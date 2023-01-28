日本／京都安縵Aman Kyoto下午茶 期待過高而失落感十足

久違了京都，這趟旅程我只訂了機票跟住宿；另外唯二預定的就是京都安縵Aman Kyoto的下午茶跟琉璃光寺。嗯，不過，應該是期待太高了，所以造訪之後有些讓人失望……。

哈哈哈，這全世界最迷人的頂級六星飯店集團安縵，我想，我……是高估它了，也期待過高嚕！

今天，我想，我就不特別評論餐點本身，就忠實紀錄與分享那天的用餐過程囉！

京都安縵/Aman Kyoto/アマン 京都

網站：https://www.aman.com/resorts/aman-kyoto

電話：+81754961333

日文住址：〒603-8458 京都府京都市北区大北山鷲峯町１ 1 Okitayama Washimine-Cho １

英文住址：日本〒603-8458 Kyoto, Kita Ward, Okitayamawashiminecho, １ 1 Okitayama Washimine-Cho １

在2019年開幕之前自己就已經關注京都安縵Aman Kyoto了，因為是京都Kyoto，因為是安縵Aman讓我有著無限的期待；也期望著不管怎麼貴氣，一輩子都一定要去造訪一次，說服了幾位在日本的朋友，趁著疫情尚未開放國門時，她們去住過，去喝過下午茶。

嗯，我自己則是趁著這趟旅程，先用下午茶來感受一下「安縵」。剛好有東京的朋友來京都相會，所以，我就請她代為預定了下午茶。

很幸運的，在我們想要的時間有預定到，京都安縵Aman Kyoto一人份下午茶是12000 日幣，這……價格約台幣2800元。啊～～貴氣嗎？我就不評論嚕。

朋友預定完後跟我說，對方說：「1.下午茶，不能參觀園區，只能在下午茶這裡。2.三點抵達，沒有任何彈性伸縮時間……。」

連朋友也嚇了一跳，這……在日本的預定中也是少見的，一般來說，會有個5～10分鐘的彈性時間，不過，電話那頭的京都安縵Aman Kyoto說沒有，只提醒我們一定要準時……。

還有，園區也無法走動，這……，他們說是為了保護入住的客人……；嗯，同是客人，我想，入住跟喝下午茶的客人是不同等級的囉！哈哈哈，感覺是不是有點機車呢？嗯，也許是很有原則吧？！其實，這就是品牌的價值與信仰吧？！

那日我們在京都御苑被楓紅給迷惑了眼睛，深怕趕不上時間，趕緊叫了計程車前往京都安縵Aman Kyoto，嗯，還好時間差不多，還提早了幾分鐘。

下計程車後由門口人員確認訂位大名後，有人引著我們直接往下午茶的地方前進；就在門旁邊不遠的地方，裡頭適逢秋季楓紅的季節，應該是挺美，挺幽靜的。

我想駐足停留拍照，但似乎是沒啥機會，在要轉入室內空間時，那條大道上的景色，讓我想停留拍照，於是我就停留拍了幾張照片。

也請帶路的服務人員幫我們拍下了到此一遊的合照。嗯，接著就進入了喝下午茶的空間。

這個可以感覺很高級，有氛圍的地方；但也許是因為今日天氣的關係，我反倒是覺得有些陰暗。窗外的秋色美景，挺誘人想出去的，但提到不能逛庭園，不知道眼前的那片算是可前進的範圍呢？還是不能前進的呢？

朋友詢問了現在沒人，是否可以拍照呢？所以，就趁著沒人的時候，拍了幾張是內的照片，嗯，座位並不多，難怪有人會說不好預約，造訪後，我懂了。

入座後，桌上有袋子，裡頭裝著的兩顆巧克力；我不知道這是迎賓巧克力呢？還是送客巧克力？並沒有人多做介紹，我只是相當好奇，如果是送客的話，那……現在在桌上是否也太早了呢？

但如果是迎賓的話，那又為何要裝入紙袋呢？且巧克力，又為何要這麼早出現在桌上呢？……。哈哈哈，我承認我有無限的疑惑，至今仍未得到解答呀！！

下午茶開始，是3點到5點鐘，嗯，不能延後時間，也無法根據我們吃的速度來上菜哦！！

我們前面拍照跟吃得慢，所以還沒有過於趕的急迫感，但在之後，就根據他們的時間與流程上菜，也因此像是司康這種要熱熱吃的，也就冷囉！

首先來杯香檳，然後就開始了今天的下午茶。嗯，有杯小小的濃湯。

一開始上桌的兩層像是便當盒的食器，共有兩層，一層用金碟子上放著甜點，底下那層則是將六種甜點放在盒子裡頭。

我其實並不喜歡這樣的裝盛方式，覺得有點像是平時吃歐式自助餐時，自己拿的樣子，且我必須得說，也看不出有啥特別的擺放安排（苦笑）。

點心有張介紹的單子，服務人員也做了簡單的介紹，說不上多驚豔，也還算行吧！這裡的茶單似乎比較厲害，有二十多種吧？！

有紅茶、綠茶……等，每次點的時候都是一杯一杯，整個茶單你都可以點，只要你喝得下。哈哈哈，原來是「茶」喝到飽（笑）。

我吃的點心，想著這麼多種茶，應該是要跟點心搭配的吧？所以請朋友用日文詢問一下，是否有建議的茶可以搭配點心呢？朋友說：他們一定不會特別給建議，會看你自己喜歡喝什麼……。

