城市孩子的假期 田園採果樂趣多！

即便我出生的年代正屬於十大建設推廣時期，而我的幼年生活也在人口稠密區成長，頂多與同學去小溪玩水捉大肚魚，跑進別人家的池塘釣魚。此外，我的童年往事都在打彈珠、玩紙牌、橡皮筋，和自學滑輪溜冰與騎鐵馬中度過。田野奔足、偷摘水果的事，我倒是沒什麼機會參與。

這趟清明連假帶妻女回娘家，順便到岳父母的友人家走動。中台灣的天氣真好，望向眼前的一片綠色大地，藍天白雲下的鄉居生活，標準農村樂的寫照。正好讓我跟女兒體會一下有別城市裡的生活環境。

阿伯帶著我們一群人先到灌溉溝渠旁摘取燈籠果（又稱黃金莓果），產季約在每年的11月至隔年5月，需要無污染的環境才能成果，近年因土地環境污染嚴重，鄉間已不多見。成熟的燈籠果果實呈金黃色，它的外層有萼葉包覆的燈籠型薄膜，撥開後直接食用，味道酸甜。除了鮮食，還可以釀成醋，延長保存品嘗的風味。

岳母正與擦身而過的一位農婦閒聊，我望向她身旁剛採收的一籠野菜，台語叫「菠薐仔」的日本菠菜，有人稱之為「甜菠菜」，原本是阿美族原住民的野菜之一，外觀有點像高貴的「冰花」，但它不是我們市面上常見的菠菜。味道與普通菠菜類似，但澀味更溫和，還有強健骨骼、護眼、維持腦力及免疫的好處。

這片水稻田旁種植了幾株芭樂樹與木瓜樹，女兒在大嬸的指點下採收了好幾顆熟芭樂，而一旁的木瓜樹上結實累累，但尚未熟成可以採收的階段；這不禁讓我想起升國中那年搬離父親的宿舍時，外面親手種植的木瓜樹已經與我等高了。

忽然發現一旁還有長滿黑球狀物體的樹葡萄，畢竟這些果實都只是自家食用，所以沒有大片種植，我們才有機會看到這一塊農地上居然有這麼多樣的果樹。

接著我們被引領到粉豆田旁，雖然外觀有圓莢及扁莢區分，坦白說我根本分不清楚俗稱菜豆三姊妹的敏豆、粉豆、醜豆有怎樣的區別，反正乍看之下不都長的都一個模子嗎？我只知道小時候幫媽媽挑菜，要將豆莢兩側的絲去除，清炒之後的口感才會好吃。

照片左下方一球球的蔬菜作物是蘿蔓，很常應用在凱薩沙拉裡面，葉子厚、口感爽脆；不過儘管在旁看著聽著介紹，到底它和美生菜與萵苣有什麼區別？我還是沒有搞懂。

玉米筍是幼年期玉米，但玉米筍是蔬菜、玉米是全榖雜糧類，兩者的口感也截然不同。正常情況下玉米筍生長期70天，玉米則是110天，而一株玉米苗熟成後從植株中段長出，只會產生一隻玉蜀黍。

走馬看花了一趟田園風光，順手摘了水果、也拿了些蔬菜，這趟農村采風行還沒結束呢，又讓女兒親手摘了聖女小番茄，小巧的鮮豔紅，讓她一顆顆採收，順便認識旁邊的土芒果和蓮霧樹的樣貌，好不新鮮有趣啊。

忽然空中傳出沖天炮聲，阿伯說這是除了稻草人之外，為了驅趕小鳥的秘密武器。原來他自製一個發炮台，利用一根香慢慢點燃沖天炮的引信，可以定點發射達到嚇阻作用，這個設計真是非常聰明的做法耶。

這趟大自然行程我與女兒受益匪淺，不僅學習新事物增廣見聞，還體會前人運用土地的智慧。雖然這回是城市裡長大孩子的學習之旅，也讓身為都市俗的我，和女兒一起參與校外教學，真是太有回味價值了。

#中年大叔養小三

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