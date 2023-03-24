一輩子的責任！學習對生命尊重

你們家的孩子也會吵著要養寵物嗎？

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有一陣子，我們家兩姐妹非常想養小動物，不管是小狗小貓小兔兔還是小老鼠，走在路上看到人家養的會眼睛睜得大大的直直盯著看、經過寵物店還會流連忘返，不時用著期盼的眼神央求道：「媽媽，我們可以養XXX嗎？」

這可不得了，不管這個「XXX」是什麼，媽媽我養你們這兩隻小生物就已經精疲力盡了，再養什麼小動物不是直接要了我的老命嗎？

在不知道第幾次斷然拒絕後，媽媽覺得這樣下去也不是辦法，決定認真和兩小分析一下原因，三歲的妹妹還聽不太懂沒關係，五歲的姐姐理應有判斷能力了，就算兩小無法理解，多講幾次總有一天她們會明白。

於是回到家後，媽媽很認真地告訴兩小：「現在你們還小，我們不會養，可是等你們長大了搬出去後自己決定要養了，不管你們想養什麼，決定要養就要負責牠們一輩子喔！」

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「一輩子？？什麼叫一輩子？」兩小果然不懂。

「就是從牠們出生到死掉，都要好好照顧牠們，不管是吃飯洗澡散步還是陪牠們玩，都要自己做喔！」

媽媽繼續說：「你看牠們剛出生還是寶寶的時候很可愛，可是牠們會長大，不能因為牠們長大了不可愛了就不喜歡牠們了，也不能說丟掉就丟掉喔！」

兩姐妹似懂非懂，但聽得很認真，「那也不能送人或還給老闆嗎？」姐姐問。

「當然不行！你養了牠，就要負責牠們一輩子喔！」媽媽舉例，「就像媽媽生了你們，你們小時候好可愛，長大變好皮好會惹媽媽生氣，可是媽媽可以因為你們變不可愛了，就把你們丟掉或是送給別人嗎？」

聽到「送給別人」，三歲小孩先急了，馬上抱住媽媽大喊：「我不要、我不要！」，另一個五歲小孩也很擔心：「不行！！」

「所以阿，養小動物也是這樣喔！你們決定要養的話，就要負責牠們一輩子，是從出生到牠們死翹翹變小天使喔！不能說不養就不養，知道嗎？」

「嗯！」兩姐妹點頭，雖然媽媽也不知道她們到底有沒有聽懂，但至少該讓孩子們知道的事媽媽還是要教。也不知道是真的聽進去了，還是意識到媽媽沒打算讓她們養寵物，在那之後孩子們倒是還真的沒提過要養寵物。

本以為這件事就這麼過去了，沒想到不久前在公園發生的事讓媽媽我吃了一驚，再次證明千萬不要覺得孩子還小不懂就不用教，他們其實都記得阿阿阿~~~

原來前幾天帶兩小去公園奔跑騎腳踏車時，遠處慢慢走來一隻身穿輔助輪的狗狗；第一次看到這種狗狗的兩姐妹目瞪口呆，眼睛直盯著看狗狗一步步用極緩慢的速度走來，旁邊跟著一個一看就知道是飼主的女主人。

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看到孩子們這樣直盯著人家看，媽媽直覺擔心娃兒冒出什麼失禮的話，果然，妹妹先說了：「媽媽，那隻狗狗後面為什麼那樣？」

眼看是機會教育，媽媽馬上說了：「因為牠的腳不方便，所以裝了輔助輪幫助牠走路喔！」

沒想到姐姐馬上說了：「對阿，媽媽說過，養了牠就要照顧牠們一輩子，不能不要牠們，所以牠的主人沒有不要牠。」

喔喔喔，我的天阿，我真的沒想到這句話會從一個五歲小孩的嘴裡說出來，更別提距離我說的：「要養一輩子」這件事都已經不知道過幾個月去了！眼看機不可失，媽媽馬上說了：「對阿，就算牠老了、生病了、腳腳不方便了，牠的主人還是很愛牠，所以才幫牠裝上輔助輪，還帶牠出來散步，陪牠慢慢走，都沒有把牠丟掉不要牠喔！」

孩子阿，一輩子對你們來說還好久好久，媽媽不期望你們馬上就懂，媽媽只希望你們慢慢慢慢學習，學習對生命的尊重；對自己，也對各種生物，就像媽媽愛你們一樣。