不過，我仍想知道服務人員會怎麼做，所以還是請她問了。果然，如她所預料的，正是這樣的結果。

我還是不死心的想請服務人員推薦，所以又繼續追問，最後服務人員建議我們搭配甜點的是「蘋果茶」，啊！我……其實有點訝異，蘋果茶的肉桂味，可能會蓋過甜點的味道；所以，我……還是沒有接受建議點蘋果茶，而朋友接受了建議。

我最後選了也是建議的水果類的茶「荔枝茶」，我們點完茶後，不一會兒的時間茶上桌了，我拿起了茶喝了一口後跟朋友說我這杯是蘋果茶，他們放錯嚕。

朋友喝著自己的茶，說她那杯是蘋果茶，我說不可能，那我們再點一杯蘋果茶，你喝喝看；嗯，後來蘋果茶來了之後，朋友說兩杯味道不一樣，確實是上茶的時候，搞錯了……。

這……如果在別家店的下午茶，我想這是小事吧？！可是在安縵Aman，我就覺得有點不應該了；沒跟客人確認茶水所放的位置，相信是因為他們在點茶時有紀錄位置，但還錯了，這對一個六星級酒店的品牌服務，我就有點意見了……。

啊～～～這……應該還是我太高估了，對安縵Aman 期待太高了吧？！所以，我……有點失望嚕。

那天點了好幾杯不同的茶，說不上真能與甜點搭配，但可以一口氣喝到許多不同的茶，也是挺棒的呦！

之後還上了有蘋果丁的慕斯，還有司康，跟最後的抹茶與最中；嗯，先說一下，中間請服務人員幫忙我們拍照的事嚕。

難得跟東京來的朋友在京都喝下午茶，我們請服務人員幫忙拍照，服務人員從一個方向拍過來。

但我心想，窗外秋色挺美的，想請他從另一邊拍過來，他說：不行，那樣會拍到在窗邊的客人，所以只能從這邊拍過來……。啊～～這樣我們窗外的背景只有石頭……。這……是不是有點機車呢？

他說是為了保護窗邊客人的隱私，但我們也是客人，是否也該為我們著想，而去請問獲告知一下窗邊的客人，又或是拍照時，可以盡量避開了？……

我……不知道這樣的服務流程是否正確，而身為曾經對安縵Aman品牌有著期待的我來說，我覺得還挺疑惑的……。還是句老話，也是是因為期待太高，所以讓人失望了吧？！

後來上桌的食物速度有些加快，我想是因為要讓大家在五點前吃完吧？！司康搭配的奶油，有一個味道很不錯，我很喜歡；可惜，司康冷了。

抹茶、最中都是桌邊服務；最中裡頭所夾的東西也是自己挑選，我依舊問了有沒有推薦的呢？

得到的結論也是看客人想吃什麼，就選什麼；最後，我問最多人的選擇是什麼呢？她說是全都放（紅豆、奶油、麻糬、黑糖餅）。

嗯，我就選了最多人的選擇嚕。哈哈哈，包裹得挺可愛的。感覺上，如果吃不完，或來不及吃，還可以帶走嚕。

抹茶，感覺還可以，茶碗，也不知道有沒有啥特別的來由；我只記得，後面的上餐跟吃的速度都有點像是快轉一般。嗯，兩個小時的下午茶時間，究竟算長還是短，我也不確定嚕！

其實，京都安縵Aman Kyoto下午茶究竟值不值得12000日幣，我還真無法評價；倒是我來自東京朋友說，她覺得還挺值得的。

之前她在東京吃過銀座BVLGARI寶格麗、CHANEL下午茶，她覺得安縵Aman CP值較高。（我想，這應是相對，非絕對的比較。）

這……我兩個貴婦下午茶我都沒喝過，所以就無從比較起囉！

硬要說的話，我想這三個下午茶「品牌」信仰應該都勝過了餐食本身吧？！嗯，今日就紀錄下自己的京都安縵Aman Kyoto初體驗；如果等中樂透的話，再考慮去住安縵Aman系列的酒店嚕。

最後要離開前，我們請服務人員幫我們叫計程車，嗯，他們讓我們在這裡等待，等車來了之後，再引導我們出去，果然也沒讓我們在外頭走動。哈哈哈，此時天也黑了。

................................................吃喝玩樂，沒有終點

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