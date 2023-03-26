崩潰不代表你軟弱 而是你已經夠盡力了！

育兒是一件極其矛盾的工作，孩子開朗笑容是我們的報酬，孩子日常瑣事是無止盡的挑戰，一張張可愛照片的背後，是用多少愛與包容以及各種心力交瘁堆疊而成的，只有自己最懂。

睡前，又不爭氣的流淚了！這次不是躺在床上蓋棉被偷哭，而是直接趴在桌上任由眼淚掉落在褲子上，一滴一滴被吸乾，當時只有一個感覺，我累了……。

那不是身體上的累，而是我們全家一起努力了很久，還是沒辦法達成目標的那種心累。

Image from Pixabay 分享 facebook

每天早上看到三歲女兒熟睡的小臉，真的捨不得叫她起床，哥哥姐姐沒睡飽的樣子也讓人心疼，心裏會默默告訴自己，今天晚上一定要讓他們早點睡，但是每天都沒有達標，每天都還是這麼晚睡。開過家庭會議，也和哥哥姐姐討論過，可能是習慣問題或拖延症一時改不了，所以我們一直沒辦法在預定時間上床睡覺。

開學前一天，又在一陣混亂之下，匆匆忙忙趕他們去睡覺，眼看時間滿充裕的，今晚應該可以達標，結果女兒拿出英文班聯絡簿一看，登楞！！！還有兩個線上評量沒做！！！

又來了！又在睡前才發現還有遺漏的作業，我真的一股氣快上來，只能瘋狂深呼吸……。

女兒知道媽媽會生氣，就緊張的說：「沒做也沒關係，我明天再找時間補就好。」但我的內心卻非常矛盾，沒錯！我真的很想發火，但又不想讓她覺得害怕，緊抓著雙手不知道該怎麼做，只好持續深呼吸……。

Image from freepik 分享 facebook

為什麼我們已經那麼努力了，每次都在最後的臨門一腳失敗，我覺得很自責！這種類似事件已經不是第一次發生，但為什麼總是任由它擾亂我們的生活，無力感好重，又不想對他們生氣，只好趴在桌上冷靜一下，眼淚就這麼不爭氣的流下來了……。

在育兒的路上必定有各種情緒，如果你今天崩潰了，不代表你軟弱，而是你已經夠盡力了！

誰說當媽媽一定要堅強，誰說別人的經驗都是妙招，不用跟別人一樣，擁抱偶爾的脆弱，接受用盡全力的自己，你就是自己最好的解方。

有開心、有難過、有受挫，才是真實的育兒人生，如果覺得累了，停一下、休息一下，睡個覺微微笑又是全新的一天。

育兒路上，我們都不孤單！

／／更多三寶媽Claire的教養生活／／

Facebook：＜三寶媽Claire育兒札記＞

Instagram：＜claireloves3kids＞

痞客邦：＜三寶媽Claire＞



