日本／麵屋 高倉二条 只聞到香味差點找不到門入的神秘小店

換個區域住，在京都就能有不同的驚喜！這次，入住在京都市役所附近，這裡有些老店、文青店……。讓巷弄多了許多樂趣，這一帶散步閒晃，真的是挺讓人驚喜的！

也許，這也是當地人生活日常的小店，所以，少了些觀光客，多甚至很多店，可是完全連中文都聽不到，且生意好……極囉！！

麵屋 高倉二条（麺や 高倉二条）

網站：https://www.sugari.net/

英文地址：64-1 Kannoncho, Nakagyo Ward, Kyoto, 604-0821日本

日文地址：〒604-0821 京都府京都市中京区観音町64-1

電話：+81752559575

營業時間：11:00–14:50、18:00–21:50

那晚想吃拉麵或是沾麵，意外的走到了附近，拿出google map發現了「麵屋 高倉二条」，根據路線走了過來，在這個街角一直聞到好香的味道，但卻是找不到門可以進去，看了google map上的照片，似乎也不大一樣，可能是改裝過了吧？！

不過，好妙，吃個拉麵感覺很神秘，也有些時尚，藏在民宅中的店，果然挺誘人的！！

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那日，我在這個街角本來只聞到空氣中瀰漫著香氣，但因昏暗的燈光，與特殊設計的門面，讓我找都找不到店的招牌與入口；來回走了數次後，剛好遇到有人推門而出，在關門時，我看到了裡頭似乎有間店，所以趕緊去問了對方：「請問這是拉麵店嗎？」

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對方笑笑說是的，所以我開始詢問了起來，他跟我說入口在旁邊的另一扇門，他們剛出來的是出口，他跟他女友，一人吃拉麵，一人吃沾麵，都很好吃……。

嗯，我就是這樣的，終於在這個看起來像是牆面的地方，找到了這間拉麵店的入口，啊～～也太神秘嚕！

不過，這個轉角的空氣中好香，讓我不捨放棄，超想吃的，還好，遇到人，所以就推開門進去了日文的歡迎光臨，立即看到一台點餐機器，旁邊則是用木頭搭建的簍空牆，嗯，這……樣的設計其實還挺高級的；害我還想，這拉麵會不會很貴呢？哈哈哈，原來也跟一般拉麵店一樣嚕！

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拉麵？沾麵？好難做決定哦！最後，我點了剛才外頭那對情侶女生推薦的沾麵，點了沾麵、加了一顆蛋，付了錢，拿了券，往前走，店小小的位置並不多，在指示下坐了下來；工作人員從吧台遞過了茶水也收走了券，我喝著茶，等待著我的麵上桌。

原本有人也吃完，離開；後來，又有一個女生、兩個男生進來，瞧他們聊天的樣子，也沒人拍照....等，彷彿是熟客的感覺；我想，這可能是間挺生活的小店，但又帶著文青風，空間其實挺不錯的；可惜，我不太好意思拍照。

（啊～～不會講日文，不太敢大辣辣的拍照。）

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不一會兒麵上桌了，鑄鐵鍋裡頭裝著沾麵的醬汁跟加點的蛋，還有一碗麵，上頭有個炙燒過的大蔥；用鑄鐵鍋裝著沾麵的湯汁，已經勾起了好奇心。

後來裡頭放著的湯匙，我一眼就認出來是皇家哥本哈根瓷器（Royal Copenhagen）。啊～吃個拉麵，食器也有些講究與貴氣，這……鐵鑄鍋，是法國staub，也是名牌的呦。

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嗯，那沾麵到底好不好吃呢？哈哈，這……我看著食器時，腦海中一直浮現這個問題；還好，果然沒讓我失望耶！！這沾麵還挺不錯的呦。

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且據說「麵屋 高倉二条」開店的主軸還講求「醫食同源」，使用的麵的就是用帶殼小麥所研磨的麵粉（全粒粉），據說全粒粉有豐富的維他命、礦物質與食物纖維。

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湯底是豬骨為基底，再加上大量鰹、竹莢小魚……等乾煮，豬、魚湯，不加任何化學調味料，想把最自然的美味呈現給大家。

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沾麵的湯汁，確實挺自然的，吃完之後也不會口乾舌燥；當然，日本的拉麵、沾麵對不少台灣人來說仍會覺得口味過重，我覺得相較於其他間日本拉麵店來說，「麵屋 高倉二条」應該算是較為清爽嚕！！

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抽屜內的調味瓶應該也是設計師的作品？裡頭有一味、山椒、胡椒……等，拿出來像是自動鉛筆那樣，用按壓的方式，調味料就入麵、湯中。

這調味瓶模樣挺精緻有意思的，可以加入不同的調味粉，更能刺激味蕾，這……有點好玩（笑）。

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麵條有嚼勁，且是自己喜歡的硬度，放入沾醬中，味道與口感剛剛好；用湯匙裝盛時還能吃得到肉塊，

這味道，真香！！

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那個炙燒過的大蔥，在麵上的地方，能吃淡淡的燒烤味道，不過，還真不知道，為何會這樣處理（笑）。在等麵食，有看到他們認真炙燒的模樣，總覺得應該有啥特別的吧？！

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吃得差不多後，請店家在沾醬汁內加入湯汁，可以喝點熱熱的湯，在這個微涼的秋季，還不錯；不過，跟東京六厘舍沾麵相較下，「麵屋 高倉二条」應該已經算是味道淡了些嚕。

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嗯，簡單的吃了一頓，覺得挺好的；還有胃可以再去吃個甜點，哈哈哈，也許這正是日本人可以吃「晚茶」的原因。

一碗拉麵，只是晚餐的序曲，之後可以再來個甜點，或是去喝一杯，附近，也有一些站著喝酒的小店，感覺也挺有FU的。

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我剛上網去查了一下，原來「麵屋 高倉二条」在台北有店，不知道味道是否跟京都的一樣呢？

今日，一間很有風格的好吃小店記錄下來，也分享給大家。

................................................吃喝玩樂，沒有終點

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