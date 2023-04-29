親子共學的三個祕訣 陪孩子養出致勝心態！

最近，琪琪在學校朗讀比賽拿下第一名，全家人都非常的開心，她自己也是蹦蹦跳跳的，連走路都笑個不停。很多人都說，琪琪會得名，是因為媽媽自己很厲害，所以女兒才可以那麼強。其實，這完全誤會大了。

我從小到大，一直因為發音不夠精準，在課堂上念課文都被取笑。我的內心，是很害怕面對人群說話的。我講話很快，就是擔心如果我把話講得太清楚，別人就會聽到我講錯話、咬字不夠標準，我好害怕我又被笑了。我從沒有想到有一天，我會變成女兒的說話指導老師，還一路陪著她，拿下第一名。

我不行，為什麼孩子行？我想，我應該是做對了一些事，希望透過這篇文章，能和大家分享。

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▋從口語表達練膽量開始：鼓起勇氣面對恐懼

一切的轉折，是琪琪小學二年級時，我上了口語表達教練王東明老師的「口語表達王」課程，老師要求每個禮拜，都要錄影片交作業。

因為不想反覆重錄、耗時剪接，我總是逼自己要一氣呵成。所以，不管面對任何題目，都先思考好架構，再好好面對鏡頭說話。

這時候，我學習到的，是面對群眾時，表達的邏輯和如何抓住觀眾眼球。

琪琪看著我練習久了，原本也怯生生不敢上台的她，慢慢覺得「面對鏡頭、面對人說話」似乎是再普通也不過的事。

後來，琪琪獲選代表班上參加說故事比賽。為了練習膽量，我和她外出散步時，我要她邊走邊大聲說故事；親友聚會時，她要對著所有人說故事。

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就連等捷運的空檔，我也要她在捷運站人來人往處，練習說故事。

比賽當天，好多選手看到台下評審都瑟瑟發抖，琪琪完全泰然自若。最後，拿下了說故事比賽第二名的成績。

我猜想，成功的關鍵在於，我先願意面對恐懼，做給孩子看，孩子慢慢就不怕了。

所以，如果父母願意展現面對恐懼的勇氣，孩子就有勇氣跟隨；這樣的勇氣，會內化為孩子自己的力量，陪他面對未知的未來。

▋從咬字精準來進化：讓認真成為習慣

接著，琪琪三年級時，代表班上參加朗讀比賽，朗讀強調的是字字精準、咬字發音。

咬字，一直都是我的短版之處，但我的強項是，我知道怎麼找到對的人幫她。

我找到了王揚閔老師，他從國小到高中，一直都是國語演說競賽冠軍，大學和出社會後，也一直都擔任主持、和指導青少年口語表達工作。

每年寒假比賽前，我都會帶著琪琪去拜師，請王揚閔協助指導發音、如何增加情感強度。

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揚閔老師很認真，總是一字一句慢慢雕琢、每篇文章都畫滿重點和注意事項，更三不五時，傳訊關心琪琪的準備狀況。

每一次練習，我都琪琪一起唸。她先朗讀，我不滿意，就自己讀一遍給她聽。為了讓她心服口服，我只好努力把發音唸標準、把聲音表情放好放滿。後來，琪琪拿下了朗讀比賽冠軍。

我想，我做對的地方，應該是我找了一個很認真的指導老師，我自己也跟著很認真的練習，讓孩子看到身旁的人，都比她還要努力還要認真。

所以，成功的關鍵是，讓孩子感受真正努力認真的人怎麼生活，讓努力認真成為孩子的一種習慣。

▋從聲音表達練感情來昇華：你夠想要才能得到

到了琪琪國小四年級、五年級時，我又上了聲音訓練專家周震宇老師的「聲音表達訓練班」「華語有聲書職能培訓課程」。

這次，我學的是，要如何只聽聲音不看人，就可以透過聲音，讓聽的人可以感受到溫度和掌握重點？

我一次一次的錄聲音、交作業，有時候要學戰場上的將軍大喊「要走，一起走！」有時候要唸搞笑劇的演員台詞，大笑十二次。

有時候，要把自己變成溫婉的心靈導師，像在你耳邊說話一樣，唸出打動人心的心靈雞湯。偶爾，琪琪也會跟著我一起念作業的聲音檔，學習揣摩聲音背後的感情和意涵。

琪琪國小四年級、五年級都是班上朗讀比賽的選手，四年級時她輕忽了比賽，飲恨拿下第二名。琪琪有些傷心，但是我覺得挺好的，因為她學會了「一旦停止努力，比賽就輸了」的道理。

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這次五年級比賽，我依然請了王揚閔老師來指導，還請了在高中擔任國語文競賽指導老師的郭玉如老師來協助唸聲音檔，讓琪琪反覆聆聽。

備賽過程漫長，琪琪常會覺得累、練習狀況時好時壞，親子間衝突不斷。

我告訴她「你可以選擇放棄。所有人都在幫你，如果你要放棄，我們現在停止，不要浪費彼此的人生。」

她知道自己可以選擇放棄，反而跟我說「不要，我想要繼續比賽，我想要得名。」

最後，她終於在五年級比賽中，再次拿回冠軍，也為自己得到，代表學校參加全縣市區域比賽的機會。

我想，我做對的地方是，隨著孩子長大，威脅利誘已經沒有太大用處，讓孩子自己做決定，才能為自己的決定負責。

所以，成功的關鍵是，讓孩子知道：你夠想要，才能得到你想要的結果。

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我不是十項全能的父母，我有很多地方都很不足。我並不期待，孩子必須完成我自己都做不到的事情，甚至表現得比我好。

但是，從陪伴孩子準備比賽的過程中，我也深刻學習到三個成功秘訣：

1.父母先勇敢面對恐懼，孩子就有勇氣跟隨

2.進入一個大家都努力認真的環境，讓努力認真成為習慣。

3.把決定權交給孩子，你夠想要才能夠得到。

每個孩子都是潛能無限的種子，但種子會長成什麼樣？全是日常點點滴滴所累積而成。

最好的陪伴是，我們和孩子一起學習，孩子看著父母的背影長大，我們也跟著孩子一起長大。

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