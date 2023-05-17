被霸凌了怎麼辦？被孤立排擠的她，考試全班第一名、大家搶著跟她做朋友！

前不久，採訪了系列人物故事，剛好都曾經在成長歷程中，遇過被霸凌的夢靨。大多數的人，都因為霸凌而被孤立，遭遇言語或肢體的暴力，有人甚至試圖輕生。這些被霸凌者中，有一位特別與眾不同。

混血兒的外貌，讓她不論走到哪裡都是眾人討論焦點，也成為被排擠的對象。她說，因為這樣她國小到高中轉過六次學，但她從來沒有因為這樣喪志過。

「下課時，全班都跑出去玩，剩我一個人在教室，沒人跟我講話，怎麼辦？我就好好念書，結果我考到全班第一名。」

「上體育課要分組，沒人跟我一組，我就認真跑步鍛鍊，結果我抽高又變瘦，進了演藝圈。」

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「他們會想要霸凌我，是他們自己必須解決的問題，但我為什麼要跟他們一起霸凌我自己？可以否定我自己的，只有我自己。」

「我很好，而且我會越來越好。有人把人生浪費在霸凌別人，但我可以選擇把人生花在經營自己。」

我問她，還記得哪些人霸凌自己嗎？他們現在過得怎麼樣？她大笑說「不記得耶！我的每一天都好忙碌好精彩，才沒有空理他們過的怎麼樣呢！」

她的被霸凌故事，根本就是一齣勵志奮鬥史，結果歡樂又有趣。

被霸凌了怎麼辦？

我們除了教孩子保護自己、通報相關單位介入處理、給孩子全面的支持外，這位女孩的故事，也有三點很值得大家參考的地方：

①人生很長，接納自己可以脆弱但也可以勇敢。

②被霸凌不是你的錯，沒有人可以否定你，除了你自己。

③好好經營你的人生，過得比霸凌者還要幸福快樂。

我們很柔軟，所以我們會受傷，但我們也很堅強，所以我們可以挺過傷、挺過痛，對自己說「謝謝你，那麼努力地走到這裡！」然後說好了，我們的未來會越來越好。