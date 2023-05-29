育兒生活一團亂？三要三不要，懂得問問題、做出更好教養決策！

「跟你說過幾次了，上完廁所要沖水，為什麼你每次都不沖？」

「都幾點了你還在看電視！你到底什麼時候才要開始寫作業？」

「是誰亂丟玩具在客廳？有沒有說過，玩完玩具要收好？」

你覺得好沮喪。明明那麼努力想當個稱職父母，溫柔教育孩子，和孩子當朋友，但育兒生活根本就是勇闖侏儸紀公園。你明明想當可以跟樹林動物唱歌跳舞的白雪公主，卻莫名演成了春天後母心。

到底怎麼解決育兒生活一團亂的問題？不想再讓親子衝突不斷，有沒有什麼方法，可以做出更好的教養決策呢？別急，在下次火山即將爆發前，試試透過「三要三不要」，懂得更好的問問題，做出更好的教養決策！

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▌不要問三個問題，找回主人精神

面臨育兒難題，父母在知道「要問」哪三個問題前，必須先知道「不要問」哪三個問題。因為「不要問」的問題，幾乎都是父母常常在問，問了卻嚴重破壞親子關係、導致溝通像小水溝被灌水泥般凝固，無法流動的關鍵。

1.別問「爲什麼」，把自己變成受害者

「為什麼」的思考，容易把自己變成「受害者」的心態，覺得全天下都對不起你，沒有一件事是順你的心。

例如，為什麼我講了那麼多次孩子還犯錯？為什麼我那麼努力，孩子還是不聽話？為什麼別人家的孩子都自動自發，我家的孩子卻一直為難我？

當認定自己是受害者時，思考就容易僵化，不斷負面思考，永遠無法解決問題。

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2.別問「什麼時候」，把自己變成等待者：

當我們問「什麼時候」，表示把決定權交到對方手中，只能被動地等待別人來做決定，自己成為無能為力的等待者。

例如，孩子到底什麼時候，才能學會上完廁所隨手沖馬桶？孩子什麼時候才要自動自發開始寫功課？我要到什麼時候，才能夠下班後，不用再生孩子的氣？

父母應該找回主導權，別再問「什麼時候」，只能別無選擇地，默默祈禱孩子有一天會成熟長大。真實的育兒世界，永遠比任何暢銷教養書裡還要還複雜殘酷，如果你只是不斷問「什麼時候」，就真的只像等樂透開獎一樣，等幸運之神來敲門了。

3.別問「誰」，把自己變成責備者：

「誰的錯？」、「誰該負責？」、「是誰先開始的？」問「誰」，通常是父母在教養孩子時，最常使用的句子。很多父母認為，問「誰」是為了找出該負責的人，提醒孩子要反省改進。但真實的情況是，當孩子被父母逼問「是誰」時，心裡就出現「糟糕了，要被罵了！」的自衛心態。

聰明的孩子，會假裝認錯，先擺平眼前憤怒的父母，但其實根本不知道自己哪裡有問題；另一種孩子，是用憤怒對抗責備，讓親子衝突加劇。問「誰」，把父母變成孩子害怕接觸的責備者。孩子做錯、被罵、道歉；或是孩子做錯、反抗、激烈衝突，不論是那一種發展，都不會是我們渴望見到的。

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▋要問三個問題，聚焦我能做什麼

育兒遇到困擾丶挫折丶難關時，先聚焦在「我能做什麼」，問自己三個問題：

1.提問要從「我」字開始：

用「我」當主角來提問，而不是「你」或「他」及「他們」。

只有「我」成了主詞，接下來才能操之在我，而非任由他人擺布。

2.要問「什麼」或「該如何」：

用「什麼」和「該如何」來開啟問題，透過客觀中立的好奇心態來發問，可以減低對這件事情的情緒感受，思考出更精確的行動方法。

例如，遇到親子爭執，我該如何把話說得更婉轉？我可以做什麼來改變我和孩子的關係？我能運用什麼方式，幫助孩子養成好習慣？

3.要把焦點放在行動上：

所有提問的目的，都是為了找到行動解方和執行方案。當有了必須明確做到的標的後，思考更能專注精準。從我開始、問「什麼」和「該如何」，最後聚焦在行動上，「三要」的提問方法，該怎麼執行呢？

例如，我該如何幫助孩子，解決上廁所不隨手沖水的問題？我要做什麼，讓孩子可以先寫功課再看電視？我該如何讓孩子們，可以養成收玩具的好習慣？

發現了嗎？一切都是心平氣和，一切都只是思考怎麼完成、怎麼做，把決定權放在自己手中，才能從過去總是被孩子惹怒的衝突場景中，脫身倖存。

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▌三要三不要 做出更好的教養決策

育兒生活真的很不容易，我們常常會覺得好挫折，自責自己不夠好，不是個好爸媽。

但如果只是不斷抱怨「為什麼、什麼時候、都是誰」，就只能讓自己成為可憐兮兮的受害者、沒有掌控權的等待者，和滿身利刺的責備者。

只有懂得更好的問問題，從問自己「我 + 如何/該如何 + 行動」，認真思考自己能做什麼，才能找回人生的主控權，做出更好的教養決策，為親子關係開出更好的破冰大道。

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