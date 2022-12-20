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澳洲／雪梨散步：一次走訪淡水、柯爾柯爾、德威海灘、長礁角

2022-12-20 10:30
 / 中中《中途筆記》

今天散步路線是曼利海灘北方的淡水海灘（Freshwater Beach）到長礁角（Long Reef Headland），沿途經過柯爾柯爾海灘（Curl Curl Beach）和德威海灘（Dee Why Beach）。

今日路線：

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交通方式可由環形瑪頭（Circular Quay）搭渡輪往曼利海灘（Manly Beach），之後轉公車抵達淡水海灘。或者乾脆直接從曼利海灘開始。

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如果是第一次在環形碼頭搭渡輪，可參考雪梨散步：搭渡輪海岸健行至邦迪海灘半日遊

朋友熟門熟路的將車停在一旁的Harbord Diggers，因為有免費停車六小時（真是太神奇了）。就開始一路往北。

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雪梨的海岸線一向很美。

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偶爾也會碰到沿著海灘打造的泳池。

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小小孩不想在泳池玩？沒關係，一旁的淺水域也可以玩成一片。

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雪梨的海灘可不是人類小孩的專利，毛小孩們一樣玩的不亦樂乎。

雪梨海岸線好長，從市區開車不用半個小時就能到達海邊。也許是因為太近了，不少絕望的人選擇用跳海的方式結束生命。

雪梨有個知名的自殺地點，叫作斷魂谷（The Gap），據說每年有數十人往下跳。

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今日散步經過一塊「別跳下去岩」（Don’t Jump Rock），呼籲傷心人不要輕易放棄。

生命可貴，珍惜每一刻。

最後我們原途折返，在Harbord Diggers吃完午餐，吃飽喝足回家去。

💡長度：約7公里

💡時間：約2小時。

💡難度：輕鬆，沿途幾乎都是平路。注意防曬

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作者頭像
中中《中途筆記》
《中途筆記》站長，現職雲端運算顧問。曾在捷克當交換學生；在中國青藏高原上做專案；在尼加拉瓜擔任志工教小朋友做機器人；接著在法國上班。目前旅居澳洲，協助亞太區的企業做數位轉型，讓地球上的每個人和組織都能實現更多。《中途筆記》：https://wanchunghuang.com/
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