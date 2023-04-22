媽媽說我可以生氣！你允許孩子有情緒嗎？

四歲的樂樂，又和姐姐吵架了。

姐姐氣急敗壞跑來跟我告狀「媽媽，剛剛樂樂玩具亂丟，我要他收好，他就亂生氣。」

我問姐姐「後來呢？你怎麼做？」

姐姐加碼爆料「我要他不可以亂生氣，他竟然說，『媽媽說我可以生氣！』生氣就算了，他竟然說謊！」樂樂站在遠方，瞪大著眼、雙手拳頭緊握，大喊「我沒有！我沒有說謊！」

我看著兩個孩子，告訴姐姐「嗯，樂樂說的沒錯，我的確跟他說，你可以生氣。」

「怎麼可以！生氣是不好的啊！他為什麼可以生氣？」姐姐狐疑的看著我。

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到底可不可以生氣呢？這個問題，我們先不問孩子，換我來問你。

你可以接受自己有情緒嗎？你點點頭，我想，應該可以。換句話來問好了，你可以接受自己生氣暴怒、崩潰哭泣嗎？

等等，我看到出現在你眼裡的，是遲疑嗎？

你說，這是失控，不是情緒。太生氣了、太難過了、太快樂了，都不好。做好情緒管理，才是成熟大人的象徵。

所以，好的情緒管理，是不可以太快樂、太生氣、太難過？那你生氣的時候、難過的時候、快樂的時候，怎麼辦呢？

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▌會哭會笑的自然型兒童慢慢消失

每個大人，都是從孩子開始長大的。在孩童的時候，我們的基本情緒大致可區分為快樂、憤怒、悲傷、恐懼。孩子的原始設定，是難過會哭、恐懼會畏怯、憤怒會大叫、快樂會笑。這是標準的「自然型兒童」，也是我們最初始天然的情感樣貌。

但在長大的過程中，身旁的人會開始告訴孩子「男孩子不能哭！」「女孩子大笑不莊重！」「不勇敢別人會笑你！」「不可以亂生氣！」

慢慢的，最原始天然的情緒被刻意壓制。難過時要快點擦乾眼淚、被稱讚了明明開心想跳舞，卻要冷靜說「這沒什麼，別人表現得比我好。」害怕時，要挺直腰桿說自己無所畏懼；生氣時，要記住情緒管理，展現溫文有禮。

最後，我們一步一步長成了「適應性兒童」，被問到「你今天感覺如何？」時，最多的答案是「沒有感覺」、「還好」。

情緒社會化的歷程，讓我們的生活可以平穩順遂，但也讓我們的獨特自我，跟著消失了。

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無法察覺情緒的孩子，無法好好表達自身的感受。父母不知道孩子內心真正的想法。孩子自己，也沒辦法知道。

當適應性兒童長成大人後，成為無法察覺情緒的父母，無法好好向孩子表達感受。孩子無法知道父母真實的情感，親子間永遠無法觸及對方真實的感受。這，有多可惜？情緒就像瓦斯桶，你可以選擇一點一點壓抑，不讓任何情緒溢出，但累積久了，只稍一點小火花，就可能引爆熊熊烈火。

▌從每天問你今天感覺怎麼樣開始

在孩子4到6歲時，我們應該鼓勵孩子意識到情緒，並適當表達。

例如，我們可以每天問孩子「你今天感覺怎麼樣？」請他試著往下說明「我很開心，因為……。」、「我很難過，因為……。」

如果孩子不知道該怎麼具體描述，可以善用「情緒溫度計」的量尺表，來具象化情緒。例如，孩子說他很生氣，我們可以「如果最生氣是10分，從0到10，你現在是幾分？」

如果，孩子連有什麼情緒都無法回答，也許只是因為安全感不夠。我這樣的情緒是好的嗎？說出來會被罵嗎？我該有這樣的情緒嗎？我說完後，爸爸媽媽會不會不高興？我們可以做的，就是告訴孩子「沒關係，你可以仔細再想一想再回答我，你現在感覺如何？」

允許孩子擁有情緒、表達情緒，接住孩子的情緒，孩子感覺安心了，才有辦法和情緒和平共存。

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▌可以生氣但也要學會好好生氣

「對啊，我跟樂樂說，他可以生氣。因為能夠好好表達情緒，是很棒的一件事。」我試著跟姐姐解釋。

「不過啊，我們可以生氣，但也要學會好好生氣喔！不然一直生氣下去，會很累喔！」

樂樂悄悄地靠近我身邊，我把姐姐和他一起摟入懷，跟兩個孩子說「生氣的時候，可以告訴別人，我覺得很生氣，因為……把感受和原因講出來，這樣別人才能幫你解決問題」、「還有，你可以生氣，可以大吼大叫，但不可以打人、傷害自己，知道嗎？」

兩個孩子點了點頭，彼此互看了一眼。樂樂對姐姐說「我覺得很生氣，因為我在排軌道車，不是亂丟玩具」姐姐恍然大悟「原來如此，那你下次要小心，不然其他人踩到會受傷喔！」兩個孩子又開開心心的，跑到客廳一起玩遊戲了。

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好的情緒管理，不代表不可以很快樂、很難過、很生氣、很害怕。

相反的，我們更應該幫助孩子，刻意覺察自己的情緒，允許自己可以擁有情緒。

學會好好表達情緒，長成好好活在當下，不管大聲哭、大聲笑，都喜歡自己的大人。

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