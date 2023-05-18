囉嗦和嘮叨只會讓孩子遠離你！高層次爸媽該當聰明的「提醒長」

「你不要再唸了好嗎？」、「我知道，我知道，我說，我知道了！」

身為孩子，最痛苦的，莫過於你覺得你的人生過得好好的，為什麼爸媽總要三不五時來插手你的世界？你長大後，絕對不要當嘮叨囉嗦的大人！

「跟你說不要一直玩手機，為什麼講不聽？」、「有沒有跟你說過，作業不要拖到最後一刻才寫，你看，來不及了吧！每次都這樣……。」

很可惜，長大後成為父母，孩子總是可以把你原本的溫柔，逼成張牙舞爪的巫婆、一秒暴怒的綠巨人浩克。唉，沒有人喜歡囉嗦、嘮叨，你也知道這樣做，孩子會離你越來越遠，但是不說、不看、不聽，真的比較好嗎？

不，我們是父母，本來就該教育孩子，但到底該怎麼樣提醒孩子才對？哪些地方該提醒？

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▋三隻眼哲學，做聰明的提醒長

鼎泰豐董事長楊紀華是公司的首席「提醒長」，他說：「我很囉唆，會不斷講我覺得重視的事。」每天用「三隻眼」來巡店，締造鼎泰豐王國傳奇。

如果我們用楊紀華「三隻眼」管理哲學，來學怎麼提醒孩子，可以這麼運用：

◤提醒孩子重點一：鳥之眼，長期數字討論

鳥之眼，指的是像鳥在高空俯瞰一般，縱觀全局。

鼎泰豐認為，數字能夠科學化呈現長期努力的結果，透過親自跟各分店主管開會，討論營運狀況和數字，可以更客觀理解營運狀況。

父母在提醒孩子時，最怕的就是孩子才剛想要努力，家長就忍不住指責或要孩子改用更好的方法。聰明的父母，可以把觀察孩子的學習流程，和觀察進度時間拉長，例如希望孩子提升數學成績，不要只看每周小考，而是看一個月或兩個月的成果。

透過親子間定期審視、紀錄、討論，中間的挫敗都只是不斷學習修正的歷程，孩子就不會擔心動輒得咎，願意為了長期目標而努力。

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◤提醒孩子重點二：蟲之眼，即時狀況修正

蟲之眼，指的是專注眼前，覺察當下變化。

鼎泰豐的領導者會親自到各分店巡店，觀察現場狀況、紀錄，並即時提醒。但過程中，如果發現有需要修改的地方，例如告示牌擺錯位置，雖然自己移動比較快，但絕對堅持不能由領導者親自處理，而是請員工負責修正。

許多父母在「即時提醒」這一點不是做得太多，就是做得太少。做得太多，指的是凡覺得不好的地方必提醒，孩子只覺得厭煩；做得太少，指的是，明明知道孩子行為不妥，卻累積著不說，最後積重難返。

聰明的父母，該懂得「抓大放小」，例如先抓出自己最在意的三個點，清楚告訴孩子「這三個點，父母的期待是什麼？為什麼父母會這樣期待？」

和孩子取得共識後，如果孩子在這三個點上有了需要修正的地方，父母務必隨時提醒，並忍下「幫孩子完成」的念頭。

例如，希望孩子用餐完後隨手洗碗盤，父母就必須嚴格執行，不要因為心軟而自己下來做，讓孩子知道「有狀況必須由我自己處理」，孩子才能成長。

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◤提醒孩子重點三：魚之眼，了解心情日常

魚之眼，指的是可以觀察入微，體察背後心情。

鼎泰豐的領導者會仔細審視員工日誌，了解員工的心情、問題和故事。例如有員工想出國進修，公司可以提供海外工作機會，讓員工圓留學夢，公司則免於優秀員工流失。

父母想要扮演好「提醒長」的角色，除了用科學化的數字，檢視孩子的學習或日常行為，以及針對當下狀況即時提醒外，最重要的莫過於孩子「感受」的照顧。例如，「你今天感受怎麼樣？」、「為什麼你有這樣的感受？」、「有什麼方法，可以讓你感受好一點？」

父母願意先好好聽孩子訴說心情、故事，在給孩子提醒時，孩子也才願意好好的去理解、接受。

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沒有人想當囉嗦、嘮叨的父母，但我們可以做的是當一個好的「提醒長」，不斷提醒孩子，我們覺得重要的事。掌握「三隻眼」哲學，用鳥之眼，討論長期數字觀察；用蟲之眼，做好即時狀況修正；最後，用魚之眼，了解孩子心情日常。

不要用囉嗦和嘮叨，讓孩子遠離你，高層次的爸媽該當聰明的「提醒長」，讓孩子和我們，因為良好的溝通提醒，彼此關係愈來越近。

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