學校另類遊歷——全校一齊取「犀」經，小學創意教育實踐分享

假如現在有四天不用上課，你會為全校學生舉辦甚麼活動，以裝備他們迎向未來？

回答這個問題前，首先要掌握未來社會最需要怎樣的人才。

世界經濟論壇的「未來人才必備10大技能」，其中兩種技能也關於「創意」，分別是「分析思考與創意」、「創意力、原創力、主動性」。由此可見，「創意思維」是現今及未來人才不可或缺的重要能力。與此同時，社會上各項改變人類命運的東西，也與「創意」密不可分：互聯網、智能手機、網購平台、共用經濟項目、各種家電器材、多元藝術品等。若社會鼓勵創意，的確能大大提升人們的生活質素，並促進社會的繁榮及進步。

既然「創意」與「人類未來」如此緊密相關，那麼教育界理應不遺餘力地推動「創意教育」。然而，在如今的教育現場，有多少學校看到「創意」的價值與重要性？

每一次創新也源於想像力

大埔浸信會公立學校看到。

這間小學一連四天，在校內總動員，於校園四周設置「創意足跡」，讓學生經歷一個別開生面的創意活動週：「犀遊記」。

蔡碧蕊校長一直致力推動有利學生成長的創新教育：「我們以往的生命教育週，多以一級為單位，累積了幾年的經驗後，師長們很想給予全校同學一個共同的訊息及回憶，因此有了這次以創意為主題的全校主題週，一個『創意』聯乘『生命教育』的活動因而應運而生。」

她認為想像力是人類獨有的天賦，以及社會進步的原動力。人類沒辦法選擇過去，卻可以創造未來。創造的起點在想像力：「一直以來，教育都是以『輸入』為主，然後根據『輸入』而『輸出』。而創意則有別於平日的學習，不單是『輸入』，更是『輸出』的過程，不是以小朋友平日學習的成績、表現去掛勾。創意真的很個別、獨特，每個人的想法不同，容許天馬行空、運用觀察力、或豐富的想像力去發揮創意。」

吳滿堂副校長認為，從小培育學生的想像力，有助協助他們開創更好的未來。「小朋友年紀愈小，就愈多古靈精怪的想法。值得我們思考的是，我們有沒有在日常生活中，有意無意地壓制了他們的想法？我們很希望藉這個活動讓學生知道自己的想法很可貴，期盼他們好好培育自己創意的想法，創出屬於自己的未來。」

創意與未來的密切關係

學生夥拍生命教育機構Why Not Education，其課程總監林秋霞老師指出，教育其中一個關鍵任務是培育學生適應未來的能力。

「未來是多變、多元、多難的。我們現在教育的成效，將反映在未來社會的發展中。知識教育重要，情感教育重要，創意教育同樣重要，三者需要相輔相成，才能真正幫助孩子迎向未來，對未來抱持希望感。在三者中，創意教育似乎最被忽略。可是，要讓人類最終不被機械取代的，不是主宰邏輯、推理的左腦，而是主宰想像、創造的右腦。而要發揮右腦最大功效，則需重視培育人們的想像力。」

林秋霞老師強調，「換句話說，想像力就是未來社會的重要生存力。不是在人類中生存，是在機械中生存下來的能力。引用日本松下電器創始人松下幸之助的話：『今後的世界，並不是以武力統治，而是以創意支配。』」

「犀遊記」如何發揮想像力？

全校創意週「犀遊記」，改編自中國四大名著之一的「西遊記」，運用「英雄旅程」的敘事結構，設計了四天的遊歷之旅：一、收到召喚；二、闖關歷險；三、征服難關；四、取得成果。校方期望學生藉經歷各類創意活動，一方面培育想像力，另一方面從發揮創意的過程中，提升一己的自信心。

六級學校在班主任及生命教育團隊帶領下，收到「犀牛國」的求救訊息——急需找尋支援國家發展的重要資源：想像力，以拯救國家未來的命運。因此全體師生聯同四位犀牛勇士，一同踏上征途，往目的地「犀天」出發，找尋承載了無限想像力的「犀經」。

問及是次活動如何以身作則，發揮想像力，多年來在學界積極實踐創新教育的林秋霞老師，舉了以下數例作說明：

活動名稱裡的創意

主題週名為「犀遊記」，當中的「犀」有兩個意思，第一是「犀牛」，想以瀕臨絕種動物犀牛，突出珍貴之意，正如「想像力」本身是人類與生俱來相當珍貴的資源。第二是「犀利」，根據古籍記載，「犀利」是指「利如犀角」，即物體堅固銳利得如同犀牛角，後引申為「厲害」，是由衷的讚歎。期盼學生把「犀」的兩個意思加以連結，看到當中的關聯性——「想像力」是既珍貴又厲害的東西。這稱為「Power to relate」的能力，這種能力正是開啟創意的核心能力。

目的地名稱裡的創意

「犀遊記」的英文名稱是「Journey to the SITE」。「犀遊記」的目的地是「犀天」，英文名稱中的「SITE」，除了是「犀」的楷音字外，亦是「英雄旅程」四個階段的英文縮寫，分別是收到召喚 (Summons)、闖關歷險 (Inspiration)、征服難關 (Tackle)、取得成果 (Effect)。運用四個英文縮寫，簡介四天活動歷程，能大大加深學生對活動內容的印象。

主題人物裡的創意

「犀牛國」四位勇士的名稱，提醒我們學習「創意」時需要注意的地方。唐三「撞」：發掘創意時難免會碰壁。「輸」悟空：發揮創意時難免會失敗。「諸」八戒：發現日常生活中各類的創意。沙「真」：發展創意時的真情流露。藉一些學生本已有所認知的人物 (唐三藏、孫悟空、豬八戒、沙僧)，在他們的名稱上加以「食字」，有助收穫一詞多義的作用，有助刺激學生作進一步的思考，從而啟動學生的想像力。

符號裡的創意

唐三「撞」、「輸」悟空、「諸」八戒、沙「真」四位勇士的裝束中，也有一個共通的符號：「無限」(Infinity)。這象徵想像力及創意是無限的，運用敏銳的觀察力，將能在日常生活中，發現多不勝數的創意例子。

「犀經」裡的創意前往「犀天」取得「犀經」，以拯救瀕危的「犀牛國」，究竟「犀經」中蘊藏了甚麼秘密力量？「犀經」中的秘密，啟發自電影《式狀元蘇乞兒》及動畫《鬼滅之刃》。電影《式狀元蘇乞兒》：蘇乞兒於落敗之際，看到一陣風吹過翻起前秘笈的前17招，因此領悟出降龍十八掌的最後一掌：前面17招的融匯貫通。動畫《鬼滅之刃》：在《鬼滅之刃》中，為了與最後強敵對決，主角炭治郎不斷尋找傳說中的日之呼吸第13型，然而始終沒有找到。炭治郎與最後強敵對決時，於即將落敗之際發現原來把前面12型的招式結合。原來這就是傳說中的第的13型，因而戰勝而最後的宿敵。

此兩套作品與「犀經」的關係是，一個人之所以會變得愈來愈厲害，靠的從來都不是任何經典、天書、秘笈，也沒有捷徑，靠的是一直以來積少成多的功力，過程中的「經歷」及「經驗」，才是關鍵時刻讓人達成目標的「犀經」。

「因為想像力，你才能回憶過往、思考當下、預測未來，還有一件影響重大深遠的事：發揮創意。」（創新教育大師 肯．羅賓森）