人生裡難走的路 有最美麗的風景！

上週末和朋友約爬山，說也奇怪，我們這個組合每次只要約爬山，必定會迎來雨神，屢試不爽。（某人表示是我不想爬山的信念太強。🤣🤣🤣）

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就連明明氣象報告顯示週六不會下雨，結果抵達虎山親水步道登山口時，天空卻開始飄起了綿綿細雨。

「ㄟ，下雨了耶！」我語帶擔心地說。

「這點小雨別怕！頂多就是像這樣而已，不會再下大了。」朋友大概看穿我想要臨陣脫逃，對著我信心喊話。

我們就這樣一行人，帶著孩子們浩浩蕩蕩地爬山去。

沿路上，雨時大時小，孩子們卻不減興致，有說有笑。沿途看花看草撿種子，蹲下來看蝌蚪、看公雞，爬累了就坐在涼亭休息吃餅乾，甚至還趁躲雨時玩起了桌遊。

偶爾遇到置身於山林中的廟宇，也會雙手合十拜拜，禮敬諸佛，表達敬畏與感恩之心。

爬山過程中，有幾度不小心走錯路繞了遠路，但繞來繞去終究會回到正確的道路上。人生也是如此，只要方向正確，就不怕繞遠路。

回程下山時，明明有一條平坦好走的柏油路，但兒子和大哥哥硬是選了一條難走的路，兩人手牽著手走到橋底下，小心翼翼地沿著小溪踩著石頭慢慢走。

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原本想要阻止兒子這麼做，一來怕兒子跌倒，二來覺得為什麼有好走的路卻不走？但有大哥哥陪他一起，便決定放下擔憂，和朋友站在橋上看著他們。

「男孩子似乎就是天性愛冒險！」我有感而發地說道，同行的另外兩個女孩兒，老早就已經和爸爸們抵達出口。

「不會啊！我其實也會這樣，挑戰不一樣的路線，這樣才能看見不同的風景！」朋友笑著說道。

是啊！人生裡難走的路，往往有著最美麗的風景。走一條沒走過的路，或許內心會充滿不安，怕自己走錯路，但不試著走走看，怎麼會知道有什麼樣的風景在等著你？這對面臨轉職十字路口的我來說，確實是提醒。待在舒適圈太久，反而少了跨出去的勇氣。

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無論如何，只要願意繼續往前走，相信一切都會有最好的安排，至少我是這麼深信著的。❤️

#向孩子們學勇氣

#永遠對世界保持好奇

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