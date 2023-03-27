當孩子問你：為什麼我要學習？父母如何幫孩子學得更好？

我小的時候，學校老師用甲、乙、丙、丁來評核作文成績。國小三年級以前，我的作文成績應該都是丙的程度。換算成分數，我差不多大概就是快不及格的狀態吧。

升國小四年級那一年，大伯補助我們一半的旅費，讓家族可以一起出國旅行。人生第一次出國，下一次不知道還有沒有機會，我興奮極了，就怕忘記眼前所見、嘴裡所吃、腳下踏過的每個行程。

當時拍照還是貴桑桑的膠捲底片，父母打死都不讓我碰相機。沒辦法拍照記錄，我只好每天利用睡前拼命寫日記，盡可能記下每天發生的點點滴滴。導遊說的每個笑話、我玩的每個設施、每一天所見所聞，都清清楚楚描繪，不錯過任何細節。

沒想到，小四的第一篇作文題目，就是暑假記趣。老師看了我的作品驚為天人，我人生拿下第一個作文成績甲上，還被推派代表班級參加全校作文比賽。結果，一路過關斬將，我竟然拿下作文比賽全新竹市第一名。

明明，兩個月前，我還是個作文拿丙的孩子啊。

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▋找到事情的意義

小的時候，我一直臭屁的以為，是因為四年級換了班導師，「終於遇到懂得賞識我的伯樂」。後來，才發現我以前的作文，還真的不是普通爛。狀況會突然反轉，完全是因為，我終於找到什麼要寫作文的理由了--幫生活留下記憶。

因為有了寫作的動機，所以我才開始覺得寫作有意義，想讓自己學得更好、變得更好。當學得更好、寫得更好後，又讓我更喜歡寫作了。

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▌動機是習得任何一項技能的第一步

成了父母之後，我們要怎麼幫孩子找到學習的動機呢？動機來自意義，但意義不會自動找上門，必須我們自己去發現。但孩子年紀小，自己還無法發現怎麼辦？

「學得更好」這本書中，提出了四種找到動機的方法，父母可以試著這樣用：

➀靈魂拷問

問孩子問題，請孩子想出關聯，並花時間寫下來。例如，孩子不愛算數學，可以問孩子：生活當中，你覺得自己會在那些地方用到數學？

如果你長大了，選了不同的工作，你覺得你會怎麼用數學？請花10分鐘寫下三個可能的運用。

不是父母強迫接受「你應該這樣做」，而是透過讓孩子自己思考「這對我來說為什麼重要？」

讓孩子自己找出生活和學習的關聯，才能讓學習和生活產生連結，進而啟發動機。

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➁盡情探索

對於不熟悉的事物，父母可以帶著孩子用各種方式嘗試摸索，讓新奇好玩感取代焦慮和陌生感。

例如，科學感覺好艱澀難懂。但如果是爸媽跟著孩子一起製作黏踢踢的史萊姆，邊學為什麼膠水會變身QQ史萊姆？就突然變得好有趣。

因為開心、因為好玩、因為是新發現，越來越多的巴多胺興奮感，就會促使孩子對學習更有想持續下去的動機。

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➂工作塑造

如果孩子對某項學習任務沒興趣，父母可以陪孩子主動改變學習的標的，讓它符合孩子的興趣。

例如，孩子覺得歷史深奧枯燥，但喜歡聽故事，父母可以放一段「歡樂三國志」，讓孩子邊聽好玩故事，邊了解歷史人物。

孩子可能無法喜歡每個學習項目，也無法按照自己喜好選擇學習項目。

但只要能在被指定要精通的學習主題中，找到樂趣，學習就會變得有意義。

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➃同儕影響

學習的動機和熱情會傳染，但不喜歡學習的動機和消極，也會。孩子是不是喜歡學習，跟身旁的同學是誰，有絕對關係。

父母應該了解孩子的好朋友有哪些人、平常跟同學討論的話題。鼓勵孩子跟優秀的同學請教學習方法，更能潛移默化孩子的學習的正向動機。

我們可以幫助孩子選擇對的環境和對的人，讓孩子懂得欣賞、主動接觸愛學習的同儕。

一群人，不見得走的比較遠。但一群好的學習同儕，絕對可以帶孩子學習的道路，走得更穩、更遠。

▋找到為什麼要學習的答案

為什麼我要學習？怎樣才能學得更好？學習的道路好長，這樣的提問也許會反覆反覆在反覆。

父母可以做的，就是一路陪伴孩子，去找到學習動機和意義。

從靈魂拷問、盡情探索、工作塑造、同儕影響，發現學習的意義，進而引發動機，孩子終能學得更好，學得更快樂。

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