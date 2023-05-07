同理心=委屈自己？孩子問：為什麼我要有同理心？沒有同理心怎麼辦？

女兒就讀的班級，被指派代表學校參加全市的棒球比賽。老師從班上挑出18名選手，女兒是其中一位。要準備棒球賽不容易，每天早上、中午都必須操練。但琪琪很興奮，因為這是少數她可以獲得成就感的體育項目。

在被選為選手這一天，導師通知，即日起每天中午都要請女兒練習朗讀，以準備接下來五月的全市朗讀比賽，她要代表全校爭取榮譽。這下巴比Q了。

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一個是女兒難得做得好，可以和同學一起爭取榮耀的比賽；一個是女兒費盡心力，好不容易拿下的選手資格。導師擔心女兒分身乏術，替她做了選擇，請體育老師另外替補選手，讓女兒好好準備朗讀比賽。女兒回家後暴哭，說她好想參加棒球比賽，為什麼老師不讓她參加？

我告訴她，老師是體諒怕她太累，才做了這個決定，她應該要感謝老師。我也說了，原本不在選手名單上的同學，現在有機會可以出去比賽，對他們來說，這也是很難得的機會。

「我們原本就不可能什麼都好、什麼都要，你要有同理心，換個角度，想想別人的感受啊！」

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▋我沒有同理心我是壞人嗎

晚上睡前，小女孩認真地跟我說「媽媽，我發現我沒有同理心。」

「我知道我不能打棒球後，我希望棒球賽可以被取消，跟我一樣，大家都不能打。」

「我覺得老師是故意的，她比較喜歡男生，不想讓我參加比賽。」

「我沒有同理心，我可能是一個很壞的人，怎麼辦？」

我看著她苦惱的表情，忍住想大笑的衝動，很讚賞孩子能誠實說出自己的感受。

我告訴女兒，羨慕、忌妒才是人的本性，我們總是希望自己先好，才有多餘的心力去祝福別人也好。

但是，很多人卻不願承認這件事，反而用各種暗黑手段合理化自己的行為，默默看對方受苦、刻意折磨對方，這才是最可怕的。

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▋同理心的真相

「我覺得你很棒啊，敢跟我說你沒有同理心，就代表你知道應該要同理對方，這就是覺察的開始！」我告訴女兒，同理心不是要我們什麼事都為對方想、委屈自己成全對方。如果同學打我們，我們還在想，應該是我們做錯事，所以默默挨打，這叫同理心嗎？

不，這樣的同理心，叫爛好人、叫鄉愿。

同理心，更重要的是「提供另一個思考的可能性」，對方為什麼這樣做？如果我這樣做，對方會什麼感受？

透過不斷的自我對話「真的嗎？這是真的嗎？」反覆確認事情真偽、內心想法，也許就可以不被情緒所囿，看到隱藏的真實。

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同理心，也許不會時常出現；有時候，我們會覺得吃虧「我們同理對方，對方會同理我們嗎？」甚至，會故意不讓同理心出現，以掩飾我們所有的邪惡念頭。但是，只要能覺察到，都是很棒的事呢！

「如果你可以覺察到，自己這樣想不好，其實你已經知道自己該怎麼做？也知道比較好的方式是如何？對吧？」女兒點點頭。

「所以阿，其實同理心一直都在喔，如果覺得幫對方想，很委屈自己，你就想『我要怎麼用同理心，幫自己想得更清楚？』這樣就是賺到了！」

女兒認真思考，卸下心中大石頭，不再覺得同理心是沉重的包袱了。

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