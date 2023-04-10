以前的母姊會、現在的家長日 你曾出席嗎？

現在的校方很重視與家長的溝通，每個學期初都會舉辦一次家長日，邀請家長到校與導師面對面，不僅理解導師的教學方針和教學重點，也可以了解孩子平日在課堂上的情況。上週末我以戶長的身分代表出席，坐在寶貝女兒的座位上，感受小學生的教室氛圍，也聽取其他同學家長的見解。

班上有29位同學，當晚出席的家長陸續一一抵達教室，出席者約莫有半數左右。這群家長平時在Line群沒有什麼對話，大部分是詢問失物或是考試日期，最多的是幫糊塗的孩子問一下當天聯絡簿作業內容，帶錯作業本的情況挺常見。

我進入教室找到女兒的座位後，看見桌面上擺了一頁A4大小的紙張，應該是導師為了這次的家長日，要求班上每位同學都要寫下的「自我檢討 & 未來期許」。檢視了表單的問答文字，原來平常我們的叮嚀其實她都有聽進去耶，只不過聽進去是一回事，有沒有做到又是另一回事，如同身為父母的我們，誰小時後不是這樣選擇性的耳邊風呢？

現在小學生都是獨立的一套桌椅，旁邊掛著一條擦拭抹布，椅背上放著防災帽，桌面擺一個切割用的塑膠軟墊。不像是拔拔我小時候兩人共用一張桌子，中間還有一條楚河漢界壁壘分明，不小心越界超過一下，旁邊的恰北北會立刻用力打下來，嘴上還會說「你幹嘛過來啦」！

忽然發現軟墊下有一張紙條，不同顏色組合有圖有文的親筆密件，原來是為了歡迎我出席家長日而留下的驚喜招呼。當然我也立刻振筆疾書，希望女兒週一上課的時候可以看到我的回應，這樣彷彿是以前日校與夜校共用教室的情書留言喔。但這樣總比《不能說的秘密》葉湘倫看見路小雨跨越時空的立可白告白，要來的好吧。

講台前導師簡單自我介紹後，透過PPT逐頁說明校方宣達的內容，還有這學期要執行的大事記，以及班費的支出情況，還有即將要舉辦的校外教學（就是我那個年代坐遊覽車的郊遊活動）。最重要的是被疫情影響的運動會和園遊會，終於可以開放校外人士進到校園一起慶祝了！

提到園遊會需要家長志願幫忙，台下開始交流貢獻建議，有趣的是都是媽媽們發言，爸爸們都是不錯的聽眾（男女家長出席的也挺平均的）。整個家長日約莫50分鐘就結束，剩下的是一對一私下發問時間。

我先瀏覽教室後方的佈告欄，以前小學都是貼書法、作文與海報等比賽作品，現在單純是班上每位的學期初自我期許的卡片。10多分鐘後，第一位家長還在與導師娓娓常談，後面還有好幾位家長等著懇談，看來我還是回家比較實際。

小時候的家長日稱為母姊會，印象中媽媽沒有出席過，或許是家中的四個孩子都很乖，沒有必要跑一趟學校，何況那裡來的這個美國時間啊。現在改稱為家長日，或許因為時代進步為了性平關係，不再認為母姊才會參加，也鼓勵父兄了解家中子弟的作息吧。

#中年大叔養小三

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