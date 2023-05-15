把孩子一點一滴型塑成自己最理想模樣 他們是父母的作品嗎？

每次只要有人稱讚孩子的一些行為表現，對方就會看著我說：「媽媽妳教得好，孩子真的很棒！」

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我每次總會回答：「謝謝！其實那都是她自己願意做的，我沒有特別教她什麼。」

這不是謙虛，也不是堅持不居功，而是我知道一個人所展現出來的行為絕對是出於自願，也是經過自身的價值判斷後所做的決定。

每次只要有人說我把孩子「訓練」得很好，我就忍不住想要反駁，因為我從來就沒有自詡為馴獸師，而我的孩子也不可能輕易接受他人的訓練，唯有她自認為準備好了或認同這件事的可執行性才可能有所動作。

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偶爾聽聞有些意見領袖總會勉勵父母好好教育孩子，因為孩子就是自己最好的「作品」，甚至說自己是父母最佳的「作品」，我聽了實在很難苟同，因為每個人都有其獨特性及思考，再怎麼教育都不可能讓另一個人完全複製我們的價值觀，更何況每個人所遇到的人事物皆不同，自然也會有不同的人生選擇。

許多罪犯的父母都有很深的愧疚心理，而社會大眾也深信一定是父母沒有教好，這樣的想法無可厚非，畢竟家庭是影響一個人最深遠的環境，但身為罪犯的父母，就真的要對成年孩子的所有行為概括承受，甚至餘生都在懊悔中度過嗎？

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父母生下孩子，是為了好好陪伴他們長大，而不是把他們一點一滴型塑成自己最理想的模樣，就算他們極其平凡或不甚完美，那都不能減損於我們對孩子的愛，也絕對可以很驕傲地跟旁人說：「他是我的孩子，我很愛他！」而非「他很優秀，他是我最得意的人生作品。」