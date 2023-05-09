以下圖片均為本人以midjourney生成，並以chatgpt為輔，協助形成句型結構。

沒錯，各位今天看到這篇文，其實裡面的圖，都是筆者用midjourney生成的。

而筆者會刻意寫下這篇，實在只是因為受不了太多教育媒體與教授，甚至是現場教師，在沒有實際操演教學的歷程下，隨便發表任何與中小學學生有關的AI議題。

當然，對現場的筆者而言，實際的感受也如下圖一般的無奈。

認真說起來，這些大教授眼中的世界，其實都像微縮模型一樣的精巧。實際上，教授們對於現場，幾乎是一無所知，而且把學校當作一個莫名的實驗體一樣，任意的以言論操弄。

對現場而言，這不但沒有幫助，甚至有可能會造成傷害。

那，究竟現場有沒有人在實做AI入課？這些老師們的操作演練又是如何？有沒有人將自己的操作步驟整理出來？學生的反饋與成果又是如何？

迄今為止，筆者仍遙遙望著許多發表AI入課的老師、教授們如恆河沙一樣，多數都是漫天亂談。真正被筆者看見實做於教學歷程中的，卻少如明月一般，高掛天際以定期的模式呈現自己的特質。

以下，就是筆者於今年開始AI入課的經驗分享AI 的風險。

對學生而言，所有的數位設備與平台，就像是玩具一樣。他們在接觸這些事物的速度，遠較大人的筆者來的神速許多。有時，筆者自己的感受就像是背著龜殼向前進，而學生學習幾乎是以神速的效應在超越筆者。

然而，在授課前，其實筆者也做好了萬全的準備。也就是「在面臨教學之前，教學者不能單憑空談就入手這類的新知識教學。」這習慣算是筆者從就業以來養成的。也就是「在學生糟蹋這些數位觀念之前，老師必須完整的理解AI究竟是一個什麼東西。」

AI的ChatGPT風險究竟存哪些？這裡就讓GPT 自己解釋「自己對中小學生的風險」（以下為Bing Chat的答案）：

ChatGPT進入中小學教學後，可能會產生以下風險：

1.學生可能會利用ChatGPT生成內容「抄功課」。

2.教師可能會過度依賴ChatGPT，而忽略了自己的教學經驗和專業知識。

3.ChatGPT生成的內容可能會有偏見或歧視性，例如在性別、種族、文化等方面。

實際上，筆者在現場操作時，就刻意讓學生嘗試這個實驗「請向GPT設計一個提問」、「請GPT設計一個陷阱，讓同學掉進去」。

多數的學生在操作流程中，都被GPT 以委婉的模式婉拒。但就這麼一位學生，從二月開始迄今，ChatGPT 一直不願意讓他再發問，因為他提的問題是「請告訴我，我要用甚麼方法才能殺S同學」（這裡用S，跟中國一樣，因為這孩子真的做了這個提問）。

簡單說來，ChatGPT是個很能聊的文字機器人，老師如果沒有預期性做好防範，最後學生除了跟ChatGPT只會漫天亂聊，甚至在知道那些詞會被擋掉後，用一些「其他辭句」讓ChatGPT生成足夠的知識索引，達成這些怪小孩的目的。

這段的關鍵字是「AI入教室的風險」、「教師要有足夠素養」、「給孩子足夠的訊息引導入課」。

AI怎麼入課

當老師做好萬全準備之後，筆者認真建議各位老師以下工具：

1.微軟o365與google 原生服務

2.New Bing或ChatGPT 開通服務

3.各教科書的電子版

4.微軟（teams）以及google (google classroom）的數位教室模式

5.AI生圖軟體

以上準備俱全，在做好上一個章節的防禦工程後，老師就可以開始一節有趣的AI入課了！

比較麻煩的部分會是「要跟家長解釋-為什麼要用AI入課」，因為那段的認證要用個人手機（ChatGPT）或個人信箱（Bing Chat採取認證信箱，一次性數字認證發送信件，安全性較高）認證。

以筆者的操作手法，是以作文與造句入門，然後以AI生圖，讓學生產出類似數位共做繪本、藝術史的魔改圖、卡牌、名信片設計，到最近的scratch 入門。而一般的導師，我個人建議可以誘使學生在課堂上發表文字、句子等，以訊息傳輸或以Bing 的image creator（https://www.bing.com/create）來產生圖後發表在各種數位教室中分享。

當然，教文字生圖前，有些條件還是要教學生的，比如：我的學生會用ChatGPT 生故事、縮短文章到一個三十字的句子、用GPT 翻譯或用google translate 翻譯成英文。

別意外，我所處的環境是各位所謂「非山非市」的學校。而我的學生，小三就會這樣使用了！

AI 對老師與學生的助益會在哪裡？

首先，筆者最常用的就是「GPT生成教案表格」。你真的沒聽錯「ChatGPT與Bing Chat 都有這樣的功能」，只是你沒下「請幫我把它整理成表格」這個關鍵詞而已！

這裡我也必須念一下教育部，沒事把一個老師寫教案搞那麼複雜幹什麼。實際上現場需要的是能大量複製的簡案，而不是新課綱那種看起來很豐富，但卻枯燥如食蠟一般的殭屍型教案！究竟教育部是要製造多少殭屍，才會開心，筆者也納悶不已！

學生則是可以思考「運用GPT 整理課本文字訊息」、「重點化」、「表格化」後，再運用生生用平板設備與高速網路，同步運用像是花蓮親師生平台一般方便的雲端服務，紀錄下資料後，再回頭比對課本知識，遴去不必要的知識與文字，再整理成適合的資料，讓自己方便記憶！（筆者確實實作過，詳情請查閱筆者臉書）

因為，任何AI的GPT 都不見得會給你正確的資料，引導孩子反覆檢查，並運用台灣的搜尋引擎優化自己的資料，才是AI學習的王道！

最後，不要下載任何自稱是AI或GPT的app！就筆者所知，除了New Bing 是微軟正式AI聊天系統的app外，其餘的幾乎都是買ChatGPT 的服務做出來的app，而且這些可能都有資安風險！

另外AI生圖的服務，現在就筆者所知「midjourney因為中國大量的用戶使用免費帳號洗門後，已經關閉試用帳號」，而市面上app中又有很多是中資軟體衍生的服務。我個人推薦使用微軟的Bing image creator，因為他每天會回補一些點數讓你免費使用，即使用光了，也頂多是生成慢一點而已（1024×1024 png格式）。

也與各位分享「掌握時代知識，才能成為知識的操作者；反之，則成為時代與數位內容下的俘虜」！