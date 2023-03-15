《媽媽的悔過書》她是最成功的老師，卻是最失敗的母親

LAG很久的一本書「媽媽的悔過書」。

我是最成功的老師，卻是最失敗的母親，一位校長媽媽沉痛的真實自白。

其實第一次看這本書時，我是看韓文原版，很希望台灣能夠出版這本書。後來，果真也有出版社出了這本書，看到這本書問世時，心中其實是很感動的。

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作者李柳南是一名國小校長，在教育界頗負盛名，她是一位受人尊敬的老師，卻也是一位失敗的母親。她以實際發生在自己身上血淋淋的案例，字字血淚寫下了「媽媽的悔過書」。

在「升學導向」的教育體制下，無論是台灣或韓國，父母們「望子成龍、望女成鳳」的心情都是一樣的。填鴨式的速成教育模式，看似可以快速地達成父母們所設定的目標，孩子們只要聽話照做，就可以考上理想中的學校、進而進入大企業工作，從此過著幸福美滿快樂的人生。

然而，事實真是如此嗎？

過去的她，從不曾坐下來好好跟子女談心溝通，兒女們只要乖乖照著她所排定的時程表聽話照做就對了，舉凡生活中的大小事，都是她說了算，孩子們從未擁有過自主選擇的機會。

最初，這樣的教育模式，確實讓她的孩子成為了人人稱羨的模範生乖寶寶，她也對此深感自滿驕傲。但某天，正值高三的兒子和高二的女兒接連吵著要辦理休學，對她來說，無疑是一枚強大的震撼彈！

她被兒子逼到角落羞辱，看到女兒瘋狂大哭，甚至親眼目睹女兒的自殘事件，身心備受打擊的她，痛定思痛自己到底做錯了什麼？才會讓孩子變成這樣？

於是，她開始學習Coach教育學。所謂的Coach教育學，就是把孩子當成是一個獨立完整的個體，如實地尊重與接納孩子們本來的樣子，從旁扮演Coach的角色，引發他們學習的動機，而不是像過往她所採用的強迫式教育。她同時也在書中，追溯回憶自己那段不堪回首的大學生活，她明白她之所以會有這樣的呈現和反應，是把過去父母套在自己身上的期望，又複製在自己子女身上。

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上一代的父母們，其實也是在權威式的教育中成長。在他們的成長過程中，或許也很少有機會被他們的父母肯定與認同，有的更多是責備與批評。他們處在一個有得吃穿可以存活下來就要偷笑的年代，以至於他們說話的習慣和方式，很容易就承襲上一代的模式。認為「愛之深、責之切」，以為責備就是一種愛的方式，以為批評就是一種愛的方式。

說他們錯了嗎？是錯，也不是錯！他們只是用他們會的方式在愛我們，只是那種愛，卻容易讓人滿身是傷。有時候，發現自己誤會了子女，也拉不下臉來跟孩子道歉，甚至也不覺得有必要跟孩子道歉。認為孩子們應該要懂自己的用心良苦，認為父母不需要跟孩子道歉。於是，與孩子心的距離，變得越來越遠，遠到最後變成是「最熟悉的陌生人」。

要承認自己的錯誤，勇於道歉，並不是件那麼容易的事情，有時候，就算知道是自己做錯事，也很難能夠拉得下臉道歉。而作者卻是以親身的經驗案例，分享給天底下的父母，她和子女們從撕裂破碎的親子關係，重新和好的過程和當中的種種體悟，寫下了媽媽的悔過書，反省自己過往在教養犯下的錯誤，也向孩子們懺悔。書中運用了大量淺白的對話內容，有些與孩子的對話內容極為寫實，更讓人有如臨其境的震撼教育感。

同樣身為孩子母親的我，讀完這本書後感觸很深刻，雖然我的一雙兒女目前年紀都還在小學階段，尚未感受到升學壓力，但我仍會因為他們功課沒寫完而感到焦慮，親子關係陷入緊繃狀態，戰火一觸即發。

每次吼完孩子後，也不禁會反省自己這麼做到底是不是對的？擦乾眼淚後，又再次調整修正自己的作法。時刻提醒著自己，要持續用愛灌溉著孩子，讓孩子們在充滿愛的教育中成長茁壯。

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這是一本發人省思的父母教養書，推薦給父母們閱讀。都說言教不如身教，作者以自身當為負面教材，做了最好的身教示範，透過真誠的道歉，寫下了媽媽的悔過書，化解誤會衝突，用愛重新擁抱她的一雙兒女，找回孩子們的心，修復曾經短暫支離破碎的親子關係。

這無疑是給孩子們最棒的禮物，還有什麼比這更美好的呢？

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