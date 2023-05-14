在教養上每天進步一點點 親子都會變成更好的人！

成為母親後，我也曾經焦慮與戒慎恐懼的學習。總擔心自己不能給孩子更好的榜樣與示範，甚至擔心自己做的不夠，埋沒了孩子的天賦。

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直到我常常閱讀洪蘭老師的書，我的心，才慢慢的，安定了下來。

原來，孩子的腦與身體都有發育進程，父母只要按照進程給予協助和引導，不要急；原來，父母的言語和行為都是示範，父母只要做好自律與學習，就是榜樣與模範，不要過度焦慮。

教養孩子，不再是摸不著頭緒而鎮日擔心受怕的事。我們只要了解孩子的成長進程，保持學習，當好孩子的榜樣。大人反求諸己的以身作則，不但孩子教好了，自己也變成更好的人。

洪蘭老師的書，都是從人文關懷出發，用科學研究佐證，讓人讀來不但心靈得到慰撫，心智也得到啟發。

理論要有案例，才有說服性。洪蘭老師的書《進步一點點，人生就會不一樣》，不但搭配科學實證，案例說明，書中蘊藏著知識份子的使命感，那份苦口婆心的溫暖與堅持，是我一直很喜歡洪蘭老師的原因。

《進步一點點，人生就會不一樣》，從微觀的新年立志，到宏觀的東西方文化差異，每篇文章字數不多，但常常邊看，讓我邊沉思。

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現代社會求快，總是想愈快愈好，但教養與做人處事的學習，卻是快不來的。

父母越焦慮，越不容易把孩子教好，不如讓自己用「防禦性的悲觀」來看待孩子。把最壞的情況先寫下來，再寫可以解決它的方式。這樣可以讓我們「有備無患」。

「真正的自由是不想做時，有不做的自由」這篇文章讓我感觸很深。雖然洪蘭老師分享的是他父親實踐一生的教誨與示範，她直到年老退休才真正體悟。但我卻想到，很多青少年要自由，卻被同儕壓力集體綁架，去做自己其實不想做的事。比方說霸凌他人、一群人偷偷抽菸、打架鬥毆等。這些青少年明明知道不該做，卻沒有做自己的真正自由與勇氣。

你有做自己的真正自由和勇氣嗎？現在網路霸凌這麼多，大家真的是「自由的」嗎？

每個孩子都會犯錯，犯錯免不了，但可以減少孩子犯錯的次數，就需要帶領孩子學會做正確的步驟。

雖然人不是理性的動物，但透過閱讀與學習，我們可以培養與訓練自己理性思考的能力與判斷力。減少在資訊爆炸的年代，受騙，甚至變成以訛傳訛的，推手。

在教養上，父母面對孩子考試的分數時，往往是一大挑戰。但父母看到的分數，真的只能用分數的高低，來判斷孩子付出的努力嗎？其實這有很大的風險。因為試題的難易度，孩子的理解力，分數在整體學生中的相對位置等，都會讓這個分數有不同意義。洪蘭老師說：「數字有時看起來很公平，但是碰到跟人有關的事情時，一定要考量數字所代表的意義。」

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在教養孩子的路上，很感謝有洪蘭老師的書，給了我很多的啟思與方向，更增添了自己的信心與力量。希望您也可以在書中，吸收適合自己教養的養分，為自己加值與增能。

尚瑞君

作家、講師。

未來Family官網專欄作家、媽媽經駐站作家。

著有：

《優雅教養：傾聽、陪伴、愛，教你解讀孩子的心》

《剛剛好的管教：放心與放手，讓孩子長出自信和力量》

榮獲2021、2022年博客來親子教養類年度百大暢銷

《剛剛好的距離：設立關愛界線，家有青少年的親子相處指南》

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《尚瑞君之愛傾聽解讀心》