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學校另類遊歷——全校一齊取「犀」經，小學創意教育實踐分享

2023-03-29 09:40
 / Current Time

假如現在有四天不用上課，你會為全校學生舉辦甚麼活動，以裝備他們迎向未來？

回答這個問題前，首先要掌握未來社會最需要怎樣的人才。

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世界經濟論壇的「未來人才必備10大技能」，其中兩種技能也關於「創意」，分別是「分析思考與創意」、「創意力、原創力、主動性」。由此可見，「創意思維」是現今及未來人才不可或缺的重要能力。與此同時，社會上各項改變人類命運的東西，也與「創意」密不可分：互聯網、智能手機、網購平台、共用經濟項目、各種家電器材、多元藝術品等。若社會鼓勵創意，的確能大大提升人們的生活質素，並促進社會的繁榮及進步。

既然「創意」與「人類未來」如此緊密相關，那麼教育界理應不遺餘力地推動「創意教育」。然而，在如今的教育現場，有多少學校看到「創意」的價值與重要性？

每一次創新也源於想像力

蔡碧蕊校長認為想像力是推動社會前進的重要元素
蔡碧蕊校長認為想像力是推動社會前進的重要元素
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大埔浸信會公立學校看到。

這間小學一連四天，在校內總動員，於校園四周設置「創意足跡」，讓學生經歷一個別開生面的創意活動週：「犀遊記」。

蔡碧蕊校長一直致力推動有利學生成長的創新教育：「我們以往的生命教育週，多以一級為單位，累積了幾年的經驗後，師長們很想給予全校同學一個共同的訊息及回憶，因此有了這次以創意為主題的全校主題週，一個『創意』聯乘『生命教育』的活動因而應運而生。」

她認為想像力是人類獨有的天賦，以及社會進步的原動力。人類沒辦法選擇過去，卻可以創造未來。創造的起點在想像力：「一直以來，教育都是以『輸入』為主，然後根據『輸入』而『輸出』。而創意則有別於平日的學習，不單是『輸入』，更是『輸出』的過程，不是以小朋友平日學習的成績、表現去掛勾。創意真的很個別、獨特，每個人的想法不同，容許天馬行空、運用觀察力、或豐富的想像力去發揮創意。」

吳滿堂副校長認為，從小培育學生的想像力，有助協助他們開創更好的未來。「小朋友年紀愈小，就愈多古靈精怪的想法。值得我們思考的是，我們有沒有在日常生活中，有意無意地壓制了他們的想法？我們很希望藉這個活動讓學生知道自己的想法很可貴，期盼他們好好培育自己創意的想法，創出屬於自己的未來。」

創意與未來的密切關係

生命教育機構的林秋霞老師致力在學界推動各類創新及特色的教育實踐
生命教育機構的林秋霞老師致力在學界推動各類創新及特色的教育實踐
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學生夥拍生命教育機構Why Not Education，其課程總監林秋霞老師指出，教育其中一個關鍵任務是培育學生適應未來的能力。

「未來是多變、多元、多難的。我們現在教育的成效，將反映在未來社會的發展中。知識教育重要，情感教育重要，創意教育同樣重要，三者需要相輔相成，才能真正幫助孩子迎向未來，對未來抱持希望感。在三者中，創意教育似乎最被忽略。可是，要讓人類最終不被機械取代的，不是主宰邏輯、推理的左腦，而是主宰想像、創造的右腦。而要發揮右腦最大功效，則需重視培育人們的想像力。」

林秋霞老師強調，「換句話說，想像力就是未來社會的重要生存力。不是在人類中生存，是在機械中生存下來的能力。引用日本松下電器創始人松下幸之助的話：『今後的世界，並不是以武力統治，而是以創意支配。』」

「犀遊記」如何發揮想像力？

全校創意週「犀遊記」的目標是讓孩子藉經歷各類創意活動，從而提升一己的自信心
全校創意週「犀遊記」的目標是讓孩子藉經歷各類創意活動，從而提升一己的自信心
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全校創意週「犀遊記」，改編自中國四大名著之一的「西遊記」，運用「英雄旅程」的敘事結構，設計了四天的遊歷之旅：一、收到召喚；二、闖關歷險；三、征服難關；四、取得成果。校方期望學生藉經歷各類創意活動，一方面培育想像力，另一方面從發揮創意的過程中，提升一己的自信心。

