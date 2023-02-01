泰國／第一間米其林泰式餐廳、全球最佳50大餐廳Nahm 吃到眼睛為之一亮

嗯，久違了泰國，久違了曼谷；耶！泰國我來嚕！！抵達曼谷的第一餐就吃米其林（MICHELIN） ，且還是一星的，這樣好嗎？

哈哈哈，我想用美食喚起久違的曼谷，是幸福的吧？！不過，那……之後的旅程該怎麼辦呢？吃過Nahm後，讓人覺得太……好吃了；這絕對是自己喜歡的泰式口味排行前三名，因出門前沒做功課，反倒是打卡之後，透過朋友們的回應，才知道Nahm有多麼厲害，多有名氣！！

nahm

官網：https://www.comohotels.com/en/metropolitanbangkok/dining/nahm

（有日文、韓文、簡體中文）

粉絲頁：https://www.facebook.com/nahmbangkok/

地址：Ground Floor at the Metropolitan Bangkok

27 South Sathorn Road Tungmahamek, Sathorn

Bangkok 10120, Thailand

（位於Metropolitan的一樓）

電話: +66 (0)2 625 3333

營業時間OPENING HOURS ：Wednesdays to Sundays

Lunch: 12.00pm to 2.00pm

Dinner: 6.30pm to 10.00pm

Lunch menu、Dinner menu

據說，Nahm可是世界上第一間「泰式料理」米其林餐廳，嗯，我突然回想起來了，很多很多年前，剛好人在倫敦時，朋友曾提過，現在泰國食物在英國很流行，有間餐廳……。啊～原來就是Nahm；當時在英國旅居的我們，哪會想吃泰國菜，所以聽著聽著就忘記嚕。

Nahm 的總店在英國，是全球第一間拿到米其林的泰式餐廳，創辦人David Tompson有感於泰國辛香料進口到英國有許多的困難，所以回泰國曼谷開了第二間分店，而原來的英國總店也結束營業了……；主廚David Thompson 擁有精闢的泰式料理廚藝而聞名，身為澳洲人的他，據說這輩子幾乎都在鑽研泰式美食……，很特別吧！

不過，據說Nahm評價很兩極；有些人覺得還好，但我個人很喜歡，他對香料的掌握度，真是太讓人驚艷了！！每道食物的鹹、酸、甜、辣都控制得相當有層次，很完美；對我來說，真是吃到眼睛為之一亮的感覺！！

如以前常聽好朋友美食家徐天麟所說的，都在舌尖上放煙火嚕！！

曼谷的 Nahm 位於Como Metropolitan Bangkok（曼谷COMO大都會酒店）的一樓，我們住在酒店樓上，所以從大廳的門口進去；一開始先被引導到外頭的泳池畔，先點杯飲料，坐一下，聊個天後，再入內吃晚餐；今日，是套餐的形式，精巧美味，真是讓人開心極了！！

我點了一杯沒有酒精的飲品，是甜，不酸的莓果飲料，好喝，但不特別！朋友點的是 Tom yum Martini（泰式酸辣瑪格麗特）比較有特色；瞧那顏色沒有泰式酸辣湯的印象，入口後的尾勁還真是辣辣的，有那麼點泰式酸辣湯的滋味呦！

Nahm 不但是全球50大餐廳，2014年時還是亞洲十大餐廳的第一名，主廚David Tompson是澳洲人，不是泰國人呦！但是卻比泰國人更讓泰式料理發揚光大，甚至有人稱它是全球最好吃的泰國料理都不為過；不過，也確實因為這樣，記得就是那幾年，周遭的朋友說泰國菜逐漸在世界發光發熱，吃泰菜在歐美也蔚為流行的風潮呀！！

今日的開胃菜很街邊小吃，嗯，有著氛圍與印象，但卻多了精緻與細膩，我想，喜歡上這裡的食物，就是從這些小地方，慢慢積累上來的吧？！傳統的泰國街邊小吃Khanom bueang，相信大家並不陌生吧？！

