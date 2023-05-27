日本／小樽必吃Doremo LeTao舒芙蕾鬆餅 台灣也有分店

這間甜點店，在北海道有多家分店，台灣也有分店，特色是使用北海道素材，推薦必吃有舒芙蕾鬆餅、蛋糕、肉醬千層麵，有餐廳也有商店，吃飽買爽爽！

舒芙蕾和各式蛋糕甜點，在木屋風格的餐廳裡享用，大片落地窗外頭是綠樹小公園，蕭瑟冬天只看到樹木光禿禿的模樣，春夏季再來這裡吃飯，想必是完全不同景致！

左邊是商店，右邊是餐廳，走進來左邊的商店門口還擺了個冰淇淋招牌，是北海道產的牛奶冰淇淋，很多遊客一進來先買一隻來吃。

服務人員帶到座位上，挑高空間木屋建築，還有採光佳的大片落地窗，讓人覺得好療癒。

本來是被安排裡面的座位，剛好一個落地窗前的位置收拾好，所以跟服務人員要求坐這一桌，外頭是個小公園，但是因為冬天葉子都掉光了，春天夏天應該可以看到漂亮的綠樹。

茄子肉醬千層麵

配沙拉、麵包和湯品，麵包有兩款，一款是法棍口感，另外一款是軟麵包。

肉醬份量蠻多，番茄的酸，吃起來過癮。

蜂蜜奶油舒芙蕾鬆餅

店裡人氣商品，舒芙蕾麵團使用了兩種乳酪，難怪吃起來特別的鬆軟，香氣濃郁。

商品是現點現做，大約需要25分鐘的製作時間，想吃鬆餅的同學，要跟餐點一起點，這樣才能在吃完正餐之後，馬上跟上鬆餅。

黃油下方，是顆香草冰淇淋，把所有材料混合再一起吃，真是甜到天靈蓋了。整套舒芙蕾鬆餅，感覺滿划算，就算沒吃正餐，也很有滿足感。

北海道必吃甜點-LeTAO

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Doremo LeTao（LeTAO小樽洋菓子舖）

電話：+81 12 3231566

地址：〒066-0043 北海道千歳市朝日町６丁目 1番1 号