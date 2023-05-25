怎麼幫孩子把委屈說出來？人生情緒教練教你三步驟：不委屈，才能同理、尊重與分享

好不容易，你忙完一整天回到家裡，正想輕鬆愜意追劇，客廳裡傳來孩子嚎啕大哭聲。回頭一看，妹妹辛苦畫的作業被水杯潑溼全毀，哥哥狼狽地用衛生紙擦拭試圖挽救。你對哥哥大吼「水杯為什麼不放好，跟妹妹說對不起！」

哥哥詫異地抬起頭，放下手中的衛生紙，看看妹妹再看看你，起身離開，把自己關回房內。你氣的在背後追罵「做錯事還不反省，什麼態度！」許久的靜默過後，妹妹鼓起勇氣小小聲向你自首「水杯是我弄倒的，哥哥在幫我擦……。」

你好心疼，怪自己為什麼不問清楚就罵人；但也好擔心，孩子受委屈了，卻不懂得為自己辯駁，不知道怎麼把委屈說出來，以後會不會吃更多虧，怎麼辦？

▋和情緒共存生命活得更好

人生情緒教練李易修，過去曾是一線三星的基層消防員，在搶救生命現場常覺得無力自責，氣自己為何不能多做一些，讓寶貴生命從眼前流逝。後來，他離開穩定的公職，到教會服伺三年，到東南亞各國傳道募款，找尋心靈平靜，也思考自己可以再多做些什麼，幫助生命活得更好？

返國後，他到社福機關服務，接觸很多弱勢孩子，發現很多孩子無法控制情緒。

有些是隔代教養，爺奶過於寵愛；有些社交環境狹隘，無法社會化。這樣的孩子，遇到委屈，要不就是暴跳如雷，用高張情緒或暴力解決；要不就是默默吞忍，長大後容易成為被霸凌對象。

李易修進修各式課程，成為人生情緒教練，開啟到校園輔導青少年表達情緒的專家職涯，教孩子辨識各式情緒，如何和情緒共存，接納自己的情緒後，回歸到理性處理問題。

▋三個步驟幫孩子把委屈說出來

孩子受委屈了，該怎麼辦？怎麼幫孩子把委屈說出來？平常怎麼教孩子？李易修提供三個步驟：

1.模擬情境認識委屈：

最好的情緒教育，是在一切紛爭和遺憾還沒發生時，就用各種情境模擬，觀察「委屈」的象徵，像是眼睛想哭、表情皺眉、嘴巴嘟嘟的往下彎、身體洩氣垂下，透過讓孩子認識委屈的樣貌，更能精準掌握情緒。

例如「你知道什麼是委屈嗎？就像媽媽說是你弄倒水杯，害妹妹辛苦的畫作被破壞，但是明明就不是你，你只是剛好站在旁邊，或是你只是想要幫忙，你覺得不是我做的為什麼罵我？每次都說我！」

對發展還不成熟的孩子來說，情緒幾乎只能被蓋括為快樂和生氣，透過這樣的情境引導，可以讓孩子知道生氣和委屈，是兩種不同的情緒，更能精準辨識當下的感受，不讓委屈以生氣的樣貌呈現。

2.用好奇方式引導孩子說出感受：

事情發生後，孩子可能呆若木雞，或是緊閉雙唇全身發抖，也可能用憤怒方式表達心情。

父母或師長，這時候千萬別說「你怎麼可以這樣？你不可以亂生氣！」去否定孩子的情緒，只會讓事情變得更糟。

李易修建議，這時候可以用單純好奇的發問，詢問孩子發生什麼事情？你的感受怎麼樣？是失望還是很受傷？引導孩子說出來，認識情緒。

大部分的委屈都是因為誤會，誤會是因為不知道事實。當思考中樞介入後，就不會一直被情緒給綁架，也可能可以發現對方不是故意的，情緒會慢慢穩定下來。

3.邀請孩子說出事實的經過和感受：

孩子情緒正滿時，很難好好說話，情緒的緩和需要18分鐘，父母或師長可以帶著孩子一起深呼吸，先吸氣4秒鐘、吐氣8秒鐘，來回做6次，讓孩子平緩高張的情緒。

等孩子情緒稍微平復後，邀請孩子說出這件事情的真相和感受，例如「你這樣講我很委屈也很傷心，如果可以的話，你下次可以_____做嗎？（具體做法）」

不委屈，才能同理、尊重與分享。透過關心孩子的心理狀態，認同理解委屈的情緒，再循序漸進教孩子，可以怎麼處理委屈的情緒。

透過父母和師長的陪伴引導，讓孩子懂得說出委屈，孩子會對自己更有自信，願意勇敢而溫柔的表達情緒，長成願意同理他人、尊重彼此的成熟大人。

想知道更多情緒教養方法？進階精彩內容，歡迎上「失敗要趁早-張念慈」Youtube頻道收看影片。

或者你也可以下載收聽Podcast節目「失敗學學失敗」，記得留言告訴我你的想法，也可以幫節目留下五星評分，都會是我持續產出好內容的動力喔！

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈

🎯Podcast：失敗學。學失敗