底層的煎餅，怎麼可以如此酥脆，且細膩，再加上經典的 椰絲，好吃！

接著上桌的是久違了的 Miang Kham（泰式檳榔），這也是自己喜歡的泰國街邊小吃，我永遠記得第一次被辣到眼淚無法控制留下來的時刻……，當然，在Nahm吃的不一樣！

有點像是我喜愛的白柚沙拉加上泰式檳榔的結合，蝦粒、芫荽、柚子肉、花生粒、椰絲、椰糖、薑……等，再加上主廚特調的醬汁，入口時酸酸甜甜，相當順口美味，且開胃。

下一道也是看起來很簡單，但有點講究的前菜；香酥脆的米餅上頭放著的是 來自沙沒沙空府的螃蟹和蝦米，很有層次的味道，酸甜中帶著熟悉的蒜香與米香，一口入食的幸福味道，喜歡！！

這道菜Nahm據說是的招牌菜，食譜是來自 拉瑪六世國王統治時期，這味道其實覺得有些陌生，不那麼的家常，也許是因為來自皇室吧？！大量的辛香料裡頭拌有芒果絲、四季豆、青蘋果、香茅……等，看起來不怎麼起眼的沙拉，但入口的食材的層次相當豐富，香料的運用也相當精巧，嗯，印象中口味有點鹹、辣哦！

這也太……熟悉了吧？！是街邊常見的 芭蕉葉蒸咖哩辣魚ห่อหมกปลา（Ho-Mok-Pla）吧？！天呀！！這應該是自己最不喜歡的泰國小吃，哈哈哈，因為總是會有一股自己不愛的味道，且做得好吃的，真的很難，很難；我就是因為踩雷太多次（應該說自己不習慣），所以幾乎都不會主動點這道菜，甚至自助餐檯上有時，我也絕對不會拿……。

雖然知道這是一道泰國傳統菜餚，也知道做法有點複雜，要先將咖哩醬、椰奶、魚肉、檸檬葉、九層塔攪拌成泥後，放入用芭蕉葉做成的四方盒裡 大約蒸上約20分鐘，之後再淋上一層椰漿，最後再放上檸檬葉絲及紅椒絲做點綴。

今天上桌的是 Hor Mok Talay（芭蕉葉蒸咖哩海鮮）上桌時，沒有自己不喜歡的味道；另旁邊還搭配著香酥米餅，今天這味道竟然完全對味，少了自己害怕的一股蒸東西，悶住的味道。

入口時那海鮮的鮮甜與魚肉的多汁，竟然讓我喜歡上了，入口時有咖哩香、香料香、九層塔……等滋味，

多了許多味蕾刺激與驚喜！嗯，我想這 應該是我在泰國吃過最好吃的 芭蕉葉蒸咖哩海鮮了！！

在地的新朋友一直說這樣是一組的呦！有菜名沒？哈哈，菜單上有，這是紅咖哩，搭配上兩種米（白米跟有機米），還有一碗泰式酸辣湯，這……應該是今晚的重頭戲之一嚕！！

紅咖哩，這也是一道似乎在台灣就吃不到的美食，每次總還是覺得在泰國好吃太……多了！！哈哈哈，當時咖哩內的食材相當講究，有新鮮的海鮮與肉片，還有眾多的香料與咖哩；搭配上水煮蛋、白薑..等，也都更能提味哦！！

我無法確定裡頭有哪些咖哩與香料的組合，口味雖重，但卻美味，加上米飯一起吃，真是下飯極了！

泰式酸辣湯 Tom yum Gung，這也是在泰國常見，但在台灣口味略有不同的美食我反倒是覺得這裡的泰式酸辣湯比較清爽些，不知道是否是因為搭配紅咖哩的關係？

裡頭野放有許多泰式香料，搭配鮮美的蝦，湯汁能讓人輕鬆入口，就能感受到酸、辣、甜、鹹的滋味。

這道牛肉視覺讓我想起台灣原住民的菜，特別是那一料料像是馬告的模樣，瞬間還以為回台灣嚕（笑），牛肉很嫩，入味，說不上特別喜歡或討厭，記得的是醬汁中有著蔬果的香甜，還有椰汁的味道，裡頭好像有 椰子肉的樣子，是好吃的，且香料也用得很有技巧。

