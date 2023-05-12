泰國／宛如貴族般享受！皇宮內Café Narasingh享用早午餐

會遇到這間咖啡館其實是因為散步與逃避人群的原因，加上google map上4.5的評論，所以我就這樣從下榻的旅館，走著走著來到了這裡～Café Narasingh。

我問過了自己在曼谷的朋友（泰國人、華僑），她們都很訝異，在曼谷市區竟然還有這樣的地方。

哈哈哈，突然間我也得意了起來，就這樣的用少少的錢，有了宛如貴族般的享受；嗯，這裡真是太……棒了！！

Café Narasingh / กาแฟนรสิงห์ ณ วังพญาไท

粉絲頁：https://www.facebook.com/CafeNarasingh/

英文地址：315 พระราชวังพญาไท Ratchawithi Rd, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400泰國

泰文地址：315 พระราชวังพญาไท ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

電話：+66644623294

營業時間：08:00–18:00

店休日：無

補充說明：只收現金（泰銖）

我還把店內菜單上的泰文介紹請朋友幫我看看，才知道Café Narasingh這麼厲害呀！這是間百年前就開業的咖啡館，據說可能是泰國的第一間咖啡館，且竟然是位於皇宮內……。

哇！！好厲害的地方，我歪打正著，只是為了找個地方吃早午餐，就這樣的與這間Café Narasingh相遇；超喜歡這裡的，一待就待了三個多小時，從早午餐，到了下午，還遇到了醫生們來這裡吃午餐。

嗯，沒錯，剛才走著走著有經過醫院，看著醫生穿著白袍在這裡跟人一起吃飯，突然間覺得Café Narasingh有點像是員工餐廳（笑）。說真的，這裡的價格也太……佛心，如果可以的話，我下回來要再來試試其他的餐點。

也許，不懂泰文，沒查資料有探險的精神，google map的目的地設的是Café Narasingh，在Phaya Thai Palace後面，其實我也不知道Phaya Thai Palace是啥地方（笑）。

入口處有軍人守衛著，他沒問啥，我也裝作不知道（其實是真不知道）。就這樣走了進來，看到了二棟泰式與歐式建築，還有一群挺美麗的房子……。

哇！！有驚艷的感覺，一秒鐘到歐洲嗎？這應該是有點維多利亞式的建築，我猜想，這應該會跟受到國外教育的五世皇有點關係吧？！啊，腦海中突然浮現了由周潤發所主演的「安娜與國王」。

還在尋找Café Narasingh的位置，草皮那端的維多利亞式建築前有雕像，我看到路過的人朝著雕像鞠躬致意，不免讓我好奇了起來，這雕像是誰呢？

會是曾經居住在這裡的主人嗎？嗯，原來是六世皇呀！（google map上標示 King Rama VI Monument พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6。）據說，這裡是由五世皇下令建造的，後來六世皇也曾在此居住過……。嗯，真的是皇宮耶！

哇！來皇宮喝咖啡，吃早午餐，這樣的散步未免太愜意了吧？！請原諒看不懂泰文的自己，實在是無法對這裡做出許多介紹與描述，今日，就單純的分享一個超棒的地方～Café Narasingh給大家。

Café Narasingh的入口在另外一邊（背面），一開始還不確定，這裡有間咖啡館，要不是看到裡頭的客人，我想，我還會在外頭疑惑許久……。

入內要脫鞋，這椅子感覺很有古味（笑）。

脫鞋入內後，裡頭的空間讓我不禁在內心吶喊了起來，哇！這也太……美了吧？！這……好古典的氛圍，好喜歡哦！！

服務人員用泰文招呼我，應該是要我自己找地方坐吧？（笑）他遞給我菜單，餐單好有古味，裡頭的插畫很古典。

還好有泰文跟英文，不然，連圖片都沒有，可能就哭哭嚕。

我點了一杯冰拿鐵，跟一份咖哩，換了吐司，比搭配飯多了10元，這……價格真的太可愛，太佛心了，要不是怕浪費食物，這價格會讓我想點上一大桌呀！！

說真的，曼谷現在不少咖啡館都挺貴氣的，這裡，一杯冰拿鐵75泰銖，咖哩雞加麵包140泰銖，且還不收服務費，天呀！！

真想私藏這個地方，不過，這麼好的地方，真的不能只有我知道呀！！

這裡的咖啡、食物都超乎的美味，這價格是我印象中的曼谷。

那個CP值超高的印象又回來了；搭配這裡的空間，我想根本是太……便宜了吧？！

那日，我沒遇到任何一個說著非泰文的人，後來就全都是泰國人三、五成群入內。

這裡是沒有像我這樣的觀光客，難怪會有這樣的價格。

我看著空間中的細節，這裡應該不是仿古，而是真的古吧？！

還有鋼琴，木作的房屋與柱子，那些古老的窗戶、玻璃……。天呀！真是太……美了呀！！

嗯，後來有遇到三位年輕男女，是泰國網紅嗎？他們在窗邊位置，運用陽光拍攝一些很網美的照片，哈哈哈，我想，讓是被台灣人、大陸人發現後，這裡應該會吸引許多網美前往吧？！

那日，我一人，所以就沒拍網美照嚕（笑）。反正，我也不是走網美路線的呀！

這裡還有一些老照片裝飾，古老的收音機……等，感覺應該是百年前，隨著皇室接收西方文化時而來的，這裡，真的好有電影場景的味道呀！！

我愛極了這裡的環境，也許是老建築，陽光從窗邊老玻璃灑進來，其實可以感受其熱度，雖說，室內有冷氣，但我想，夏季應該會挺熱的。

我很開心，自己在二月底造訪，季節對了，舒服極了，也因此可以讓我在曼谷散步。

熱，但不會太熱，偶爾有撫面的微風，其實，還挺適合散步的呦。不過，若季節不對，曼谷可也會熱死人的呦。

離開Café Narasingh，外頭的草皮與建築（Thewarat Saparom Throne Hall）還是好吸引人呀！我走向了剛才看到的歐式建築。

好奇，這不知道是做啥用的呢？這建築好美，好想進去，不過，那日並未開放呀！！

綠白色的典雅建築，加上雕花，真的是挺美，很優雅的；連不是網美的我都想在這個廊道上拍照，可惜，今日沒遇到路人，而我也沒帶自拍棒。嗯，這裡真是太…….美，太……對味嚕。

這一區塊我覺得還挺特別的，可以看到有穿著護士服、醫生服的人，也能瞧見穿著軍裝的軍人，好像也有穿著制服的學生……。嗯，好特別的區塊，裡頭還有許多美麗的廊道與花園，

不過，那日我沒全部逛完，想說留著遺憾，下回再來繼續探索。這裡真的好……讚。

真心推薦給大家，離勝利紀念碑不遠，散步過來，可以走過生活區的小攤販，還有醫院……。

………………………………………………………………………………………………………….吃喝玩樂，沒有終點

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