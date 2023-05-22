父母該懂的停、看、聽！孩子打架時，為什麼越處理問題越糟？

「媽媽，弟弟推我！」琪琪和樂樂玩著玩著，起了爭執，姐姐跑來找我告狀。我問樂樂「姐姐說你推她，真的嗎？我可以知道，你為什麼要推姐姐嗎？」在火山即將爆發的現場，我耐著性子的，就怕講錯一句話，烈焰會吞噬所有人。

樂樂癟著嘴，眉毛糾結在一起，努力克制怒火「是姐姐先說我是笨蛋！」姊姊眼看火就要燒到自己身上，立刻反擊「先動手的人就錯了啊！我又沒有動手，所以是你錯！」

樂樂不知道怎麼為自己辯駁，覺得委屈又無助，全身緊繃，拳頭握得越來越緊。這時候，要去判斷誰對誰錯，只是提油去澆在兩座碰撞的小火山上，可不是聰明的選擇。

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我告訴琪琪「先動手的就錯了，說的是，不管再怎麼生氣，我們都要盡量克制脾氣，不要輕易就用拳腳解決問題。」

「如果遇到什麼不滿的事情，就先打對方一頓，那先動手的當然是錯的。」

琪琪很滿意我的答案，挑釁的看著樂樂。

「但是，用話語去攻擊別人，是更可怕的暴力。雖然身體沒受傷，但心裡的傷，卻會一直存在。」

「如果有人試圖用言語傷害你，讓你認為自己很差、很糟糕，你會不會很難過？」

「最可怕的是，這樣的人都覺得自己沒有錯，反正罵罵人、酸酸別人又沒有怎樣？很多的霸凌就是這樣產生的，還有人因為這喪失生命喔！」

琪琪不說話了，開始覺得原來自己的玩笑話，背後竟然跟拳打腳踢一樣會傷人。樂樂眼睛汪汪的看著我，覺得自己的心情被理解了，緊握的拳頭放下了、眉頭不再深鎖。

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最後，我請兩個人互相道歉「兩個人都有錯，琪琪先說了傷害人的話，所以要先道歉，樂樂也要跟姊姊道歉，因為推人會讓人覺得不被尊重。」琪琪跟樂樂都覺得很有道理，沒思考多久，就決定和解。

琪琪道歉「對不起，我不該說你是笨蛋，讓你覺得很受傷。」樂樂也幾乎同步跟姊姊道歉「對不起，我不應該推你。」

然後，兩個人又開開心心的玩在一起。火山爆發的場景如今成了寧靜湖泊，我則是在岸邊，悠閒坐著感受徐風吹拂，享受美好的午後。

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