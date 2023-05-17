孩子哭出來沒關係 哭也是一種勇敢！

前天在穀堡巧遇兒子的幼稚園同學，聽到他們隔天要去麗寶樂園玩，拗不過孩子們和老公的請求，便臨時起意決定一同前往。

連假去樂園，考驗的是排隊時的耐性。幸好孩子們聚在一起，沿路一起玩海帶拳、殭屍拳、1+1、靜止版紅綠燈，時間很快就過去了。玩完排隊排最久的叢林泛舟後，其他孩子們說接下來想玩採礦飛車，原本女兒很抗拒搭類似雲霄飛車的遊樂設施，但因為朋友們都要玩，她也鼓起勇氣挑戰人生中的第一次雲霄飛車。

排隊時，同行友人的孩子不斷表示她有點害怕，跟我說她玩過兩次，可是兩次都是哭哭收場。本來我跟她說怕的話不玩也沒關係，不過她還是一直很想玩玩看。

「阿姨，如果我這次也哭怎麼辦？我好怕我又會哭出來耶！」她露出擔心的表情對我說。

「哭出來也沒關係啊！哭也是一種勇敢的表現，我跟妳說喔！很多大人連哭哭都不敢，怕被笑憋著不敢哭，所以妳能夠哭出來也很勇敢呢！」我對小女孩說。

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在旁邊的女兒聽到了，也忍不住問我：「媽媽，那我是不是也很勇敢？這可是我第一次挑戰呢！」

「妳們都很勇敢。等等如果還是會害怕的話，就大聲尖叫出來！把所有的害怕擔心都叫出來吧！」

於是，我們一行人就一起坐上雲霄飛車鬼吼鬼叫了。🤣🤣🤣

等到雲霄飛車駛回原處後，小女孩一下車就興奮地對我說：「阿姨，我這次沒有哭耶！我超勇敢的對不對？妳等一下要把照片傳給我媽媽喔！吿訴她我很勇敢！」很可愛地一直拉著我，要我和她媽媽分享她的「勇敢事跡」。

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是啊！妳真的很勇敢，真正的勇敢不是不害怕，而是害怕還是願意鼓起勇氣面對。害怕時哭出來也沒關係，展現脆弱也沒關係。

不只是對妳說，也是對我自己說。❤️

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