這……草下頭是蝦米東東？嗯，黃咖哩耶！泰國特有的野菜在上頭，少了這草的味道，那一切都不一樣嚕裡頭有濃郁的椰奶香，還有薑黃的味道，

又是一道超下飯的食物，奇怪，裡頭是啥料，我……竟然想都想不起來嚕！哈哈哈，應該是被其他食物也餵飽了吧？

這是炒青菜嗎？哈哈哈，算是嚕！是一種蕨類的植物，與發酵的豆醬一起炒，蕨類本身好吃，有點黏黏的口感，加上主廚特調的醬料，有點鹹味與辣味，還有搭配今晚多樣的咖哩。

這味道，相當清爽多了，也很適合做味蕾的轉換，自己也還挺喜歡的。

接著是西瓜的 sorbet，是要我們清清味蕾嗎？要準備吃甜點收味了嗎？

嗯，這……有點可愛的模樣，也讓人期待著甜點是什麼模樣？今晚甜點有兩個主題，一個是「米」，一個是「椰子」，都是泰國的特色，好……難選嚕！！所以我選了米，朋友選了 椰子，可以一起分著吃嚕！

哈，兩道都各有特色；若以驚豔上，我其實比較喜歡「米」。米，有米餅、米布丁、糯米、酒釀……等的多樣組和，用米可以有這麼多不同的作法與組合，且拼排在一起不突兀，像是遊戲場域一樣熱鬧與驚喜，還挺喜歡的。

朋友的 「椰子」表現也很不錯，雖是熟悉的味道與做法，如：椰糕、 椰肉……繃，但仍會讓人吃時，點頭說這好好吃哦！！

最後點了咖啡或茶，餐廳還招待了 Khanom bueang/ขนมเบื้อง/Thai crepes，這是泰國街邊常見的小吃，我的最愛之一，每次看到總會買來吃；但今天在 Nahm吃到的餅皮也太好吃了吧？！

細膩多了，感覺餅上頭有刷上一層級薄的糖，還是什麼？我覺得有點像是西餅的作法，讓餅酥脆且較為濕潤，這……小東西，真的好好吃。

因朋友們吃太飽，也覺得這東西太平凡了，所以我還多吃了一個，裡頭的餡料也比街邊細膩多了，但這脆皮，自己也太喜歡了，跟第一道前菜的皮的表面一樣，但裡頭的味道大不同；起始與收尾，都因這脆皮印象深刻且完整，開心的夜晚，真是太……幸福嚕！！

啊～～久違了曼谷，第一餐吃這麼好，有儀式感，有故事，還有第一間米其林泰式餐廳的加持，哇！！我相信，我的泰國旅程從味蕾開始，會是疫情後，最棒認識泰國的方式！嗯，泰國我來嚕！！

大家準備好去泰國吃喝玩樂了嗎？！！嗯，現在曼谷已經可以恢復到疫情前，說走就走嚕！！

對了，來看看米其林怎麼說 Nahm；如之前所知的，餐廳的評價很兩極哦！！也許是因為口味重了點，再加上香料的運用不容易被察覺，所以有些人覺得名過於實；不過，對於我來說，自己是挺喜歡的呦！！

當然，口味這件事很個人，很主觀的，預定前往時，請先有心理準備哦！！當然，也是先預約最好，剛查了一下，午、晚餐價格是一樣的。

Lunch menu、Dinner menu

................................................吃喝玩樂，沒有終點

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今晚Nahm的菜單