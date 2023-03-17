寶貴的一課！從孩子身上學會「試錯」的勇氣

上週末補班日，和朋友結束約會後，連忙趕去安親班接孩子下課。原本打算接到兩個孩子後去外面吃晚餐，卻只接到了一個。

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「媽媽，老師說僑僑功課沒寫完，要晚一點才能來接他。」姐姐咚咚地跑下樓，向我告狀說弟弟寫功課時一直在玩。

我心想也好，讓他在安親班把作業寫完，免得回家又要為了寫功課上演一場親子戰爭。剛好趁這個空檔去蝦皮領包裹、買東西。過了半小時左右，才又返回安親班接兒子。

接到兒子時，老師也特地下樓向我解釋他留兒子下來的原因。因為週末適逢補班日，班務比較多，下午老師在忙別的事情，他本該在這時候把功課寫完的，但沒人盯他就開始和同學玩起來。

很好，兒子果然表裡如一，老師說的人是我兒子沒錯，哈哈！

「媽媽，還有他學校下周一有小考，我今天有抽時間幫他複習，可是他筆劃的部分錯得還蠻多的，不過他字都會寫，只是筆劃還不熟，再請媽媽周日有空再幫他複習。」老師小心翼翼地說道，可能也怕我會念孩子一頓。

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等離開安親班後，牽著兒子的手走在路上時，我問兒子：「你還好嗎？」我問的其實不是成績，而是有點擔心我先接姐姐回家，他自己一個人被留下來，心裡會很不好受。

沒想到兒子卻一臉豁達地說：「還好啊！老師太誇張了啦！我其實才錯六題而已耶！」兩姐弟的個性真的是天差地遠，姐姐錯個一兩題就會哭得呼天搶地，弟弟則是完全分數沒擺在心上，還會覺得自己已經很厲害。

「ㄟㄟㄟ這位先生，但老師一共也才考十題啊！」我忍不住吐槽，實在是被兒子的正向思維，逗得又好氣又好笑。

「可是不寫錯，我怎麼知道我哪裡不會！」兒子理直氣壯地說。

兒子的這番話，意外點醒了我。

是啊！不寫錯怎麼知道哪裡不會？不犯錯怎麼知道還可以怎麼修正？

凡事追求完美，只想考一百分的我，反而少了「試錯」的勇氣。好像沒考一百分，整個世界就會天崩地裂；好像不夠完美，就會開始拚命找自己麻煩。陷入自我撻伐的迴圈中，檢討自己怎麼做還可以更好？總是習慣以負面的方式來激勵自己。

但事實上，每一次的「試錯」，都是通往成功的一盞明燈。就像兒子說的，不寫錯，怎麼知道自己哪裡不會？不跌倒，怎麼知道哪裡有石頭要避開？小心翼翼，凡事謹慎固然是好事，但把自己繃得太緊，反而更容易感到心累無力。

回家後，攤開安親班老師幫他複習的考卷，發現兒子其實不是錯六題，而是錯七題，但兒子也反過來糾正我：「媽媽，老師是考十三題，不是考十題，所以我是寫對了六題喔！」哈哈哈！真不知道該誇獎他算術好，還是唸他太樂天。於是，我們趁周日空檔時間，又把剛學的生字複習了一遍。

昨晚回家時，我忙著進廚房準備晚餐，兒子屁顛屁顛地跟我走進廚房，圍繞在我身邊打轉，甚至主動說要幫忙洗米。看到兒子反常的行為，大概也猜出他是有話想跟我說。但我卻刻意保持沉默，等他主動出擊。

洗完米後，兒子終於忍不住開口問我：「媽媽，妳怎麼都不好奇我今天小考考幾分？」我其實壓根忘記他有考試這件事，但還是配合地問道：「你考幾分呢？」結果，兒子露出一臉臭屁的表情，拿出他的考試簿說：「我不想說太多，給你個驚喜，妳自己看就知道了！」

考試簿上大大的紅字寫著100，兒子的嘴角也跟著揚起。

「妳看，考不好才能拿進步獎，寫錯了訂正完才知道自己錯哪裡啊！」兒子用小大人的口吻說道。

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謝謝我的小大人，替媽媽上了一課。

有時候從你身上學到了很多，把人生當成一場遊戲，好好盡情地去感受，抱著來玩的心態盡情感受世界。不追求完美，不跟別人比較，要比較只跟自己比較，只要一天比一天進步，一切便足矣。

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