覺似乎格外動人又溫暖，雪景下遊客很少，平日的時候這裡更是水泄不通，此時卻是冷清清的，室外寒風料峭，室內暖在心頭。

站在道路上，遠遠望去，一棵樹與遠方天上的藍天白雲相接，在白茫茫的背景下格外顯眼。

宛若一個神秘的世界，湛藍的天空下的山峰被白雪覆蓋，美妙絕倫的雪景山色，住木屋，看雪景，湛藍的天空……，這一切都會讓我欣喜舉起手機框下雪景。

爆冷的寒氣凍得我手腳有些發麻了，靜靜的看著不遠處那幾座或掩或現的山峰，極目遠眺，遠處的山脈層巒疊嶂，周遭的一切恍惚變得寂靜起來，風在呼嘯，雪停歇了，但我的心卻一下飛了起來……。

在田野裡漫步，遠處遙遙的山巒的藏於雪中，掛滿枝椏的雪花銀光閃閃，恬靜的原野，好一幅北國水墨的鄉村世界。

原野一片銀白，大地，枯草，都是白色的，天連著地，地連著天，眼裡到處都是純潔的白色，此時此刻的自己猶如在雪景中飄飄蕩蕩，一望無際。

原本遼闊的草地上開滿的各式花，大片的薰衣草，而冬天便是白雪覆蓋，一片白茫茫的世界。

稍微改變一下拍照時間，讓空中照片充滿光影，陽光照在雪地上，雪地蒙上一層暖光，天空是深邃的藍色，看山峰流暢的線條，有韻律又有節奏，拍的當下帶給我視覺舒適而柔和的感覺。

大地一片銀白，一片潔淨，而雪花仍棉花，如鵝毛從天空飄飄灑灑，台灣人來此賞雪也都喜歡雪，喜歡它的廣闊無垠的脆弱，晶瑩無暇卻又易被玷污的純白。

白雪停滯在每一株樹上，日光樹影都顯得極為安靜、美麗，北海道不僅有絢爛的四季更有它美好的雪景。

遍地樹林上的飛雪讓原本秀美的樹林，仿佛是披了一件雪衣伴著淡淡的陽光別有一番滋味，那淡然的風景讓人忍不住為之陶醉。

雪景是冷清的，看上去很次方但是照片是可以有溫度的，光線柔和下寂靜的原野，遠處如黛青山連綿起伏，空氣中透著陣陣涼意，卻也讓我留戀忘返。

輕柔的小雪花飄飄悠悠地落下來，漸漸地，小雪花變大了，變厚了，常青的松樹堆滿了蓬鬆沉甸甸的雪球，樹木上的一排排，一串串垂下來的潔白的冰雪裝點樹幹顯得十分秀麗，展示著雪中風情，那些纖細的樹苗，看不出是什麼樹種，卻千姿百態，熠熠生輝，真是一個美麗的雪世界。

一片平坦的雪地，看到了漫山遍野的皚皚白雪，舉步維艱，寒風似乎不解人意，依舊不停的吹著，瑟瑟的，猛烈的，還夾雜著陣陣雪粒，似煙霧一般。

眼前的景色讓我驚嘆，沒有夏天的綠色清爽，沒有了秋天的金黃，而是一望無際茫茫銀白色。這幾個月的雪景它最美，此刻的北海道沒有了春夏時的綠草紅花，只有銀裝素裹放眼千里盡是白雪如毯帶著寒意。

千里冰封，萬里雪飄，白雪皚皚的大地一片純潔，玉樹一樣的霧凇、玲瓏剔透冬季的北海道，此刻少了遊客的喧囂，只剩下靜美，來到這裡太容易就獨自擁有這一片景。

千山白頭，飛鳥絕跡；萬徑積雪，遠眺大地蒼茫迷蒙，隱隱兩三樹，置身於白雪皚皚的平原剩下的惟有純淨，那是心靈忘卻一切的平淡與安寧。

拍攝雪景重點在於拍攝遼闊之美，用手機廣角全景拍加大光圈拍拍攝出細節的質感，直觀地看到冰雪的晶瑩和純淨。

銀裝素裹這何嘗不是另一種美呢！雪鋪展向遠方的天空，在靜止的時光裡，這種美是聖神而又純潔的，這才是冬天最美的， 說到雪腦海中第一個想到的或許會是北歐諸國，但鄰近日本北海道藍藍的天配上白白的雪風景純淨美麗也同樣恍若畫卷。

雪後場景，就好像一張白紙和水墨畫很相似，借鑒國畫的方法，利用留白，粉裝玉砌，那綿綿的白雪裝飾著世界，皓然一色，好像鋪在大地上的一幅潔白宣紙。看乾淨的天空，雪景淡雅雪山、藍天、白雲…這是不是每一個人人都嚮往的夢幻仙境？

清晨和夜晚都很安靜，幽靜中有著另一番天地，喝杯咖啡享受雪景小鎮的寂靜與安逸，聽聽音樂放空自己，從住宿的飯店拍一張窗外落雪的街道，在落雪之後逐漸閃爍的璀璨燈光。

冬天的北海道雪地鋪天蓋地，當你安靜地看著這一切時，仿若時間就此定格，這一方幽靜……。在這裡，一年四季可以欣賞到不同的美景，白茫茫的雪原就是最美的風景，當然室外太冷了可以回旅店的溫泉泡一泡，享受泡湯的美妙，遊客不是很多，一睹迷人雪景，是來北海道不得不完成的一道打卡任務，即便我已經來過好多次，但每一次來還是忍不住再來打個卡滿足一下自己。