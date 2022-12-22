澳洲／雪梨散步：棕櫚海灘、巴倫喬伊燈塔 飽覽自然美景

這是是第一次挑戰雪梨市區外的路線，距離市中心約40公里的棕櫚海灘（Palm Beach）以及雪梨最北的燈塔巴倫喬伊燈塔（Barrenjoey Lighthouse）。

一早醒來本來是好天氣，誰知一出火車站後，還沒坐上朋友的車子，天上馬上下起傾盆大雨。今天還能順利散步嗎？

今日路線：

沿途大家聊著開著，終於到了海灘，不過雨還沒停，我們只好在路邊找了間餐廳先用餐休息。飯後點了奶茶，意外得到一杯還蠻認真的香料奶茶。入喉後會有一股辣辣的感覺升上來，香氣濃郁。

吃飽後，雨終於停了，我們沿著海灘慢慢走。看的出天氣不太好，但涼涼的也很舒服。

繼續前往目的地，巴倫巧伊燈塔。據說如果在五月到九月間來的話，有機會看到鯨魚。可惜這次造訪已經是十一月了，下次再來。

大約二十分鐘後就登頂了，算是非常平易近人。由山頂往下看，左邊是棕櫚海灘，右邊是Broken Bay。

這個路線需要開車，如果由市中心搭大眾運輸工具，單趟會超過兩小時。

💡長度：來回約7公里

💡時間：約2小時。

💡難度：輕鬆，除了最後一段往燈塔有約20分鐘的爬升外，幾乎都是平路。如果遇上下雨可在路邊餐廳稍作休息。

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