六級學校在班主任及生命教育團隊帶領下，收到「犀牛國」的求救訊息——急需找尋支援國家發展的重要資源：想像力，以拯救國家未來的命運。因此全體師生聯同四位犀牛勇士，一同踏上征途，往目的地「犀天」出發，找尋承載了無限想像力的「犀經」。

問及是次活動如何以身作則，發揮想像力，多年來在學界積極實踐創新教育的林秋霞老師，舉了以下數例作說明：

活動名稱裡的創意

主題週名為「犀遊記」，當中的「犀」有兩個意思，第一是「犀牛」，想以瀕臨絕種動物犀牛，突出珍貴之意，正如「想像力」本身是人類與生俱來相當珍貴的資源。第二是「犀利」，根據古籍記載，「犀利」是指「利如犀角」，即物體堅固銳利得如同犀牛角，後引申為「厲害」，是由衷的讚歎。期盼學生把「犀」的兩個意思加以連結，看到當中的關聯性——「想像力」是既珍貴又厲害的東西。這稱為「Power to relate」的能力，這種能力正是開啟創意的核心能力。

目的地名稱裡的創意

「犀遊記」的英文名稱是「Journey to the SITE」。「犀遊記」的目的地是「犀天」，英文名稱中的「SITE」，除了是「犀」的楷音字外，亦是「英雄旅程」四個階段的英文縮寫，分別是收到召喚 (Summons)、闖關歷險 (Inspiration)、征服難關 (Tackle)、取得成果 (Effect)。運用四個英文縮寫，簡介四天活動歷程，能大大加深學生對活動內容的印象。

主題人物裡的創意

「犀牛國」四位勇士的名稱，提醒我們學習「創意」時需要注意的地方。唐三「撞」：發掘創意時難免會碰壁。「輸」悟空：發揮創意時難免會失敗。「諸」八戒：發現日常生活中各類的創意。沙「真」：發展創意時的真情流露。藉一些學生本已有所認知的人物 (唐三藏、孫悟空、豬八戒、沙僧)，在他們的名稱上加以「食字」，有助收穫一詞多義的作用，有助刺激學生作進一步的思考，從而啟動學生的想像力。

符號裡的創意

唐三「撞」、「輸」悟空、「諸」八戒、沙「真」四位勇士的裝束中，也有一個共通的符號：「無限」(Infinity)。這象徵想像力及創意是無限的，運用敏銳的觀察力，將能在日常生活中，發現多不勝數的創意例子。

「犀經」裡的創意前往「犀天」取得「犀經」，以拯救瀕危的「犀牛國」，究竟「犀經」中蘊藏了甚麼秘密力量？「犀經」中的秘密，啟發自電影《式狀元蘇乞兒》及動畫《鬼滅之刃》。電影《式狀元蘇乞兒》：蘇乞兒於落敗之際，看到一陣風吹過翻起前秘笈的前17招，因此領悟出降龍十八掌的最後一掌：前面17招的融匯貫通。動畫《鬼滅之刃》：在《鬼滅之刃》中，為了與最後強敵對決，主角炭治郎不斷尋找傳說中的日之呼吸第13型，然而始終沒有找到。炭治郎與最後強敵對決時，於即將落敗之際發現原來把前面12型的招式結合。原來這就是傳說中的第的13型，因而戰勝而最後的宿敵。

此兩套作品與「犀經」的關係是，一個人之所以會變得愈來愈厲害，靠的從來都不是任何經典、天書、秘笈，也沒有捷徑，靠的是一直以來積少成多的功力，過程中的「經歷」及「經驗」，才是關鍵時刻讓人達成目標的「犀經」。

「因為想像力，你才能回憶過往、思考當下、預測未來，還有一件影響重大深遠的事：發揮創意。」（創新教育大師 肯．羅賓森）

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