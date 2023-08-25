捷克／開箱捷克快餐連鎖店！Bageterie Boulevard

從布拉格散步一個月歸來後，其實有許多想跟朋友們分享的，但為何會先跟大家分享這間在布拉格排名第三名的速食店～Bageterie Boulevard呢？（第一名分別是麥當勞跟肯德基）

除了Bageterie Boulevard真的挺好吃的，且環境也很棒！最讓我喜歡的是它有提供免費的洗手間哦！

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哈哈哈，這在布拉格很重要，在城市散步，難免會內急，在布拉格內急的話，要準備20kc或1歐元，且連公園、百貨公司（觀光區）也都要收錢哦！

所以有間免收費洗手間，讓人覺得超可愛，也超大氣的呦！

Bageterie Boulevard

網站：https://www.bageterie.com/

地址：Václavské nám. 56, 110 00 Nové Město, 捷克

營業時間：星期二～五07:30–03:00，星期六08:00–03:00，星期日08:00–01:00，星期一07:30–01:00

剛才在朋友的臉書上看到她跟的旅行團在西班牙，導遊去麥當勞消費後，拿到了洗手間的密碼，然後讓二十多名的團員，用密碼去上洗手間.......

啊！這.... 導遊貼心，但.....哈哈哈，不評論嚕...

在歐洲旅行，上洗手間要收費用已行之多年，記得自己曾在威尼斯看過1.5歐元的洗手間費用，嗯，貴，但有些收錢的洗手間可是會有專人打掃的乾乾淨淨，且有些還裝飾得美美的呦！

來到布拉格，麥當勞、肯德基、星巴克上洗手間也都是要密碼的，如果沒消費，那可是沒有密碼的，有的是可以付錢上洗手間，有的要付現金，有的可以用行動支付，還真是挺方便的呦！！

最近因為華航直飛布拉格，相信有越來越多的朋友將會前往我們喜愛的布拉格，把自己發現的免費洗手間的小秘密分享給大家

會發現Bageterie Boulevard並不是因為內急，其實是因為看到過許多次，且在許多熱門的觀光區域，所以我們就這樣被吸引進去嚕（笑）

是想進去試試看，賣得是什麼？且生意還不錯，不少捷克人，外國人都會吃，所以我們就去試試看嚕

沒想到一試成主顧，且還讓我們意外發現這裡的洗手間是不用密碼的呦，我們吃了好幾間，也路過幾間去試試，都是如此

在老城廣場前往查理大橋的那間，國家博物館附近的....還有其他家上洗手間也都不用密碼，真是太棒嚕！！

在非觀光區吃的時候，我還解鎖了用捷克文機器點餐的成就（笑），Bageterie Boulevard的機器點餐機超好用，很直覺，比麥當勞的好用多，我第一次在比較不觀光的區域，沒發現有英文選項，所以用捷克文與圖片，輕鬆點完餐，且還apple pay付款，信用卡付款也可以哦！

後來又去了國家博物館附近那間，選單中有英文，那更加方便點餐嚕

嗯，真的很不錯的速食店～捷克品牌Bageterie Boulevard真心推薦給大家，來跟大家說說，這裡究竟吃什麼？背景是如何？

Bageterie Boulevard是一家捷克快餐連鎖店，總部位於布拉格；第一家店於 2003 年在 Dejvice 開業，到2020 年除了捷克有店外，在斯洛伐克、德國和阿拉伯都有店。

Baguette Boulevard提供各種法棍麵包、沙拉、湯...等，主要是鎖定在辦公樓、校園附近或購物中心開店；Bageterie Boulevard品牌屬於 Crocodille。

這是一家專門生產和銷售包裝法棍麵包和三明治的捷克公司，成立於 1991 年，到 2022 年時Bageterie Boulevard 在全球擁有 58 家店，其中52間就是在捷克，且大多集中在布拉格；Bageterie Boulevard的分佈位置：https://www.bageterie.com/pobocky，這不難想像，為何自己處處都能瞧見Bageterie Boulevard（Ｂ＆Ｂ）

自己在吃的時候，並不知道其背景，看著大家都點法棍，且還有多樣法棍可以選擇，所以就點嚕

如果不知道要點什麼，其中還有一個區域是「主廚菜單」，裡頭有多樣食物，法棍、湯...等，點下去就對了，好吃呦

點完主餐之後，還能選擇是否要搭配飲料跟薯條，不同的搭配價格不同呦！

對了，他們的薯條好好吃，一定要搭配哦！

搭配果汁，發現是100%的果汁，也好好喝哦

哈哈哈，我想，我真的是一試成主顧嚕（笑）

後來發現他們大氣的提供免費的洗手間後，Bageterie Boulevard（Ｂ＆Ｂ）更是成了我們生活中的好朋友

店家很多，我當然也沒有全都踏足，食物選項也很多，我也沒全部吃過，在吃過的部分，口味上都很喜歡，覺得台灣朋友們也會喜歡。

Bageterie Boulevard（Ｂ＆Ｂ）店內裝潢也是挺不錯，簡約有活力，每間店也有些不同，還有的店在等待餐飲的提示牌也都用圖像顯示，做得很簡單清楚，不管懂不懂文字，看圖就能懂嚕

加上美味的食物，整體來說，自己覺得真的是挺對味的。

這次，我們本想試試麥當勞與台灣有啥不同，但在兩次試著用機器點餐都卡住，所以就作罷，新發現的Bageterie Boulevard（Ｂ＆Ｂ），推薦給大家，有去布拉格旅行的朋友們，千萬別錯過嚕

對了，我覺得他的法棍比SUBWAY好吃，薯條也真是美味極嚕！！價格也算是相當親民呦

................................吃喝玩樂，沒有終點

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