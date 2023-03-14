日本／京都數一數二老咖啡館！美好的一天就從INODA COFFEE開始

會來到INODA COFFEE（イノダコーヒ本店）其實是個偶然，原本的目的地並非是這裡，但在前往的途中，我被店前多輛腳踏車吸引目光而好奇的停留下來；嗯，那日人真的很多，很多……。

我還排了近半個小時的隊伍，才有機會入內，後來，我才知道INODA COFFEE在京都是間非常有歷史的咖啡館，甚至有不少當地居民就是在這裡開始美好的一天，而我抵達京都第二天的早餐，就是從這裡開始的。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

INODA COFFEE（イノダコーヒ本店）

網站：https://www.inoda-coffee.co.jp/shop/honten/

英文地址：140 Doyucho, Nakagyo Ward, Kyoto, 604-8118日本

日文地址：〒604-8118 京都府京都市中京区道祐町140

電話：+81752210507

營業時間：07:00–18:00

イノダコーヒ（INODA COFFEE）是京都數一數二老的咖啡館，創立於1940年，有著八十多年的歷史，老店還曾受到池波正太郎、谷崎潤一郎等許多作家、藝術家……等的喜愛。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

更是不少老一輩京都人早起喝咖啡吃早餐的地方；特別是本店的氛圍，更是吸引了許多遊客前往。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

外觀是京都傳統町屋，旁邊的空間就有著西式的風情。（不過西式風情這一側並未開放。）

入內之後，更是別有洞天，哇！！裡頭好……大，且有點歐式風情；嗯，有點驚喜！！

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

在這樣的地方吃早餐，不免讓我想起在巴黎吃早餐的經驗，嗯，這裡的氛圍不錯，熱鬧中有著京都在地的氛圍，也有一些像我這樣的觀光客來這裡吃早餐。

服務人員送上了一杯冰水，杯上的圖樣挺有意思的，同時還附上了菜單。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

哇！！不少都很誘人，讓人有選擇困難呀！！

我最後選了「京の朝食」，沒辦法就掛上了京都的名字，感覺就得點上這個嚕。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

據說INODA COFFEE因開店開得早，所以以豐盛的「京の朝食」為盛名。

份量不小，裡頭有麵包、沙拉、火腿、水果、果汁……等；我其實是因為想吃可頌，所以就點了這個嚕（笑）。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

看似簡單的組合，卻是如此簡單的美味，其實，還挺能喚起自己第一次吃西式早餐的回憶，復古、簡單的美味，卻是如此的迷人呀！！

在選擇餐飲時，另外一個組合裡頭有濃湯，這也超……吸引我的；不過，來 INODA COFFEE沒喝咖啡總覺得怪怪的，我……還是選了「京の朝食」，有咖啡嚕（笑）。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

嗯，選了店內最著名的咖啡～「阿拉伯的珍珠」（アラビアの真珠)，以摩卡咖啡為基底，深煎焙製成，口感上略偏微酸感，且有苦味不淡，嗯，這……也讓我想起了另一間在京都喝過的深焙咖啡。據說加上糖跟奶精 ，可增添咖啡柔順絲柔口感。

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

很想好好逛逛咖啡店的，但當日客滿的狀況，人很多，所以也不方便隨處走走跟拍照。

本想藉著上洗手間的時候，在店內走走，沒想到二樓就有洗手間（哈哈）！

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

我只趁要離開時，簡單看了一下，原來還有戶外區，跟另一區歐式風情的區域；哇！！下次挺想坐一樓，或是坐戶外花園前，不過，現在天氣已經漸漸涼了，所以戶外，也許會太……冷嚕！

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

其實INODA COFFEE在京都還有好幾間分店，在網路上我看大家分享說還是本店的氛圍好，對於我來說，我還有好多東西想吃，所以下次還要再來イノダコーヒ本店。

後來，我還有路過幾次，人也不算少，或許是因為是賞楓的季節，所以除了京都居民外，遊客也還真不少呀！！下次挑個不熱門的時節來嚕！

🙏 京都訂房，搜出好房價🙏

..............................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM，

按個讚， 大家一起在全世界打卡