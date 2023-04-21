借鏡戲劇！編輯有趣的成語、俗話教學教材

男一：（天上炎廣神柏衍）（凡間楚燁）。男二：云川

女主：（小雅）（人間媒婆）。

《姻緣大人請留步》是一部輕喜甜寵古裝劇，劇中飾演云川的男二，有個叫阿喜的隨從，經常誤用成語，不是不得體，就是得到反效果，惹得云川哭笑不得，並規定他少讀點書！

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聽起來很奇怪，愛讀書是好事，為什麼叫他少讀點書呢？原來有人讀書不求甚解、有人囫圇吞棗；有人會錯意、有人用錯詞。不管是求學、做生意、交際應酬、交友求伴……，用錯詞句可能貽笑大方、可能招致笑柄、更糟的是可能禍害自我及他人！阿喜就是屬於這類人。

心猿意馬說成了心懷鬼胎

云川領了聖旨，心急如焚往月陽城趕路，但因物多人眾，所以拖慢行程，云川坐立難安的要求阿喜，車隊必須三日內趕到！阿喜回答：「公子，這知道的，您是要去赴任，不知道的，以為您這是要去搶親，堂堂御史，一臉心懷鬼胎的樣子，影響不好。」公子生氣的糾正他：「那叫心猿意馬！」

一句俗話，將主人比成了蒼蠅

云川頂著御史頭銜，回到故鄉月陽城，並希望找到心心念念的兒時玩伴小雅，雖楚燁受小雅之託，以未婚夫身分出現在衙門，但云川觀察楚燁的神情以及他與小雅的互動，覺得他倆的關係一定有問題。針對主人看出的破綻，阿喜說了：「蒼蠅不叮無縫的蛋，公子要抓緊機會。」（意思就是公子既然看出這蛋有縫隙了，您這隻蒼蠅要趕快動作起來呀！）

讀書不求甚解，誤用成語

男主與女主辦理的活動宣告失敗，阿喜回報云川：恭喜公子「心想事成」，云川狠狠的瞪了他一眼，因為他捨不得女主失敗傷心，怎會心想事成？於是決定由官方出面解決，這樣不但可以顯現自己比男主強，還能得到美人的另眼相看，阿喜又說了：公子果然「居心叵測」。這下云川惱了，要他沒事少讀點書！

不會察言觀色，安慰卻成了挖苦

云川好心端著湯藥要去給女主，卻發現楚燁捷足先登，已經在餵食湯藥。偏偏回到家中，阿喜熱心介紹今晚的飯食菜色是：「清蒸比目魚、小炒夫妻肺片、紅燒鴛鴦、油煎並蒂蓮。」看到別人雙雙對對已經酸在心裡，還要叫他吃這樣的菜色，這阿喜真是白目到底！但阿喜還是沒頭沒腦的繼續說著：「人家說藥到病除，咱這兒是菜到氣消。」他不但看不出公子的無奈與生氣，嘴巴不停歇的說：「我願意為公子兩肋插刀」，公子回他說：「可你這刀都插到我心上了。」他竟然還回答：「我們老家有句俗話，沒有挖不倒的牆角，只有不努力的老鋤頭。」

錯用成語，性別錯亂

云川近日與男主的競爭頻繁，所以責令阿喜前去探聽敵情，以便提前應對，不想自己老是居於下風。阿喜：「對，這回得讓公子招蜂引蝶。」哈哈，所以公子是女二？

不解成語真正意涵，官竟變成匪

阿喜打聽到男主與女主接下來要辦理活動事宜，回報主人。同時對主人說：「公子呀，我覺得吧，這可是你興風作浪的好機會。」

如果想起來的往事是惡夢，還會有好感嗎？

云川為讓女主回憶起，他們是小時玩伴的種種情形，便差阿喜去尋找，包裝與當年一模一樣的糖果，希望藉此喚起女主印象。豈知，阿喜買回後，對主人說：「這真是一朝被蛇咬，十年怕井繩，上官小姐一定會想起來的」！

一次對話，用錯三個成語

云川誤解前一日小雅與他的對話，是在暗示他不要放棄追求，勇敢者才能後來居上。但是阿喜心存懷疑的說：「上官小姐暗示你？」所以公子是準備：「投懷送抱？」公子做勢揍人，他馬上改口：「投桃報李」。公子忿忿地說：「我是想一次到位，明天我就先去遞庚帖，然後提親。」阿喜說：「公子您這有些毛躁」，公子不悅，阿喜又趕快改口：「公子勇氣可嘉」！

有僕如此，只能捶胸頓足呀！

云川正在勸慰小雅，楚燁應是一去不回的負心漢，我勸你還是不要等他了。阿喜說：「上官小姐，我們公子說得對呀，寧願相信世界上有鬼，也不要相信男人的這一張嘴。」其實本意是要幫公子助陣罵楚燁，但當下一說，間接就是要小雅不要相信眼前云川這一張嘴！云川聽了倒抽一口氣，阿喜還沾沾自喜說：「公子，這話我替您說的沒毛病吧？」

爛用成語，白目有餘

云川本想來勸小雅，她與楚燁的仙凡戀是不被允許的，只有自己才是能給她安定生活的人。豈知小雅會錯意，大大感謝云川提醒自己，和楚燁不能再這麼曖昧下去了，應該要向對方表白。儘管云川一直說自己不是這個意思，但小雅頭也不回地去找楚燁。阿喜見狀：「公子，厲害呀，我一直以為你是想打苦情牌來感動上官小姐，沒想到，你竟然去撮合他們兩個，是我境界太低，您太高尚了。真的是大愛無私、大義滅親哪！云川的心口被這傢伙越戳越痛！

氣死人不償命

云川要阿喜找園丁解救紅鸞樹，村民都不去，阿喜只好隨便湊出10人交差，還沾沾自喜說是十全十美，面試時，前九個是爛到不行的濫芋，第10個書生極盡所能地誇讚云川，口才之好讓云川心花怒放，對他相當信任與倚重。

這讓阿喜吃醋，想盡辦法要趕走這個騙子；未料來了三個黑衣人夜間綁走書生，阿喜自言自語：「不管是哪一個道上的朋友，我感謝你。」但案發後云川要追責，阿喜怯懦的承認，人是在自己眼皮子底下被劫走的，云川責問既然看見了，為什麼不救他。阿喜說：「因為我也想抓走他。」眾人驚訝。他又說：「自從諸葛先生來了以後，你就不能雨露均霑了，我心生嫉妒……。」

就算屋頂不漏水，家裡有個連連說錯話的人也很頭疼

紅鸞樹救不活，百姓鬧和離、爭取單身、崇尚不婚，姻緣亂象橫生，朝廷震怒，下令若再處理不好，便要取消當地媒人行業，且云川須回京受罰，縣令摘烏紗帽！阿喜此時說：「這真是大水沖倒龍王廟啊。」縣令氣極敗壞回頭臭罵：「沖什麼呀，那叫屋漏偏逢連夜雨，你能不能不搗亂哪！」

有個令人哭笑不得的隨從，災害可謂內外夾攻啊

為了政績，云川決定採取非常手段，祭出嫁娶賞銀、跟風和離者罰、無理鬧事者入獄，縣令覺得此舉會激怒民意，適得其反，但云川堅決執行。阿喜說：「公子真是聰慧果決、毫無人性」！

看完這部戲，決定好好編一份成語應用素養題，希望藉由有趣的故事情節與對話，練練學生的語文能力！