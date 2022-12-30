日本／踏著楓葉漫步銀杏街道 東京的秋色美如明信片！

現在這個時候出行遊東京，真的太舒服了，錯過疫情高峰景區內人超級少，吃什麼玩什麼都不用排隊，一不小心還可能包場整個景區，東京的秋，比台灣的秋絢爛也壯闊，但是，東京的秋，有一種在哪都尋得到的秋色，而這些地方秋色，都直待收藏。

見過了很多秋天，我還是喜歡靜謐色彩，疫情之前還能旅行的時候，喜歡把大部分旅行安排在初春和深秋，這兩個我覺得最美的季節，日本銀杏樹是城市的當家花旦，色彩艷麗的黃色很容易被鏡頭捕捉，跟我在武陵農場陽光下眯著眼看到的有完全不同景觀氣質。

不久前去了武陵農場和福壽山賞楓，以臺灣的視野來看，北方秋天的景色也就更加的精彩，這趟東京行是臨時起意，雖說是以賞楓為主題，但除了賞楓，還有銀杏的景色，所以在這個時候去，褪下綠意的就不只是只有一種楓樹，當這些變葉樹種都出現在眼前時，那就是一種奇觀。

大就是美紅葉沒有花朵那麼嬌嫩，但從綠變紅的過程，艷麗的楓情，在東京如果沒有紅楓的秋天，應該不會感要秋意來臨，楓紅也有一種成熟的韻味，值得品味欣賞。

航空公司的登機櫃台前辦理登機、行李託運沒有三年前的人潮，機場內的免稅商店店員比旅客多，但飛機上幾乎滿座，出外旅行，搭上了飛機，就是旅程的開始。

機場出發，下著不大的小雨，飛行一段時間後，靠窗的座外看到滾滾翻的雲層，在眼前流動，這就好像是看到的雲海，不一會兒看到了一個鋪著白雪的山頭，那就是富士山，雖然不是首度來到東京，但飛機緩緩下降，心裡還是興奮，愉快的旅程即將展開。

睽違 3 年第一次出國旅行在旅行經驗中飛機途中，飛機餐無關料理高不高級，送來了，也就不恐懼忌憚的照吃照喝，吃完飛機餐目的地也就快到了。

不長時間的飛行，三、二個小時就到達目的地的，從飛機上往外看其實沒有什麼特殊的風景，隔著舷窗，看見機翼下白雲朵朵，在雲隙間也有著像台灣一樣的翠綠的田野，整齊的田園，嗯！千業縣就在眼下了。

下機後通了關，一到出境大廳放眼望去滿都是人頭，如果說旅行是一種放鬆的方式，疫情稍緩國境開放，那麼去日本走走無疑是一個好的選擇，好像有一種能力，能讓人的心情變好。

楓葉片片，要觀看美景，是要用腳一步一步的去，在東京大學農學院發現它的美，紅楓生機勃勃的呈現出奇特等景色，這一片紅，迷漫在公園，午後淡金色的陽光，照耀著楓樹，那鮮艷的紅夾雜著杏樹的黃色，身旁紅色，黃色、綠色相間，拍照遊客的身影點綴於中，如詩如畫的景色，遠觀、近探都是這樣的美，這意境讓我不禁發出了沉醉之嘆！

這秋色這美景，我無法描述，也只有默默的凝視，收獲了秋色，也框下了紅葉，溶入美景中，才是真正的擁有。

東京街道的此刻秋天一到週邊的銀杏樹使這裡變成一條金色隧道，一片金黃，漫步其間給人一種舒適的感覺。

東大農學院校園中多添了一份安靜與閒適，高大銀杏一入秋，呈現秋風掃落葉遍地盡黃葉的絕美景象，一見到就能感受濃濃的秋意，滿園銀杏和紅楓，超級美。

楓葉的紅，讓秋多了絢麗，我投身其中，也就溶入的畫面，大地的魔術師，綠葉被變幻成秋色，也只能驚嘆大自然的偉大！當你遇到這種美色，你能不「攝」嗎？

在這裡可以領略深秋的景色，每到深秋，更有黃葉、紅楓相襯，這裡吸引好攝客拍照，我來時平日遊人很少，休閒愜意古銀杏樹，佈滿歲月痕跡，獨一無二黃色獨有的清淨的絕美景象。

最治癒人心的，還是將自己融入其中，感受那一份心馳神往，疲憊的心神也能得到舒緩，享受一個溫暖輕鬆帶著閒適的心境去感受這份秋意，它的魅力是不能用語言來表達的，也不是商業化標籤可以掩蓋的。

