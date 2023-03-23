是真正還是虛假的快樂？教導孩子拒絕不合宜要求與遊戲

前兩天妹妹要上興趣班，我就先接了兒子去學校旁的公園玩，這裏有很多剛放學的小學生在玩。

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我來時就看到一個很困惑的境象，一個男生被三個男生，不停的拉扯、壓倒，男生不停的反抗，逃跑後，其他男生又會一起來追他，拉他，繼續將他壓在地上，不停的作弄他，反覆如此。

我本來想走過去制止他們，但是我發現了一件奇怪的事，那個被作弄的男生在笑，雖然他的肢體動作表現出很不情願的樣子。

雖然帶著口罩，但我還是聽到他的笑聲。

本來我還是想上前阻止他們這種圍著欺負一個男生的玩法，但是後來我發現那四名男孩的母親竟然圍在一邊聊天，顯然他們的孩子是常常一起玩了。

既然母親在場，我便不好出面喝止孩子。接著他們又玩了一個很侮辱性的遊戲，其中一個是兩個男生坐在搖搖椅上，那個被欺負的男生故意走近其中一個男生旁，然後那男生很輕的摑了他一巴掌，他就自己飄到另一個男生旁，那男生又摑了他一巴掌，他飄回去。

然後那個被打的男生，還是很高興投入的玩，繼續被打來打去。

所以我覺得更應該寫這篇文，讓家長警剔一下，一群小孩到底都在玩什麼遊戲。孩子有時候玩的時候在笑，並不一定表示他就是開心。很多小孩上一秒在笑可是下一秒卻哭了。

小孩的情緒很受人或環境影響，他們並不能分辨自己的感受，看到人人玩遊戲都很開心，他也會跟著笑，即使內心很不舒服。

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我兒子小時候就有過這樣的經驗，大人間不知朝他開了一個什麼樣的玩笑，然後大家哄堂大笑，他也跟著笑了，可笑著笑著卻大哭起來。小孩都很敏感，雖然不明白意思，但是能感到背後的不懷好意或者嘲諷的意味。

同理，那個被欺負的男生，好像是與其他孩一起玩遊戲，被他們捉著、壓著，其他幾個笑得很開心，於是他也跟著笑了。

他一邊反抗，一邊逃跑，卻又一直在笑。因為大家都玩得開心，他也應該開心，他壓下心中的不適感，其實心態已經有點扭曲了。

這種所謂的遊戲，看似大家都玩得開心，但其實帶有強烈的侮辱意味，對那男生的人格形成、自尊心都有很大的影響力，自我價值會變得低落。

小孩不能分辨遊戲的正確性，也不能辨識什麼是真正合宜的快樂。有時我們能替孩子分辨，可以及時阻止。

可是隨著孩子長大，他們在學校與同學的相處時間漸漸增加，有更多我們看不到時候。所以與孩子的溝通會變得更形重要，你有沒有關心孩子的學校生活。除了課業以外，與同學的相處模式，有沒有與他們抵足談心的時候？

他們願不願意什麼都告訴你？

前陣子我女兒有心事，卻不願與我說，但總在我面前哭。我忽然察覺，我的女兒也長大了。我沒有逼她說出心事，只說她任何時候也可以找我傾訴。

我常常跟孩子說，如果你和朋友玩，覺得心裏不舒服，就要說出來，或者拒絕。小孩子其實都不懂拒絕，特別是他們害怕拒絕後別人不跟他們玩。

上年冬天時，我們一家人去了海邊燒烤，兩兄妹就去了沙灘玩沙，我在他們去玩之前，已經強烈的叮嚀一定不可以去玩水。事後哥哥的鞋和襪子全部濕透了，那天只有十度。我非常生氣，剛開始認為他是不顧我的叮囑，貪玩跑去玩水。

後來他告訴我，是和他們一起玩的一個女孩子要求他去取水。我說，你不懂得拒絕嗎？我有叮嚀過你不要下水。他沒有出聲。

首先，我的兒子老師也讚他是很醒目的孩子，在我的角度，我一直認為他有能力處理這種事，但原來他是不懂的。同儕之間的相處，與父母的相處是不同的，他們可能很常拒絕你，很會朝你頤氣指使，最厲害就是頂嘴，看似非常的醒目。

可是一旦與朋友同學相處，又是另一門的學問，另一個樣子。他們可能會迎合討好，也不知道原來可以拒絕別人的要求，即使要求很不合理。小學生看似長大了不少，但不要忘記他們始於還是小孩子，在社會化的過程中，他們還是一個新生兒呢！

我們真的要好好教導孩子與同儕相處的方法，也要傳達正確的價值觀給他們，用合適的話言與態度去拒絕不合宜的要求與遊戲。