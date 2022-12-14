全球關注的盛事 白紙終究擋不住火

照片、視頻中看到那些高舉的白紙，我不禁為他們感到心疼，畢竟我們也曾身著黃衫在吉隆坡街頭吶喊，要求還人民一個乾淨如白紙的政府。訴求不同，憤怒一樣，他們要的只是生活呀，像白紙般可自由塗鴉，去哪裡就哪裡，說什麼便什麼，不必三不五時困守家中，天天做核酸檢測，不必擔憂言論會遭人秋後算賬。

我們也曾經歷年半的行動管制，深知它在精神上以及經濟面的殺傷力；把這經驗放大十倍，大概就接近中國人民所受的煎熬。那裡對皇上諭令執行得異常徹底，不像馬來西亞公務員得過且過；我們在最糟糕的時候還能出門買菜買藥，甚至還能憑一封自行列印的貿消部通行證上班。

沒人逼你天天插鼻子檢測，沒人強行把你的孩子帶走。而且，臉書推特一切運作如常，沒有警察攔截檢查你是否非法使用VPN，逼你卸載Telegram。我們若覺得太苦悶，還能繼續罵政府。

痛苦有兩種，一種是可預見的，醫生告訴你這一針紮下去會很痛，要早晚一次連扎六十針，那是我們的行動管制，縱然討厭但仍可勉強接受；另一種是不可預見的，針筒在你面前晃，忽然扎你十針，然後又繼續晃，你猜不到什麼時候再紮下來，這是中國的封城；那種無可預期的心理陰影，比實際傷害更讓人不安。

表面上激發白紙運動的是烏魯木齊火災，封樓讓住戶難以逃生，引發眾怒。但在火災燎原以前火種早已種下，中國人民不可能不知道全球都已開放，中共是唯一堅持清零的政府。

BBC資深記者Howard Zhang說世界杯是另一導火線，這全球關注的盛事讓中國觀眾親見萬千球迷群聚，更覺清零乃無稽之談，違逆民意的習帝應當下台。

但政府堅持清零是不得已的，雖說這「不得已」也是自找的。美國免疫學家弗奇認為中國始終不開放是因為其滅活疫苗效用不彰，一旦疫情蔓延，醫療體係將不勝負荷，而政府卻又堅決不用西方mRNA疫苗，這不是為了面子還能為了什麼呢？

中方其實並不否定mRNA，因為他們本身也在開發，今年四月傳出消息開始臨床試驗，十一月在印尼獲批使用並供應全球。若消息屬實，這將成就了中共的面子，也許開放指日可待。

然我還是心疼的。六四事件流過的血，沾不上領導人光鮮的皮鞋，後來一切照舊，區區白紙又如何擋得住強悍的軍火？沒有組織的民間運動，輕易就會被組織嚴明的國家機器沖散，有傳中共內部預計十日內可消滅白紙運動，應不誇張。

在馬來西亞的我們上街再上街，逐漸提升全民政治意識，終究更換了政權，那是因為某些歷史意外讓我們繼承了民主制度，為此我深感慶幸。在中國始終一黨獨霸，就算中共讓步放鬆病疫控管，那也不是什麼民主勝利，只能算是皇恩浩蕩罷了。