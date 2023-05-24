連假結束後，昨晚睡覺前，兒子不知道怎麼地，突然有點難過地問我：「媽媽，到底要怎麼樣才能當班長？像姐姐一樣拿到獎狀？」

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我聽了其實有點驚訝，原以為視這些外在名利如浮雲的兒子，不會在意這些事情，但看來小子還是挺在意的，甚至覺得有點失落。我問兒子：「沒當班長會怎樣嗎？你沒當班長媽媽也一樣覺得你很棒啊！」

但兒子還是一臉憂鬱地說：「哪有，我一點也不棒！很多人都比我厲害，而且老師好像不是很喜歡我。」

我想起了一個之前在書上看到的故事，便和孩子分享。

人生的價值是誰決定的？

山上有一間寺廟，廟裡住了一個小和尚和老和尚。有一天，小和尚向老和尚請教：「師父，我人生最大的價值是什麼呢？」

老和尚說：「你搬一塊大石頭，拿到山下菜市場上去賣，假如有人問你什麼價錢，你不要講話，只伸出一根指頭；假如他跟你還價，你不要賣，然後馬上抱回來，師父就告訴你，你人生最大的價值是什麼。」

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第一天一早，小和尚抱了石頭，興致勃勃地跑到山下菜市場上去賣。菜市場上人來人往，人們很好奇，誰會買一塊石頭呢？

一會兒，一個家庭主婦走了過來，問小和尚：「這石頭多少錢賣呀？」

小和尚伸出了一個指頭，那個家庭主婦說：「10塊錢？」

小和尚搖搖頭，家庭主婦說：「那麼是100塊錢？好吧，好吧！我剛好拿回去壓酸菜。」

小和尚聽到：「我的媽呀，一文不值的石頭居然有人出100元錢來買！ 我們山上有的是呢！」

於是，小和尚遵照師父的囑託沒有賣，樂不可支地抱回山上，去見師父：「師父，今天有一個家庭主婦願意出100元，買我的石頭。師父，您現在可以告訴我，我人生最大的價值是什麼了嗎？」

老和尚說：「嗯！不急，你明天一早，再把這塊石頭拿到博物館門口去，如果他還價，你不要賣，再抱回來，我們再談。」

第二天早上，小和尚又興高采烈地抱著這塊大石頭，來到了博物館。 在博物館外，一群好奇的人圍觀，竊竊私語：「一塊普通的石頭，到底有什麼價值，難不成是什麼稀奇呢？只是我們還不知道而已。」

這時，有一個人對小和尚大聲說：「小和尚，你這塊石頭要賣多少錢啊？」

小和尚沒出聲，伸出一根指頭，那個人說：「1000元？1000元就1000元吧，剛好我要用它雕刻一尊神像。」

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小和尚聽到這裡，倒退了一步，嚇得說不出話！但小和尚依然遵照師父的囑託沒有賣，趕緊抱回山上，去見師父，見到師父說：「師父，今天有人要出1000元買我這塊石頭，這回您總要告訴我，我人生最大的價值是什麼了吧？」

老和尚哈哈大笑說：「你明天再把這塊石頭拿到古董店門口去賣，但仍然不要賣掉它。你就把它抱回來。這一次，師父一定告訴你，你人生最大的價值是什麼。」

小和尚聽後徹夜難眠，只恨天亮的太慢，好不容易到了天亮。他急忙捧著石頭跑到古董店門口，突然出現一名的拍賣師告訴他這是千年不遇的寶石，問他要賣多少錢，小和尚沒出聲，伸出一個指頭，拍賣師說：「10000元？」

小和尚搖了搖頭，拍賣師出價說：「100000元就100000元吧，我要好好珍藏它！」

小和尚聽了幾乎當場暈倒，趕緊抱回山上，去見師父，見到師父說：「師父，今天有人要出100000元買我這塊石頭，這回你總要告訴我，我人生最大的價值是什麼了吧？」

老和尚指著石頭打斷他說：「其實，我們並不打算賣它，不過現在你應該明白，為什麼石頭的形狀和外表都沒有變，而你的想法和做法卻再三變化呢？我之所以讓你這樣做，主要是想培養和鍛煉你充分認識自我價值的能力，和對事物的理解能力。如果你是生活在菜市場，那麼你只有那個市場的理解力，你就永遠不會認識更高的價值。不管你在什麼地方，同樣的你，有人將你抬得很高，有人把你貶得很低。有價值的東西，只有在懂價值的人面前，才有價值。不要管別人怎麼看，關鍵是自己怎麼看自己。總而言之，你可以掌握自己的命運，決定自己的價值！」

兒子聽完故事後，突然眼睛發亮，原以為他是被故事感動到。沒想到，他下一句居然是：「原來，石頭也可以賣錢，那我也要拿去賣！」

#很容易抓錯重點的孩子

#圖文不符之說好比一根手指頭女兒比了兩根

#所以是要賣200000元的意思嗎🤣🤣🤣

#人生的價值由自己決定

#石頭賣多少也是由老闆決定

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