校園內這一棵古老的銀杏樹，在樹下抬頭感受銀杏葉的飄落，世間的喧囂都安靜了，市中心的賞銀杏聖地，人少景美，讓人驚歎的絕美秋色盛宴在這裡呈現。

到了秋季，這裡是絕對的顏值巔峰，滿眼的秋葉盛宴，這裡的銀杏葉，金黃燦爛的金色世界，是無法拒絕的美，很適合拍照校園很大，秋色也很美。

元旦前後是出遊最好的時機！逐漸進入冬季下雪模式，而我在深秋染成斑斕的色彩時來，此時遊人不多，食宿價格便宜，嗨皮一下給自己留下一段人少景美，舒服好玩的出行回憶。

看到這片黃葉地，心中的壓力隨風而去，隨風飄散滿是輕鬆，校園空氣舒暢溫馨的畫面，一種久違的氣息。

這裡的松林多了一份濃烈的紅減少了秋天的冷豔，多了一份壯闊美麗這片美麗的秋色，也是我最喜歡的秋色，很高興我用鏡頭留住了這片絢麗色彩。

身臨其境，此刻遊人不多，身邊的秋天很安靜，這趟東京的賞楓，鋪滿落葉的路徑，走在上面，窸窸窣窣的聲音，那種愜意，也讓我興高采烈！

特別好逛的校園，樹葉在深秋初冬變得金黃絕美，一年四季都美得動人，銀杏黃了楓葉紅了，相互襯映是拍照絕佳地點，秋季可以說是一年當中最美麗的季節，特當樹葉開始變色，漫山遍野都將呈現出絢爛的色彩，秋日的樹葉就會成為廣大攝影愛好者最喜歡拍攝的主題。

如果說旅行是一種放鬆的方式，來到東京去富士山無疑是一個好的選擇，來到了富士山，好像有一種能力，能讓人的心情變好，時隔三年，再次出發，網站上先預訂了前往日本梨山縣往河口湖的巴士，再次來到富士山，還是會有不一樣的驚喜，遠眺圓錐形的山體，鋪上白雪，走到湖口湖街上，富士山的旅程從此開始，美景也將向前方延伸。

蘆葦飄絮在秋天裡飛揚著白茫茫的花絮，白茫茫一片有一些蕭瑟，蘆花似雪秋水長天，是獨屬秋日的美，而這朝畔似雪蘆花，更為這明淨湖水，增了顏色和生機，起了延綿和餘韻。

一邊眺望美麗的富士山讓人感到療癒，河口湖本身就很美麗，漫步在此這真是美極了！再過到三個月這裡會開滿櫻花，每次來到富士山都會再此取景，寧靜柔美的感覺讓我著迷，也是我所尋求的意境。

蘆葦為前景，河口湖水波悠悠襯托出富士山之美，湖邊的蘆葦圍在湖岸，秋寒料峭中，陽光下富士山的畫面整體就鮮活起來，蘆葦別有一番雅緻。

河口湖四週很空曠，沒有束縛感，擁有自己的天空，真好！這裡是但這賞富士山的美景最佳角度，在河口湖仰望富士山近多了，被積雪染白的山頭，美極了。

掃把草我是首見，很美那微細靜靜的長蔓，隨風遙擺是一道靚麗風景，在這片花海我來來回回停一個多小時，實在捨不得離開，賞草拍照也為這掃把草花影著迷。

此刻十一月底富士山麓還有些春寒料峭，看到富士山的遠景，我想到登上這座山是個什麼感覺，山腳下秋意盎然，也曾計劃能來攀登富士山，但現在體力恐無法負荷，海拔3776公尺的山峰，能登上也不簡單。

眼前的河口湖水澄明，煙波浩淼水天一色一如碧空，在這水天相接的渺遠中，藍天和掃把草和湖光相映，染上水色壯麗又嫣然。

漂亮的掃把草是一種水生植物，與河湖畔為伴，煥發著勃勃生機驚豔，逍遙出塵搖曳飄逸靈動，在碧水長天裡來湖邊走走，總會吸引我的目光更覺唯美動人。

圓錐形的山體，鋪上白雪，遠眺富士山是另一種景觀，富士山不時的出現在四週，手機，隨手一拍都是美景。

富士山下的河口湖一座天然的湖泊，是它迷人之處，數度前往感覺上雖稱不上新奇，但有安逸質樸的氛圍，也有絢麗自然風光，旅程已經結束，富士山很美，湖的那一端是山，山腳下分散的景點，附近除了是遊客的焦點，沒想到掃把草更讓我驚艷，來過可以追憶，富士山的倒映可以用來憧景，在富士山有個很悠閒的一天，用鏡頭和風景交流，確是很棒。

現在這個時候出遊，真的太舒服了，景區內人少還可能包場整個景區，賞秋值得前往絕對給你驚喜！手機鏡頭下呈現不同的顏色，滿眼的紅葉，濃烈的杏黃，相映的色彩讓我心情振奮，框下的秋色都值得收藏。