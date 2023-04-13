學用品買不買？家長考慮的不應該只是省錢

近來是各大幼兒園開始報名等待抽籤的日子，也陸續有家長開始跟學校預約參觀，於是參觀的同時勢必會拿到學校給予的入園學用品清單價目表，包含了制服、餐袋、棉被袋、書包⋯⋯等入學用品。

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於是，有家長便好奇詢問：「這些用品，一定都要買嗎？」結果有非常多熱心的家長紛紛跳出來表示意見，幾乎全部的家長都表示可以不用全部依照學校的規定購買，但有可能會被學校半強迫勸導購入，也有不少的家長表示連制服也不需要買，因為時常忘記穿沒有必要多花錢。

我完全能明白現在養小孩需要多大的開銷，也很能理解家長能省則省的心態，更清楚學校總是利用這些學用品名目來賺錢，但當我們在考慮什麼東西該買、什麼東西不該買的同時，我們有考慮過孩子的心情嗎？

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我們讓孩子進入團體生活的初衷就是希望他們能適應群體生活，倘若全班同學都穿一樣的制服、用一樣的餐具，只有自己與眾不同，家長有想過孩子會用什麼角度看待自己呢？而家長又要如何跟孩子解釋原因呢？

我相信絕對有些孩子根本不在意這些差異，但也肯定有不少的孩子會對此感到懷疑，甚至會覺得自己無法融入群體而感到難過不已。

當然，站在家長的角度，我也希望學校可以不要強制規定要購買這些學用品，也支持廢除穿制服與體育服的規定，但我們可曾站在孩子的角度去思考事情呢？畢竟實際去上學的人是他們，面對同儕眼光的也是他們，或許可以試著不要單純從表面的能否省錢來判斷呢？

所有的父母真的辛苦了！也願大家的孩子都能進入理想的學校就讀！