每一次孩子對父母的坦誠 都是珍貴的禮物！

睡前，孩子跟我說：「今天跟某某同學玩遊戲的時候，他長長的指甲刮到了我。」

我問：「他是故意的嗎？你的手還好嗎？」

孩子：「他是不小心的，我有告訴老師，老師也跟我說他不是故意的，有幫我擦藥了，現在一點痕跡都沒有了。」

我：「那就好。有時候玩的時候容易會不小心，手沒事就好。」

原以為這樣的睡前對話就此告一段落。沒想到，孩子又提到上週五在學校發生的另一起事件。

週五是幼兒園的玩具分享日，每個小朋友都可以帶自己家裡的玩具去學校與同學分享，而孩子在上週五帶了她很珍愛的艾莎娃娃。

孩子：「某某同學用他的假人壓著我的艾莎，但是他力氣很大，我沒辦法讓艾莎站起來，他還講說我的艾莎已經死了，我心裡好難過好想哭。」

我：「你有告訴老師嗎？」

孩子：「有！但是老師那時候在跟別班老師聊天，所以也沒辦法幫我。」

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我：「那媽媽教你一個方法，當遇到這種情況的時候，你可以叫同學看另一個方向，假裝那個方向有什麼很新奇的東西，這樣他有可能手就會放開，你就可以把艾莎拿起來了。」

孩子：「但是某某同學的頭可能很快又轉回來，那要怎麼辦？」

我：「你可以告訴他你不喜歡這樣，也可以告訴他再不停止的話，你會請老師來告訴他。」

孩子：「老師來跟他講，他就會聽嗎？」

我：「應該是會的。至少你先把這些話講出來，他可能就會放手。」

孩子一邊緊緊抱著艾莎邊問她：「妳還好嗎？妳被壓住的時候我好難過。」

我也馬上化身為艾莎，用艾莎的口吻說：「我現在很好，謝謝妳保護我。」

最後，我謝謝孩子告訴我這些事，也謝謝他勇於說出內心的感受。

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雖然以上發生的事情，就如同孩子之間正常的玩樂橋段，但對於高敏感的孩子而言，當他的玩具或娃娃被欺負的時候，他是真正發自內心的感同身受，但礙於是在學校的場域，所以在當下可能會壓抑不舒服的情緒，所以當孩子回家願意告訴父母的時候，我們不應該斥責他們這些只是小事別在意，反而要專注聆聽並給予同理支持。

很多父母都會感嘆孩子都不把心事及煩惱告訴自己，或許我們可以回顧一下過往的經驗，是否在每一次孩子跟我們訴說痛苦的時候，我們都認為孩子在大驚小怪，並且強調一定要「勇敢」及「堅強」呢？