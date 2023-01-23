菲律賓／2小時45分輕鬆抵達熱門度假小島！比台北出發去墾丁還要快

菲律賓（Philippines）一直是個無緣的國度……，幾年前曾來過一次，去了薄荷島，看了巧克力山丘、眼鏡猴....；曾經也差一點來了長灘島，但準備出發前遇到長灘島關島……，哈哈哈，是不是太沒有緣分的國度呢？

終於，在疫情後，在2022年結束前，竟然趕上了菲律賓皇家航空（RoyalAir）直飛長灘島的首航；從台灣出發，航程2個小時45分鐘輕鬆抵達長灘島。

（當日航程約2小時30分，機場搭車到碼頭約5分鐘，搭渡輪去長灘島約10分鐘。）

是不是比台北出發去墾丁還要快吧？！嗯，對於喜歡海島的朋友們又多了個選擇嚕！！

聽說以前沒有直飛 「卡蒂卡蘭/ Caticlan 」機場（又稱長灘島機場），從台灣要前往 長灘島，可是要先飛馬尼拉，然後轉機、轉車、搭船……。

光聽起來就好……麻煩嚕，要花5~6個小時才能抵達這個位於馬尼拉南方的度假小島～長灘島（Boracay）。

現在可以直接從 桃園國際機場搭乘菲律賓皇家航空，直達「卡蒂卡蘭/ Caticlan 」，省下單趟車程至少115分鐘；直接降落在長灘島旁邊的機場，然後搭個渡輪輕鬆抵達長灘島。

以前卡蒂卡蘭（MPH）沒有飛國際行班，2002/12/26我們搭乘的飛機，可是第一班降落在卡蒂卡蘭（MPH）的國際班機，因機場跑道長度的關係。

因此只能飛A320的班機（3+3單走道飛機），再加上一些機場條件與各國民航規定……等，所以目前確定就只有我們所搭乘的菲律賓皇家航空（RoyalAir）的ＲＷ２５８（13:45~16:30）跟ＲＷ２５7（10:00~12:45）兩個班次。（這是獨家國際直飛長灘島航線。）

2002/12/26是菲律賓皇家航空（RoyalAir）台灣飛卡蒂卡蘭的首航，出發與抵達時都有灑水儀式。

且也是卡蒂卡蘭（MPH）迎來的第一班國際班機，改建後的國內機場，飛行跑到增長為1,800公尺，也增加了海關查驗……等，開始迎接來自國際的旅人。

那天，花了點時間入關（其實動作有點慢）。但相信之後流程應該會越來越順暢。

抵達當天，天氣不算好，加上又花了點時間入關，所以等我們拿到行李過安檢出機場時已經天黑了，如果未來流程順暢些，加上夏日天黑得晚的話，搞不好還能趕上長灘島的夕陽哦！！

也許是因為卡蒂卡蘭（MPH）是由國內機場改建的，加上首次接待國際航班，所以仍有些需繼續調整中，下飛機後，過完海關後有個可以換菲律賓幣的地方，不過，匯率比長灘島上差了一點。

（100元美金換了5000元菲律賓披索，長灘島上約可換到5390元菲律賓披索。）

拿完行李過完Ｘ光機後，就已經抵達外頭了，機場還挺小的，畢竟過去是個國內線機場，並未接待國際航線。

另外，等到我們回程時進入機場，在進機場門口前，必須要先準備好護照跟機票（紙本或是電子本），要確認之後，才會放行入內，且接著是行李過Ｘ光機，然後才能前往櫃檯去Check in。

因為只有這班國際線，所以還挺快就能拿到登機證，入候機室會發現只有一堆座位區。

跟一間小店，賣咖啡、飲料跟麵包……。

且只能用「現金」哦！！連記帳都還用手工筆記，真是覺得挺奇妙的。

後來聽別人說才知道，原來還有二樓哦！上頭有個小賣部，除了賣輕食外，還有賣一些伴手禮，不過，仍是只能用「現金」結帳哦！！

另外，二樓也能近距離看到飛機起降，倒也是挺有趣的，

相信喜歡飛機的朋友們，會喜歡來到二樓看飛機，這樣度過等幾時間也挺好玩的。

目前 菲律賓皇家航空（RoyalAir）2022/12/26、12/30 、2023/1/3、1/7、1/11、1/15，2022/1/19~2/8（過年假期每天飛），2023/2/9~3/25則是每週三、五飛航，直飛長灘島只要2小時45分，離陽光、沙灘很近哦！

喜歡海島的朋友們千萬別錯過嚕！

嗯，雖然是廉價航空的飛機，但飛機上還提供了一瓶免費的水，倒是挺貼心的。

回程那日下著雨，從候機室到接駁車的途中，也都有工作人員幫忙撐著雨傘，護送大家上車。

另外，搭乘飛機雖然沒有空橋，但遇到坐輪椅的人士，工作人員還會把人跟輪椅一起抬上機。

嗯，雖然是廉價航空，但服務還挺周到的吧？！

提醒大家一下，回程進入卡蒂卡蘭機場時，要先準備好訂位紀錄（書面、電子版都可以）。因進入機場前就會有人檢查，請預先準備好，以免手忙腳亂哦！

另外，卡蒂卡蘭（MPH） 機場內全都用只能用「現金」消費 ，所以要預留一點現金，才能買水、飲料、伴手禮……等。

航班時間還算不錯（13:45～16:30），從台灣出發可以趕到長灘島看夕陽，而從長灘島回台灣（10:00～12:45），還能跟朋友約吃晚一點的午餐或下午茶。

我搭乘的是菲律賓皇家航空有台北-長灘島來回的「首航」促銷機票，之前看到朋友「布萊N 機票達人」分享竟然只要台幣2235元，哇！天呀！這比台北高雄的來回高鐵票便宜，甚至還比去墾丁還便宜吧？！

不過，應該是只有首航時的特別促銷價囉！！

詳細的航班資料請看菲律賓皇家航空（RoyalAir）

https://www.followme.com.tw/royalair/

菲律賓皇家航空（RoyalAir） 台灣總代理金遠東旅行

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