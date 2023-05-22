泰國／老靈魂咖啡館！益生老店Easae Coffee Shop 據說是中國城第一間咖啡館

疫情後的旅行，把自己之前想去仍未去的地方走過一回是一定要做的事對於自己來說，曼谷像是台北一樣，熟悉，可以散步的城市然而還是有些店，是自己標示了許多年但仍未踏入的，並不是自己沒有在那一帶出沒而是有點不敢進去……。

哈哈哈，益生老店／Easae Coffee Shop／ร้านเอี๊ยะแซ就是這樣一間店已經路過好……多次，但每次都是獨自一人在曼谷散步經過店門口時，那氛圍電影感十足門口都是男生與老人，路過時，他們的目光，讓我一人不敢入內所以就這麼經過的數次，而想著下回一定要找朋友們一起來然而，下次就是遙遙無期，且還遇到了疫情，停擺了三年。

這次，我把益生老店／Easae Coffee Shop／ร้านเอี๊ยะแซ列為要進去的店然而，我還是一個人來。

益生老店／Easae Coffee Shop／ร้านเอี๊ยะแซ

英文住址：103 105 ถ. เยาวราช Samphanthawong, Bangkok 10100泰國

泰文地址：103 105 ถ. เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

電話：+6622210549

營業時間：04:00–19:00

不過，運氣挺好的，那日遇到了層來台灣念過書的老僑生帶領我入內，幫我喬了併桌的位置，也跟我介紹了這裡……。

嗯，一次全都滿足，覺得來得巧，不如來得好呀！！嗯，終於解鎖益生老店／Easae Coffee Shop／ร้านเอี๊ยะแซ，開心。

【亞洲，泰國，曼谷】曼谷老味道，安樂園（On Lok Yun / ออนล็อกหยุ่น）。老曼谷人的咖啡館，像台北明星咖啡館一般的地方，也是早午餐店。

這次我才知道原來這些老人與男人們是因為「賭」聚集在這裡嗯，就像是六合彩或是香港簽賭彩票……等據說，會有專人到此服務。

嗯，那日遇到的老僑生，他說的隱晦，但大概是這個意思他說曾經在台灣念過書，現在在這裡幫忙。

那日，我從門口經過，正想著要進去？還是路過？鼓起勇氣往門口走了過去剛好遇到穿著短褲與花襯衫的他走了出來用英文問著：Are you Chinese？我回應他：Im from Taiwan.

他用中文跟我對話，且還引著我入內幫我跟他認識的朋友，喬了個併桌的位置。嗯，就這樣的，我第一次走進了老益生Easae Coffee Shop這間我想了很久很久的老店。

據說，益生老店/Easae Coffee Shop /ร้านเอี๊ยะแซ可是中國城的第一間咖啡館1927年開業至今都已經快百年了。以前一天從開門到打烊可以賣上五、六千杯咖啡哇！感覺超……厲害的呀！！當年，咖啡一杯才幾毛錢……。

嗯，這……有點難想像當年榮景他說，這裡最有名的是咖啡，仍維持著當年開業的老味道茶，也不錯，但還是推薦咖啡。我接受了他的推薦，我點了冰咖啡而他真的也是了解台灣人的口味不喝太甜，所以幫我用泰文直接點了杯點減糖的咖啡。

哇！！這咖啡，過癮，味道很重！！這是泰國咖啡的味道嗯，真的有古老咖啡店內的老派滋味這裡的咖啡很純粹，也相當的老派。

店內依舊維持著開業至今的模樣他說老闆有想過要整修，但又擔心老顧客不愛所以，仍維持著舊模樣嗯，這間店是真的古老，而不是仿古呦。環境上，說不上優良但在今日的天氣，還可以，不會悶熱，不會讓我坐不住。但再熱一點的話，我可就不知道嚕。

之前，曾看過中國城老咖啡的雜誌專題，因此曾到幾家咖啡館吃過早午餐，我隨口問了一下這裡是否有早午餐呢？他說：這裡賣的東西很簡單，只有飲料跟烤土司。

啊！真的很純粹耶！！飲料跟吐司飲料一杯40泰銖，烤土司一份兩片，也是40泰銖。他介紹了看板上有許多得口味不過推薦的是開業至今賣到奶油吐司，還有一個是鴨蛋黃醬。

奶油吐司一般來說上頭是有加糖的如果要不加糖的話，要先說哦！！

他覺得來自台灣的我，應該沒吃太甜，所以幫我點了沒加糖的嗯，好吃，我喜歡！！真的非常簡單純粹，沒有多餘的東西就是印象中小時候最簡單的美味。

另外一片烤土司上頭的是鴨蛋黃醬這是他強烈推薦，他說這很特別呦且每日新鮮現做的醬，沒賣完可是直接丟掉的呦。

我入口時，覺得這滋味好熟悉哦。這好好吃，想了一下，對了原來口中的味道是吃蛋黃酥時，在口腔中散開的味道不過，這裡更香。這……好特別，第一次吃耶！！

這好吃，喜歡，下回還要再點還有斑蘭葉……等，許多口味，我也都想試試。本想說，吃喝不下了只點了一杯冰咖啡，沒想到那吐司太誘人所以就點了一份嚕。

本想分給併桌的泰國人他笑笑說不用，他常吃……，嗯，所以，我就這樣的把兩片烤土司給吃光光。哈，好吃！（我之前已經吃了好多東西。）

我的冰咖啡，一杯40泰銖，用樹膠杯裝盛的。我很好奇，為何這麼多桌的桌上擺放的都是水桶呢？一個小小的水桶，大家拿起它，用吸管吸這……是他們點的飲料嗎？？

老橋生，很熱情的問我說，還有其他需要嗎？或是有沒有問題要問呢？？我問了水桶裡頭裝什麼呢？？

他說：老客人都是用這樣裝的裡頭是用袋子裝飲料，份量跟我裝在杯中的是一樣的不過，我這杯40泰銖，他們這杯30泰銖。

哇～～～原來少了10泰銖，老客人都用袋子喝這……．好有趣呀！！妙！！

真的很……特別的老地方空氣中瀰漫著一股曼谷午後時光的空氣，那空間中的光影很電影但人多，也不方便讓我走動或拍照，因為這些老客人門是如此完美地融入空間中，而我只是一時入內驚擾時空的過客。

離開時老闆的女兒與那桌的朋友跟我說謝謝我心想，不知到可否跟她拍張照她在我的要求跟朋友們的鼓動下我們拍下了合照我不知道她是第幾代的傳人也很好奇她對於這家店的想法……。

可惜，剛才引我入內的老僑生他已經外出做運動去了我只能帶著照片與疑問也許，下回再碰面時，再來問問嚕。

嗯，老派的咖啡館～益生老店/Easae Coffee Shop /ร้านเอี๊ยะแซ很有香港、電影氛圍的模樣，也沒啥觀光客入內，感覺挺特別的。烤土司跟咖啡都好讚那麼純粹的古老滋味，真是太……讓我印象深刻了。

巷弄中往來工作的車輛與人們我不禁想著五六十年前，這個區塊的模樣這裡，應該有點像是台北萬華，或是大稻埕的模樣吧？！

嗯，在這一帶可以看到許多熟悉的華人臉孔但有不少人都是說泰文，氛圍很異鄉，很特別……。

近百年歷史的益生老店/Easae Coffee Shop /ร้านเอี๊ยะแซ 咖啡館，喜歡老氛圍的朋友們可千萬別錯過呦。

............................................................吃喝玩樂，沒有終點

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