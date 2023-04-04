孩子不聽話？如何和孩子好好說話？想要孩子聽話，父母要先懂得聽他們說話！

我小的時候，只要說錯話，或是亂發脾氣，我媽就會聲音高八度的罵我「你是跟誰學的！」當我很誠實地回答「跟你和爸爸學的啊！」

我就會遭到更嚴厲的指責「我們哪有這樣！我們才沒有亂發脾氣…」接著，就是一陣腥風血雨，親子間陷入無限輪迴的激烈爭吵。長大之後，自己當了媽之後，偶爾罵孩子講話語氣差，孩子也會頂一句「我是學你的耶！」

想想也覺得有趣。孩子會怎麼說話，當然是跟爸媽學的啊！

只是，父母都只想指正孩子「你應該要好好說話」，卻忘了，該好好說話的，是父母。

偏偏，孩子又是很容易讓人一秒動怒的小生物，如果，父母不先學著控制情緒，怎麼有辦法和孩子好好說話？

想和孩子好好說話，到底該怎麼做呢？

【延伸閱讀：當孩子問你：為什麼我要學習？父母如何幫孩子學得更好？】

▋兩個讓孩子沒有安全感的地雷

很多時候，我們以為自己有好好說話了，孩子也應該有好好聽話了，其實一切都是誤會。以下兩種狀況，都會讓孩子沒有安全感：

1. 別傻了，孩子根本沒有好好「聽」你說話：

面對步步逼近的父母，孩子能做的就是消極的沉默以對。如果發現孩子和你的對話，出現以下幾種句型，小心！孩子根本沒在聽你說話！

(1)粉飾句型，例如：「其實班上很多人都做不到啊。」

(2)閃避句型，例如：「這個我不知道，你問別人」

(3)退縮句型，例如：「你說好就好，不用問我。」

【延伸閱讀：你可以愛孩子 但不要委屈你自己！】

2.別傻了，你根本沒有跟孩子好好「說」話：

做父母的，總是不自覺把自己和孩子的關係變成上對下，覺得自己懂得比較多，孩子應該全盤接收父母的意見。因此，很多時候親子溝通間，會出現連父母都不自知的言語暴力，例如：

(1)操控句型，例如「教你做就做，問那麼多！」

(2)貼標籤句型，例如「你怎麼每次講都講不聽！」

(3)攻擊句型，例如「你就是那麼懶惰，才會做什麼都做不好！」

【延伸閱讀：換個角度看 孩子的缺點也可以是優點！】

你以為你在講事實、講真理，為孩子好，卻讓孩子越來越沒有安全感。「對啦，反正我就爛」「你最厲害，全部都聽你的就好」你以為孩子「聽話」了，其實，缺乏安全感的孩子，正在離你遠去。

▋和孩子好好說話的三大關鍵

想和孩子好好說話，一定得先提升你和孩子間的「安全感濃度。」

要提升安全感濃度，就一定要營造一個讓孩子願意好好聽話、你也可以好好說話氛圍。

要怎麼營造好好說話的氛圍？三大關鍵分別為：

1.清楚明白，對話是為了讓關係更好：

不是指正對錯，不是你贏我輸，而是一起共好，透過對話讓問題解決，只有關係維繫，對話才算成功。

例如，孩子逃避寫功課，我們可以試著說：

我不是要你都聽我的，我只是很擔心如果你現在不寫，等下必須熬夜傷身體，我會很心疼。

【延伸閱讀：致父母：你該帶孩子看灌籃高手的三個理由】

2.先說客觀事實，而不是劈頭就說主觀結論：

客觀事實的陳述，絕對比主觀的的情緒指責，要讓人容易接受。

例如，孩子不想寫功課，我們可以說：

我發現連絡簿上有五項作業要寫，現在你只完成了兩項，還有三項沒有完成，怎麼會這樣呢？

【延伸閱讀：親子衝突時怎麼辦？別讓情緒大火忘了自己的原則！】

3.詢問對方想法，傾聽對方想法

親子關係，絕對不是我說你聽，或是你說我聽。最好的相處，是我們都說，我們也都聽。

一樣是孩子不寫功課，我們可以說：

我發現你還沒有完成今天的功課，過去這樣的事很少發生，我有點擔心，我可以知道你不想寫功課的理由嗎？

【延伸閱讀：把時間放在補足缺點還是強化優點？你的選擇，決定孩子注定平庸或出類拔萃！】

在「我想和你好好說話」之前，我們必須創造「我願意和你好好說話」的環境。

給孩子願意開口說的安全感，孩子自然願意好好說話。父母願意聽孩子好好說話，孩子自然願意好好聽話。

我們都好好說話，也好好聽話，未來，孩子才有機會長成「好好說話」的父母。

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈

🎯Podcast：失敗學。學失敗