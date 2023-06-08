泰國／在地生活日常的美味！阿嬤烘焙店 Ama Bakery（อาม้า เบเกอรี่）

也不知道是從什麼時候開始，去曼谷，對我來說就像是去台北一樣；沒有計劃，就是去散步，吃東西，有機會的話去拜訪一下老朋友.....所以，曼谷的散步，也成了旅行的日常；近年來，也就不知不覺列為自己造訪次數前五名多的城市。

這次跟在地朋友約著散步，吃東西；我們去了馬里安曼印度廟（วัดพระศรีมหาอุมาเทวี），也是曼谷著名的觀光景點之一，只是離ＢＴＳ站要走個10分鐘，所以自己也就未曾造訪過這一區。

很生活的區域，當然也藏有一些在地美食。那日，就在印度廟旁邊意外發現一間好吃的餐包店～阿嬤烘焙店 Ama Bakery（อาม้า เบเกอรี่）！

馬路旁、轉角邊旁的餐包店，也許沒有附近路過的一間麵包店古老，但看著那絡繹不絕的排隊人龍，很難不引起我的注意。

先去印度廟，後來離開時，雲跟朋友好奇的買了一小盒，這....真的好好吃，且一試成主顧，啊！後悔買太少呀！！

阿嬤烘焙店 Ama Bakery （อาม้า เบเกอรี่）

粉絲頁： https://www.facebook.com/amabakery.silom

英文地址:745 Si Lom, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

泰文地址： 745 ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

電話:+6626352278

營業時間:星期一 ~ 星期五 09:00–15:00，星期六、09:00–14:00，星期日店休

馬里安曼印度廟（ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี）繽紛的色彩，還挺美的；只是很多地方是不給拍照的呦！

瞧著那些哪賽克拼貼的壁畫，真的很美，很迷人；大家依序膜拜，排著隊伍入內，在額頭上點上了祝福的紅點；朋友說，這一區之前有不少印度人.....嗯，又再次曼谷真的是融合各民族的大城市。

我們在廟門口買了幾泰國的彩券，朋友說：明天開獎，他媽媽有想買的號碼，所以我們就瞧瞧嚕....結果很開心，隔天朋友說，他買的彩券中了2000元泰銖！

也就是在買泰國彩券，我才知道，原來外國人買了泰國彩券，即使是自己中獎了也無法領獎；彩券是泰國人才能領獎哦！！所以中國城，有代領的服務，但酌收不少的手續費.....在知道泰國彩券的玩法後，才知道，要中獎其實還挺難的.....

離開 馬里安曼印度廟（ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี）， 買完彩券後我們散步去吃午餐，又在轉角看到了 阿嬤烘焙店Ama Bakery（อาม้า เบเกอรี่），其實已經走過了，但看著人潮與大家買的數量，激起了我的好奇心，當時也不知為啥，並不想打開google map看評價，只相信眼前所見，所以又折返，加入了短短擠人的排隊行列。

等了一會兒輪到了我們，因為是第一站，也沒搞懂賣的是蝦米東東，所以我們買了最小盒裝的餐包，裡頭包的餡料是有著泰國風情（東南亞）的斑蘭葉(香蘭葉）。

朋友說著泰文買了最小盒裝，一盒5個，泰銖60元；他說店員還帶著有點疑惑的表情，彷彿在說：你確定？買這麼少？....

哈哈哈，我想，這裡應該大多是當地人吧？！大家都是大盒大盒買，且一次都買好幾盒......

我們拿著買好的餐包，本想在附近找個地方先吃吃看，結果就這樣提著提著，成了午餐後的甜點。

打開之後，瞧這餐包還真是不起眼，不過可以聞得到香氣，這麵包皮從模樣跟口感都很復古，一口咬下，裡頭是滿滿的斑蘭葉(香蘭葉)卡士達醬。

好...吃，不會過甜膩，且搭配起來剛剛好，這確實可以列為在曼谷吃到最喜愛的餐包，超不起眼的模樣，沒想道這麼厲害呀！！在吃的時候，不斷地心想，我....怎麼買這麼少？！

哈哈哈，似乎懂了當時賣東西給我們人她臉上的表情了，確實好吃，且連自己在地的朋友也說很厲害，雖然，他之前還真沒吃過與聽過.....

決定記錄下來，提醒自己下次要再去買，也分享給朋友們，這....在地人生活日常的美味，有去 馬里安曼印度廟時可千萬別錯過呦！

後來上網查詢一下，其實中文資料不多，我想應該還沒被太多觀光客發現吧？！（笑）

原來阿嬤烘焙店 Ama Bakery（อาม้า เบเกอรี่） 已經開業有五十多年了，目前已經傳承到第三代了，據說是年輕老闆 ชุติกาญจน์ เมฆคุ้มครอง,อุ๋ม(Shutikarn Mekkhumkhong,Aum)，不過，不認得是哪位.....

今日有點可惜錯過了，朋友會講泰文，如果知道這麼厲害，應該請他幫忙多問問一些資料的.....這是來自海南移民的烘焙方式，其實也有點像是小時候吃餐包的口感（餡料不同），真的很有古老的味道，小時候腦海中的那個美味餐包就是這樣.....樸實簡單的美味，卻是讓人永生難忘呀！！

阿嬤烘焙店 Ama Bakery（อาม้า เบเกอรี่） 店內的爆漿餐包原來有十多種口味，最熱門的就是我們今日點的 「香蘭葉爆漿麵包」，據說之前還必須要抽號碼牌排隊購買......；嗯，難怪那位賣我們的人，會用那樣的眼神看我們嚕（笑）

. ................................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM按個讚， 大家一起在全世界打卡