日本／全日本唯一的頭髮神社 御髮神社

年輕的時候提到京都，大家都說不是很無聊，只是去看廟（神社）嗎？

但不知怎麼的，三十歲之後，去京都看廟（神社）成了件有趣的事，且除了大廟外，自己更喜歡去探訪一些有意思的廟（神社）。嗯，就這樣也不知道在京都看了有多少神社了！

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御髮神社

官網：http://mikami-jinja.sakura.ne.jp/

地址：〒616-8394 京都府京都市右京区嵯峨小倉山田淵山町10

電話：+81758829771

這次京都賞楓旅程，終於去了這個自己在地圖上標示超久的神社。嵐山的「御髪神社」，可是全日本唯一針對「頭髮」而設立的神社。

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嗯，以前自己一頭烏黑亮麗的頭髮，並沒有特別想來這裡參拜，也許是隨著年紀的增長，頭髮有慢慢變少的趨勢。

這次，把「御髪神社」列為是來嵐山必去的地方，嗯，要這樣的話，才不會每次都錯過嚕！

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「御髮神社」據說是專門管人們頭頂上的事，全日本只有這裡才有，御髮神社建立於西元1961年，由京都的美容理髮業界關係人士聯合建立而成。

祭神藤原采女亮政之則是真實存在於日本歷史上的人物，也被稱為日本理容美容之祖。

相傳龜山天皇在位時期（1259～1274），武士藤原晴基丟失了御用的「九龍丸」寶刀，被廢為浪人，但晴基不死心，仍在各地尋訪寶刀下落，當時蒙古有心要攻打日本，晴基一家移居下關，第三子采女亮為當地往來的武士剃頭。

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後來，藤原采女亮的後代「藤七郎」在三方原之戰中，協助德川家康避敵，受賜銀錢一錢，此後日本也用「一銭職」代稱理髮業。

昭和初期據說理髮美容業的定期休息日是17日，是因為藤原采女亮政之的忌日是7月17日。

御髮神社小小的，應該挺容易被忽略掉的；其實，自己來嵐山時也路過好幾次，但總是因趕路而錯過。

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其實，這塊「 歴史的風土特別保存地区」氛圍還挺不錯的；前面的大池子夏季時應是開滿了荷花，應該會美美的吧？！

小小的鳥居，感覺還挺古樸的，我想這裡應該是有特殊需求才會來造訪的神社。

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因是日本唯一與頭髮相關的神社，據說美容師、美髮師會來參拜，甚至美容美髮科系的學生在考試前也會來參拜，嗯，還挺有趣的耶！

另外，還有些有頭髮煩惱的人也會來此參拜，神社還有獻髮，這裡還有髮塚……。（不知道禿頭生髮，可以來這裡祈求嗎？）

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御髮神社這裡的繪馬很特別，像是木梳子的模樣，正面是有美麗長髮的女子，還挺像是源氏物語中主角的模樣。（應該是時期差不多吧？！）

大家在繪馬背後書寫的都是與頭髮有關的願望，嗯，我……應該要來寫一個。

不過，我……還是參拜一下，買個御守就好嚕！

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這裡的 御髮神社御守也挺特別的，透明盒子中裝著小剪刀跟小梳子，嗯，這……好切題哦！！

一目瞭然，一看就明白這御守絕對與頭髮有關（笑）。這裡所有的東西造型都有梳子、剪刀，嗯，真的挺特別，主題性，功能性十足呀！！

我買的是福髪守，其實，我也不知道功用是做啥的，只是覺得很特別。

當然也希望能保佑我的頭髮嚕（笑）。裡頭小剪刀、小梳子還挺可愛的吧？！

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御髮神社，有點清幽的小神社推薦給大家。就在參拜後，我繼續往嵐山著名的賞楓地「常寂光寺」前進。

今天就跟大家分享這個有點小，但又有點特別的神社。

京都神社據說有兩千多個，自己去過求財的御金神社，也去過斷惡緣結善緣的安井金比羅宮。不知道朋友們，還有沒有去過什麼特別的神社呢？

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